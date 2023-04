Destaques da programação de 10 a 16 de abril

No próximo sábado (dia 15), às 22h, estreia no Telecine ‘A Lenda de Candyman’, filme assinado por Nia Dacosta e produzido por Jordan Peele. Na segunda (dia 10), ‘Minha Família Perfeita’, comédia estrelada por Rafael Infante e Isabelle Drummond, chega ao Telecine Premium às 20h15. Também tem estreia na terça-feira (dia 11), às 22h, no Telecine Cult, com ‘Brian e Charles’, filme que teve sua estreia mundial em Sundance, em 2022. Na quarta (dia 12), Walter Salles faz aniversário e, para comemorar a data, o Telecine Cult preparou um especial com ‘Na Estrada’ e ‘Central do Brasil’, que tem início às 17h30. Quinta-feira (dia 13) é Dia do Beijo e, por isso, o Telecine Touch apresenta, a partir das 17h40, um especial para deixar qualquer pessoa com o coração aquecido, com títulos como ‘Crepúsculo’, ‘Cinquenta Tons de Liberdade’ e ‘O Segredo de Brokeback Mountain’. Para entrar no clima da estreia nos cinemas de ‘Dungeons & Dragons’, o Telecine Action exibe, na sexta-feira (dia 14), a partir das 18h, uma programação com muita aventura, que inclui filmes como ‘Van Helsing’, com Hugh Jackman, e ‘A Grande Muralha’, com Matt Damon e Pedro Pascal. Sábado (dia 15), Emma Thompson completa 64 anos e, para celebrar a data, o Telecine Fun exibe os dois filmes da franquia ‘Nanny McPhee’, a partir das 20h15. Para fechar a semana com chave de ouro, o Telecine Touch exibe, a partir das 15h10, um especial com os sucessos de Tom Hanks, incluindo os aclamados ‘Náufrago’ e ‘Forrest Gump’. Confira abaixo os principais destaques da semana:

SUPERESTREIA – ‘A Lenda de Candyman’

Lançado em 2021, ‘A Lenda de Candyman’ chegou aos cinemas 29 anos após o primeiro filme da franquia ‘Candyman’. No final de semana de sua estreia nos EUA, foi líder de bilheteria e se tornou o primeiro filme dirigido por uma mulher negra (Nia Dacosta) a alcançar essa marca. Jordan Peele assina a produção e o roteiro do longa, que acompanha um artista que entra em uma obsessão sobre a lenda de Candyman. O filme entra no catálogo do Telecine no Globoplay e nas plataformas de streaming das operadoras na quinta-feira (dia 13) e vai ao ar no sábado (dia 15), às 22h, no Telecine Premium.

A Lenda de Candyman (2021)

No catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras, dia 13. No Telecine Premium, dia 15, às 22h, e no Telecine Pipoca, dia 16, às 20h.

Sinopse: Anthony é um artista que começa a fazer obras inspiradas em Candyman. Conforme sua obsessão aumenta, ele e todos ao redor sofrem com os horrores desta lenda sangrenta.

Diretor: Nia Dacosta

Elenco: Yahya Abdul-Mateen Ii, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarret

Terror| Livre | ESP | 87’

SEGUNDA – ‘Minha Família Perfeita’

O Telecine Premium exibe, às 20h15 de segunda (dia 10), ‘Minha Família Perfeita’, filme nacional estrelado por Rafael Infante e Isabelle Drummond. Na história, Rafael interpreta um publicitário que contrata atores para impressionar sua namorada, Denise (Isabelle), e fingir que são sua família. Essa é a primeira vez que a comédia romântica, lançada em 2022, é transmitida na TV.

Minha Família Perfeita (2022)

No Telecine Premium, dia 10, às 20h15. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Fred deseja pedir Denise em casamento, mas ela só aceitará após conhecer sua família. Com vergonha de seus parentes, ele contrata atores para se passarem por eles.

Diretor: Felipe Joffily

Elenco: Antonio Calloni, Evelyn Castro, Isabelle Drummond, Otávio Augusto, Rafael Infante, Zezé Polessa

Western | 12 anos | USA |98’

TERÇA – ‘Brian e Charles’

Exibido no Festival de Sundance de 2022, ‘Brian e Charles’ faz a sua estreia no Telecine Cult nesta terça (dia 11), às 22h. O longa, que foi indicado ao BAFTA de melhor filme britânico, é centrado em Brian (David Earl), um inventor que vive em Gales e cria um robô para ajudá-lo a superar a depressão. Ele, no entanto, terá de aprender a lidar com as consequências quando a sua criatura ganha vida.

Brian e Charles (2022)

No Telecine Cult, dia 11, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Brian é um inventor que vive no interior de Gales. Quando uma de suas criações – o robô Charles – ganha vida, ele lida com as consequências de ter um amigo de lata.

Direção: Jim Archer

Vozes: David Earl, Chris Hayward, Louise Brealey

Comédia |12 anos | UK| 91′

QUARTA – Duas Vezes Walter Salles

Vídeo Filmes Produtora/ Reprodução Instagram

Para celebrar os 67 anos de Walter Salles, o Telecine Cult exibe o especial ‘Duas Vezes Walter Salles’ na quarta-feira (dia 12). A programação inicia, às 17h30, com ‘Na Estrada’, filme que concorreu à Palma de Ouro em 2012. Na sequência, às 20h, é exibido ‘Central do Brasil’, principal título da carreira do cineasta. O longa, estrelado por Fernanda Montenegro e indicado a duas categorias do Oscar®, completa 25 anos neste mês de abril.

Duas Vezes Walter Salles

No Telecine Cult, dia 12, a partir das 17h30.

Na Estrada (2012)

No Telecine Cult, dia 12, às 17h30. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Após a morte do pai, o escritor Sal se une aos amigos numa viagem de carro, buscando inspiração. No caminho, ele cruza com pessoas e histórias que mudam sua vida.

Diretor: Walter Salles

Elenco: Sam Riley, Garrett Hedlund, Kristen Stewart, Amy Adams, Tom Sturridge, Alice Braga, Elizabeth Moss, Kirsten Dunst

Aventura |16 anos | ARG, CAN, FRA, MEX, USA, UK |139’

Central do Brasil (1998)

No Telecine Cult, dia 12, às 20h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Dora escreve cartas para analfabetos na Central do Brasil. Após um acidente próximo ao local, ela se aproxima de Josué, e juntos partem em busca do pai do jovem.

Diretor: Walter Salles

Elenco: Fernanda Montenegro, Marília Pêra, Vinicius De Oliveira, Othon Bastos, Otávio Augusto, Soia Lira, Matheus Nachtergaele, Caio Junqueira, Stela Freitas

Drama |12 anos | BRA |109’

QUINTA – ‘Especial Dia do Beijo’

Na quinta (dia 13), é celebrado o Dia do Beijo e, para não passar a data em branco, o Telecine Touch preparou um especial muito romântico. A programação começa, às 17h40, com ‘Madame Bovary’, adaptação do romance homônimo de Gustave Flaubert. Na sequência, às 19h45, vai ao ar o sucesso teen ‘Crepúsculo’. Completam o especial ‘Cinquenta Tons de Liberdade’, que é apresentado às 22h, e ‘O Segredo de Brokeback Mountain’, que é exibido às 23h50.

Especial ‘Dia do Beijo’

No Telecine Touch, dia 13, a partir das 17h40.

Madame Bovary (2014)

No Telecine Touch, dia 13, às 17h40. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Emma Bovary é esposa do médico de uma pacata cidade. Ela dá início a uma relação extraconjugal para tentar se promover na sociedade e melhorar seu status social.

Diretor: Sophie Barthes

Elenco: Mia Wasikowska, Ezra Miller, Logan Marshall-Green

Drama |14 anos | BEL, DEU, USA | 114’

Crepúsculo (2008)

No Telecine Touch, dia 13, às 19h45. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Bella recomeça sua vida em outra cidade. Na nova escola, fica impressionada com o misterioso Edward Cullen. Os dois se envolvem intensamente mesmo após Bella descobrir que o garoto é um vampiro.

Diretor: Catherine Hardwicke

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner

Romance |12 anos | USA | 121’

Cinquenta Tons de Liberdade (2018)

No Telecine Touch, dia 13, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Anastacia e Christian estão num relacionamento estável. No entanto, a vida ainda reserva surpresas para os dois e fantasmas do passado voltam a impedir a paz do casal.

Diretor: James Foley

Elenco: Arielle Kebbel, Dakota Johnson, Eric Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora

Romance |16 anos | USA | 101’

O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

No Telecine Touch, dia 13, às 23h50. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: ‘O Segredo de Brokeback Mountain’ acompanha o romance entre dois homens, um ajudante de fazendeiro e um cowboy de rodeios. Eles se conhecem no verão de 1963 e vivem um amor proibido.

Diretor: Ang Lee

Elenco: Anna Faris, Anne Hathaway, David Harbour, Graham Beckel, Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Kate Mara, Linda Cardellini, Michelle Williams, Peter McRobbie, Randy Quaid, Roberta Maxwell

Drama |14 anos | CAN, USA | 130’

SEXTA – Aquecimento ‘Dungeons & Dragons’

Para entrar no clima da estreia de ‘Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes’, o Telecine Action preparou um especial recheado de aventura. Às 18h, é exibido ‘Van Helsing – O Caçador de Monstros’, longa em que Hugh Jackman interpreta um caçador de monstros que está no encalço do Conde Drácula. Em seguida, às 20h15, Matt Damon e Pedro Pascal vivem dois mercenários que se tornam prisioneiros na China em ‘A Grande Muralha’. Às 22h, ‘Warcraft – O Primeiro Encontro de Dois Mundos’ encerra o especial.

Aquecimento ‘Dungeons & Dragons’

No Telecine Action, dia 14, a partir das 18h.

Van Helsing – O Caçador de Monstros (2004)

No Telecine Action, dia 14, às 18h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Um caçador de monstros é contratado pela igreja católica para eliminar o Conde Drácula. Partindo para o Leste Europeu, ele acaba enfrentrando outras criaturas malignas.

Diretor: Stephen Sommers

Elenco: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh

Ação |14 anos | CZE, USA | 126’

A Grande Muralha (2016)

No Telecine Action, dia 14, às 20h15. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: William e Tovar se tornam prisioneiros dos guerreiros da Grande Muralha. Eles precisam decidir se vão ajudá-los por causa de um ataque iminente ou fugir com a pólvora.

Diretor: Yimou Zhang

Elenco: Matt Damon, Pedro Pascal, Tian Jing, Willem Dafoe, Andy Lau

Ação|12 anos| AUS, CAN, CHN, HKG, USA | 97’

Warcraft – O Primeiro Encontro De Dois Mundos (2016)

No Telecine Action, dia 14, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Os dias de paz acabaram em Azeroth. Humanos e orcs se preparam para um embate épico por poder e território. Alguns heróis se unem para impedir que a guerra aconteça.

Diretor: Duncan Jones

Elenco: Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton, Ben Foster, Dominic Cooper

Aventura |12 anos |CAN, CHN, JPN, USA |118’

SÁBADO – Especial ‘Parabéns, Emma Thompson!’

Emma Thompson completa 64 anos no próximo dia 15 e, para celebrar a sua vida, o Telecine Fun exibe um especial com os dois filmes da franquia ‘Nanny McPhee’, em que a atriz vive uma babá com poderes mágicos. Às 20h15, vai ao ar o primeiro longa da série ‘Nanny McPhee – A Babá Encantada’ e, às 22h, é exibido ‘Nanny McPhee e as Lições Mágicas’.

Especial ‘Parabéns, Emma Thompson!’

No Telecine Fun, dia 15, a partir das 20h15.

Nanny McPhee – A Babá Encantada (2005)

No Telecine Fun, dia 15, às 20h15. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Após perder sua esposa, Cedric contrata a Nanny McPhee para ajudá-lo na criação de seus sete filhos. A babá utiliza de magia para ensinar bons modos aos pestinhas.

Direção: Kirk Jones

Elenco: Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Kelly Macdonald, Thomas Sangster

Fantasia| Livre | FRA, USA, UK | 96’

Nanny McPhee e as Lições Mágicas (2010)

No Telecine Fun, dia 15, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: McPhee é contratada para ajudar uma mãe que tem que cuidar da fazenda da família enquanto seu marido está na guerra. Nanny usa mágica para ensinar lições às crianças.

Direção: Susanna White

Elenco: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes, Asa Butterfield

Fantasia| Livre | FRA, USA, UK | 105’

DOMINGO – Especial Tom Hanks

No domingo (dia 16), o Telecine Touch homenageia Tom Hanks com um especial, que vai ao ar a partir das 15h10. O pontapé inicial é com ‘Negócio das Arábias’, em que o ator interpreta Alan Clay, um consultor falido que vê uma oportunidade de viajar para a Arábia Saudita com o intuito de vender uma tecnologia para o rei do país. Na sequência, às 16h55, é exibido ‘Náufrago’, filme indicado a duas categorias do Oscar® em que ele interpreta um funcionário do FedEx que fica ilhado após um acidente de avião.

Às 19h30, é apresentado ‘Forrest Gump – O Contador de Histórias’ — longa premiado com seis estatuetas do Oscar®, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator, para Hanks. Encerrando a programação, às 22h, é exibido ‘Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo’, em que o ator interpreta um dos astronautas escalados para a missão lunar da Nasa de 1970, que dá nome ao filme.

Especial Tom Hanks

No Telecine Touch, dia 16, a partir das 15h10.

Negócio das Arábias (2016)

No Telecine Touch, dia 16, às 15h10. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Alan Clay é um consultor divorciado que enfrenta dificuldades nos negócios. Para dar a volta por cima, ele viaja para a Arábia Saudita, onde tentará vender uma nova tecnologia para o rei Abdullah.

Diretor: Tom Tykwer

Elenco: Tom Hanks, Sarita Choudhury, Alexander Black, Sidse Babett Knudsen

Comédia | 14 anos |DEU, FRA, MEX, USA, UK | 95’

Náufrago (2000)

No Telecine Touch, dia 16, às 16h55. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Chuck Noland, funcionário da FedEx, sofre um acidente de avião. Na queda, Chuck vai parar numa ilha deserta e é o único sobrevivente. Agora, ele precisa aprender a sobreviver à trágica situação.

Diretor: Robert Zemeckis

Elenco: Tom Hanks, Helen Hunt, Paul Sanchez

Drama | 12 anos |USA |140’

Forrest Gump – O Contador de Histórias (1994)

No Telecine Touch, dia 16, às 19h30. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: A história de um fantástico garoto com QI baixo que, sentado no ponto de ônibus, conta alguns dos maiores acontecimentos da história americana do seu ponto de vista.

Diretor: Robert Zemeckis

Elenco: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson

Drama |14 anos | USA | 137’

Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo (1995)

No Telecine Touch, dia 16, às 22h. E no catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay e via operadoras.

Sinopse: Três astronautas americanos partem para uma missão na Lua e sofrem um terrível acidente. À deriva no espaço, eles lutam contra o tempo em busca da sobrevivência.

Diretor: Ron Howard

Elenco: Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon

Drama | Livre |USA | 136’