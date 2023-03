Elenco do Dance 100: conheça os coreógrafos, a anfitriã Ally Love e muito mais

Netflix está dando uma facada em competições de dança com sua nova série de realidade dança 100. E não, não está conectado ao grande sucesso que é Físico 100embora os títulos sejam bastante semelhantes. dança 100 é uma série épica de competição de dança de rua que colocará oito dançarinos talentosos uns contra os outros para descobrir quem é o próximo grande coreógrafo. O vencedor receberá um grande prêmio de $ 100.000.

O desafio para muitos desses dançarinos será coreografar e ensinar rotinas de nível superior para um grupo crescente de dançarinos semana após semana. Mas a maioria dos dançarinos alistados na competição são grandes nomes que trabalharam com grandes artistas como Cardi B, Missy Elliott e muito mais. Ainda assim, será difícil para alguns deles ser dançarino e coreógrafo simultaneamente, já que cada um dos oito competidores precisará se juntar a seus dançarinos no palco.

A parte “100” no dança 100 o título faz referência aos 100 dançarinos treinados que os oito coreógrafos estarão ensinando e dançando ao lado no palco.

Para os interessados ​​em conhecer os principais competidores da feira, continue lendo para conhecer os dança 100 elenco e o anfitrião, Ally Love.

Anfitrião do Dance 100: Quem é o anfitrião Ally Love?

Nascida e criada em Miami, Flórida, Ally Love é uma instrutora de fitness mais conhecida por seu trabalho com Pelotão. Ela também é embaixadora global da Adidas e CEO da Love Squad. Além de seu show de hospedagem em dança 100os trabalhos de hospedagem anteriores de Ally incluem o Programa matinal do US Open o aquecimentoo ESPYS, Oficial do Dia WE para as Nações Unidas, e muito mais. Ela foi destaque em Bom Dia America e em publicações como Voga e a New York Times. No Instagram, ela tem mais de 883 mil seguidores.

Dance 100 coreógrafos: conheça os talentosos coreógrafos do Dance 100

Akira Armstrong

No Bronx, Nova York, de onde ela é, Akira Armstrong é uma conhecida dançarina. A talentosa performer começou como dançarina principal em dois Beyoncé videoclipes, para “Greenlight” e “Get Me Bodied”. Mais tarde, ela formou o Movimento bem GRANDE em 2008 para destacar dançarinas plus size, tornou-se a primeira companhia de dança plus size.

A PGM oferece workshops de dança para dançarinas plus size em todo o mundo há 12 anos. Akira começou sua carreira de dança com apenas 8 anos de idade, quando frequentou Centro de Artes Criativas Mind-Builders e depois uma escola profissional de artes cênicas. Ela estudou em Universidade de Syracuse e se apresentou no mundialmente famoso Teatro Apolo.

Brandi Chun

Brandi Chun é uma dançarina genuinamente excepcional que sabia a que estava destinada desde os 3 anos de idade! Originalmente de O’ahu, Havaí, Brandi começou a treinar cedo e, em seguida, conseguiu seu primeiro emprego de dança logo após se formar no ensino médio. Ela se mudou para Los Angeles, Califórnia, para seguir uma carreira de dança profissional.

Ela possui um currículo de dança impressionante. Seus créditos incluem “Michael Jackson ONE” do Cirque Du Soleil o Move Beyond tour com Julianne e Derek Hough, e mais. Ela também coreografou para Nós trabalhamos e nissan. Brandi agora ensina no centro de dança mundialmente famoso, o Complexo de Dança do Milênio.

Céline Edmondson

Celine Edmondson vem de Bridgeport, Connecticut, e é mais conhecida por ser a assistente técnica do NBA Brooklyn Nets’ equipe oficial de dança o Brooklynettes. Dançarina e coreógrafa treinada, Celine dança desde os 12 anos de idade e ganhou seu BFA em Dança pela Universidade de Artes.

Seus créditos de coreografia incluem Blackpink, Lil Kim, DJ Khaled, Meghan Trainor, e mais! Celine continua a perseguir seus sonhos de trabalhar com mais artistas de renome, ao mesmo tempo em que busca projetos de televisão e cinema. Atualmente leciona na Passos no Conservatório da Broadway.

Janick Arseneau

Esta dançarina canadense se orgulha de sua formação contemporânea e gosta de trazer uma energia muito feminina para suas rotinas de dança. Parte de seu desejo de competir em dança 100 é quebrar padrões com os quais ela não se conforma mais. Janick Arseneau não é estranha ao mundo do entretenimento, já que dançou em filmes como Espelho Espelho, Faça sua jogadae Step Up All In.

Sendo do Canadá, a maioria dos trabalhos de Janick foram lá, inclusive competindo em Então você acha que sabe dançar: Canadá sessão 3. Seu primeiro trabalho na América foi como dançarina em Jennifer Lopez residência de três anos em Las Vegas e dançou em vários videoclipes de Lopez. Hoje é mentora e coreógrafa na Montreal’s Crença além da abelha, um programa de dança comercial.

cozinheiros Keenan

Keenan Cooks dança desde os 14 anos. Criado em Boston, Massachusetts, a dança sempre esteve no sangue de Keenan, pois sua mãe também era dançarina. Embora tenha crescido em Boston, ele treinou em Nova York e desde então se tornou professor, dançarino e coreógrafo, trabalhando com grandes talentos como Danielle Flora, Rapsódia Jamese mais.

Ele também coreografou para atos musicais notáveis ​​como Cardi B, David Guetta, Meek Mille Bebe Rexha. Você deve tê-lo visto dançando no Prêmios de videoclipes da MTV, sábado à noite ao vivoou América têm talento. Quando ele não está coreografando para superestrelas, você pode encontrá-lo dando aulas e treinando dançarinos promissores no Centro de Dança da Broadway Na cidade de Nova York.

Max Pham Nguyen

Você pode reconhecer Max Nguyen se for um fã da cultura pop como o famoso dançarino e cantor Jessie J por um tempo. Max mudou-se de Boise, Idaho para Hollywood para seguir seus sonhos de se tornar um dançarino e coreógrafo de ponta.

Seus sonhos parecem ter se tornado realidade, pois Max tem sido um dançarino de apoio por Ariana Grande várias vezes, incluindo em suas turnês “Honeymoon” e “Dangerous Women”. Ele também excursionou com Justin Timberlake. Assim como sua colega de elenco Brandi Chun, Max leciona na renomada Complexo de Dança do Milênioe é coreógrafo na Bloc Agência de Talentos.

Rex Kline

Rex Kline é um dançarino de Los Angeles, Califórnia, que se emociona ao subverter as expectativas. Ele ainda não teve nenhum trabalho de coreografia profissional e espera que sua experiência em dança 100 vai mudar isso. Mas, apesar disso, ele tem um número significativo de seguidores nas redes sociais com mais de 48 mil seguidores no Instagram e mais de 150 mil em seu TikTok. Rex atualmente ensina dança e compartilha regularmente vídeos de seu trabalho e várias rotinas em suas redes sociais.

rudy garcia

Rudy Garcia se orgulha de trazer sua experiência de Miami para a dança. Ele adora ir “cheio” com sua energia e tem orgulho da intensidade que ele traz. Dançarino e coreógrafo, Rudy trabalha como instrutor de fitness para Garota Malvada Fitness e o estúdio de dança de Los Angeles oitenta e oito estúdios.