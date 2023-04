entenda sua história, objetivos e vertentes

Feminismo, entenda o movimento, ondas e vertentes Foto: Natalia Nunes/ Casa Lab

O feminismo é um tema recorrente nas pautas e discussões sociais, mas muitas vezes é abordado de forma superficial, sem levar em conta sua história e origem. É importante entender que as desigualdades sociais entre homens e mulheres não são naturais ou biológicas, mas sim construções sociais que foram criadas ao longo do tempo, e que o feminismo tem um papel fundamental na desconstrução dessas desigualdades.

O movimento político, social e cultural tem como objetivo lutar pela igualdade de gênero e pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, independentemente de sua identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia, religião ou qualquer outra característica. Ele defende a ideia de que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades e direitos que os homens, tanto na esfera pública, quanto na privada.

O principal objetivo do feminismo é acabar com todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres, além de promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos os gêneros. A pauta também inclui igualdade salarial e direitos reprodutivos. O propósito fundamental é promover uma sociedade mais justa e igualitária para todos os gêneros, onde as mulheres possam exercer plenamente sua cidadania e ter voz ativa em todos os setores da vida social.

Origem do feminismo

A história do feminismo remonta ao final do século XVIII, com a luta das mulheres por seus direitos políticos e sociais. Foi durante a Revolução Francesa que as mulheres começaram a reivindicar igualdade de direitos com os homens. Em 1791, Olympe de Gouges, uma escritora e ativista francesa, escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que buscava estender aos direitos civis e políticos às mulheres. No entanto, suas ideias foram rejeitadas e ela foi executada por suas crenças.

No início do século XX, o movimento feminista ganhou força no mundo todo, inclusive no Brasil. Em 1922, a escritora e ativista Bertha Lutz fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma organização que lutava pelos direitos das mulheres, como o direito ao voto e à educação. Em 1932, as mulheres brasileiras conquistaram o direito de voto, após uma longa luta liderada por mulheres como Bertha Lutz e outras figuras importantes do movimento feminista brasileiro.

É comum ouvirmos falar em “ondas do feminismo”, que representam as diferentes fases do movimento, cada uma com suas próprias características e objetivos. A primeira onda ocorreu no final do século XIX e início do século XX, a segunda onda foi nos anos 1960 e 1970, a terceira onda teve início nos anos 1990 e a quarta onda está em curso atualmente.

A primeira onda do feminismo surgiu no final do século XIX e início do século XX, tendo como principal objetivo o direito ao voto feminino. Na época, as mulheres não podiam votar nem ser eleitas, e as sufragistas lutaram para mudar essa realidade. Entre as principais figuras da primeira onda do feminismo, destacam-se Susan B. Anthony e Elizabeth Cady Stanton, nos Estados Unidos, e Bertha Lutz, no Brasil. No entanto, é importante ressaltar que a primeira onda do feminismo foi predominantemente branca e de classe média, e deixou de lado as demandas das mulheres negras e pobres.

A segunda onda do feminismo surgiu nos anos 1960 e 1970, tendo como pautas principais o direito ao trabalho, o acesso à educação e a luta contra a violência doméstica e sexual. Essa onda foi marcada por manifestações, como o “Bra Burning” (queima de sutiãs), e por figuras importantes como Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Angela Davis. Na segunda onda, as mulheres negras começaram a ganhar mais espaço, e surgiram movimentos como o Black Feminism, que lutavam pela igualdade de raça e gênero.

A terceira onda do feminismo surgiu nos anos 1990, e teve como foco a desconstrução dos estereótipos de gênero e a valorização da diversidade. As demandas da terceira onda incluíam a luta contra a homofobia, a transmisoginia e a valorização da sexualidade feminina. Entre as principais figuras da terceira onda do feminismo, destacam-se Rebecca Walker, Gloria Steinem e bell hooks. Na terceira onda, as mulheres negras começaram a ter um papel mais ativo, e surgiram movimentos como o Womanism, que buscam uma abordagem mais inclusiva e interseccional do feminismo.

A quarta onda do feminismo surgiu no início do século XXI, e tem como pautas principais a luta contra o assédio sexual, a igualdade salarial e a representatividade das mulheres na política e em outras esferas de poder. Essa onda é marcada pela mobilização nas redes sociais e pela valorização da sororidade e do ativismo online. Entre as figuras importantes da quarta onda do feminismo, destacam-se Malala Yousafzai, Emma Watson e Chimamanda Ngozi Adichie. Na quarta onda, as mulheres negras têm ganhado cada vez mais espaço e visibilidade, e surgem movimentos como o Afrofeminismo, que buscam uma abordagem ainda mais interseccional e inclusiva do feminismo.

Principais vertentes

Como movimento social amplo e diverso, o feminismo abrange diferentes vertentes e perspectivas. Essa diversidade se dá pela necessidade de considerar as particularidades e intersecções de opressões que as mulheres enfrentam. É preciso entender que mulheres negras, indígenas, LGBTQI+ e periféricas, por exemplo, enfrentam desafios específicos, que, muitas vezes, são diferentes dos enfrentados por mulheres brancas de classe média.

Por isso, é importante que as vertentes do feminismo sejam abertas a mais recortes sociais, de classe, raça e diversidade sexual, para que possam abranger a diversidade e complexidade das experiências femininas. É preciso reconhecer e valorizar as diferentes lutas feministas e a importância da interseccionalidade na construção de um movimento mais inclusivo e efetivo. Abaixo, confira as principais vertentes do movimento feminista:

Feminismo radical

O feminismo radical é uma vertente que surgiu na década de 1960 e defende uma mudança completa nas estruturas sociais e políticas que perpetuam a opressão das mulheres. Essa corrente acredita que a raiz da opressão está na dominação patriarcal e, por isso, busca uma mudança radical no sistema, através da luta por direitos reprodutivos, a descriminalização do aborto, além de denunciar a violência contra a mulher. O feminismo radical não é monolítico e inclui muitas mulheres lésbicas e bissexuais. A vertente é criticada por algumas feministas por sua exclusão de mulheres trans e por sua visão essencialista da feminilidade.

Feminismo liberal

O feminismo liberal é uma vertente que surgiu na década de 1960 nos EUA e Europa e busca a igualdade jurídica, política e econômica entre homens e mulheres. Acredita que as mulheres devem ter acesso igualitário às mesmas oportunidades que os homens e defende a luta por direitos civis, políticos e econômicos. Essa corrente se foca em questões como igualdade salarial, inclusão das mulheres em cargos de poder, direito ao voto e outras pautas que buscam a equidade de gênero na sociedade. É importante destacar que muitas mulheres negras questionam a limitação da luta liberal, que não leva em consideração as questões de raça e classe.

Feminismo marxista

O feminismo marxista é uma vertente que surgiu na década de 1970 e busca entender a opressão das mulheres dentro do sistema capitalista. Essa corrente acredita que a opressão das mulheres é um subproduto da exploração do trabalho doméstico e de cuidado não remunerado. O feminismo marxista defende a luta pela igualdade salarial, pela socialização dos trabalhos domésticos e pela ampliação das políticas públicas de cuidado. Algumas críticas apontam que essa vertente nem sempre inclui as questões de gênero e sexualidade em suas análises.

Feminismo interseccional

O feminismo interseccional surgiu na década de 1990 e busca compreender as opressões que afetam mulheres de diferentes grupos sociais. Essa vertente entende que as opressões estão entrelaçadas e que não se pode lutar contra a opressão de uma mulher sem levar em consideração sua classe social, sua raça, sua orientação sexual, entre outras características. O feminismo interseccional reconhece a diversidade das experiências das mulheres e busca construir alianças entre os diferentes grupos. No entanto, algumas críticas apontam que a vertente nem sempre consegue lidar com as tensões que existem entre as diferentes opressões.

Feminismo negro

O feminismo negro é uma vertente que surgiu da necessidade de dar voz às mulheres negras, que historicamente têm sido marginalizadas e invisibilizadas dentro do movimento feminista. Essa vertente do feminismo entende que a luta contra o racismo e a luta contra o sexismo são inseparáveis e que as mulheres negras sofrem opressões específicas que precisam ser abordadas de forma interseccional. A questão de gênero se entrelaça com a questão racial e de classe, e por isso o feminismo negro busca abordar as experiências das mulheres negras de forma plural, incluindo as vivências de mulheres trans e não-binárias. O feminismo negro luta contra a violência policial, o encarceramento em massa, o genocídio da juventude negra, o racismo institucional e as desigualdades socioeconômicas que afetam as mulheres negras.

Ecofeminismo

O ecofeminismo é uma vertente do feminismo que entende a relação entre a opressão das mulheres e a degradação ambiental, buscando uma mudança na relação humana com a natureza. O ecofeminismo parte do pressuposto de que a exploração dos recursos naturais e a opressão das mulheres têm raízes semelhantes no sistema capitalista patriarcal. A perspectiva ecofeminista considera que a exploração da natureza é uma forma de violência que afeta principalmente as mulheres e as comunidades mais vulneráveis, que dependem do meio ambiente para sobreviver. É importante ressaltar que, assim como outras vertentes do feminismo, o ecofeminismo precisa levar em conta as questões de raça, classe e gênero para abordar as desigualdades ambientais de forma plural e inclusiva.

Conquistas do feminismo

Muitas mulheres ainda não se dão conta de que muitos dos direitos que hoje são considerados básicos foram negados a elas até pouco tempo atrás. O feminismo foi o movimento social que lutou e continua lutando por esses direitos, e suas conquistas são muitas e importantes. No Brasil, as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam diversas barreiras sociais, culturais e políticas, mas graças ao feminismo, muitos avanços foram alcançados.

Meninas podem frequentar escolas

Uma das primeiras lutas do feminismo foi pelo direito das mulheres à educação. No Brasil, as mulheres tiveram acesso limitado à educação por muitos anos, sendo impedidas de frequentar escolas e universidades. Graças às lutas feministas, hoje as meninas podem frequentar a escola e ter as mesmas oportunidades de aprendizado que os meninos.

Direito ao voto

O direito ao voto é uma das conquistas mais importantes do feminismo. Antes do movimento, as mulheres eram consideradas cidadãs de segunda classe e não tinham direito a participar da vida política. A luta pelo voto feminino foi intensa e envolveu mulheres de diversas partes do mundo. No Brasil, o direito ao voto foi conquistado em 1932, mas a participação das mulheres na política ainda é muito baixa.

Lei do Divórcio

Antes da lei do divórcio, as mulheres eram obrigadas a permanecer em casamentos infelizes, muitas vezes sofrendo abusos e violências. A luta pelo divórcio foi uma das bandeiras do feminismo e, no Brasil, a lei foi aprovada em 1977. A partir dessa conquista, as mulheres passaram a ter o direito de escolher o seu próprio destino e de sair de relacionamentos abusivos.

Lei Maria da Penha

A violência doméstica sempre foi uma questão séria no Brasil, mas antes da Lei Maria da Penha, as mulheres não tinham uma proteção legal adequada. A lei, criada em 2006, é um marco na luta contra a violência de gênero e representa uma vitória do feminismo. O nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha, uma mulher que lutou por anos para que o seu agressor fosse punido.

Lei do Feminicídio

O feminicídio é o assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher. Essa é uma questão que o feminismo vem denunciando há muito tempo, mas somente em 2015 foi criada a lei do feminicídio no Brasil. A lei representa um avanço na luta contra a violência de gênero e reconhece que o feminicídio é uma questão grave que precisa ser combatida.

Diferenças

Embora o feminismo seja um movimento social relevante e necessário para a luta pelos direitos das mulheres, ainda é alvo de equívocos e desinformações que podem prejudicar sua imagem e efetividade. Muitas pessoas ainda confundem o feminismo com o femismo, uma ideologia extremista que busca a supremacia das mulheres sobre os homens. Essa confusão é fruto da falta de compreensão sobre o que o feminismo realmente significa, que é a luta por igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres.

Outro equívoco comum é a confusão entre feminismo e mulherismo. Enquanto o feminismo busca a igualdade de gênero, o mulherismo é uma corrente do feminismo negro que reconhece as especificidades das opressões sofridas pelas mulheres negras e busca a valorização e empoderamento dessas mulheres. Embora ambos os movimentos lutem pela igualdade de gênero, o mulherismo aborda questões que muitas vezes são negligenciadas pelo feminismo tradicional, como a intersecção das opressões de gênero, raça e classe.

Esses equívocos muitas vezes surgem devido à falta de informação e ao preconceito contra o feminismo. A ideia de que o feminismo é uma luta exclusivamente das mulheres e que busca o domínio feminino sobre os homens é equivocada e prejudica a luta pela igualdade de gênero. É importante que a sociedade como um todo compreenda a importância do feminismo como um movimento de justiça social e que combate todas as formas de opressão de gênero. Somente com uma compreensão clara e consciente do feminismo é possível avançar na construção de uma sociedade mais igualitária e justa.











