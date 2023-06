Graduating students celebrate results – Bolenstriek Omroep

Bolenstriek – Students taking final exams from Bolenstriek were told on Wednesday whether they passed or not. Like every year, today also flags will be taken out, bags will be hung and banners will be made.

Below are the names sent to the editors:

Northgo College

Mavo

Yahya Abair, Lamyae Abbach, Simon Barnhorn, Lotte van Basten, Yaz Beckers, Jack van der Bent, Anouk Blom, Isis van Boheman, Dex Degger, Jessica Dudzik, Marcel van Duijn, Daan van Duyvenboden, Kevin Eage, Thalassa Halffer, Isa Hjelaar , Surya Heemskerk, Dean Hermans, Dan Hoek, Jake Hoogween, Renzo Hoogween, Kim Dae Jong, Twan de Jong, Leanne Kalaji, Rick Kayitera, Marieke Korpershok, Lars Kramer, Anne van Liefland, Nikodem Nichinski, Sven Nijenhuis, Ali Natah, Omar Ntaah, Nyncke Nulkes, Britt Oderwater, Lucas van Peenen, Kolya Polshchykov, Jamie-Lee Pont, Levy Rijksen, Valentijn Ruchtie, Sem van Ruitenburg, Nick Salman, Mathias van Schie, Pam Schouten, Ollie Smits, Yvonne Steenvoorde, Robin Steenvoorden, Stijn van Teijlingen, Pien Toll, Damian Usaszewicz, Finn van Vliet, Mick de Vos, Nick Wijnands, Volke Wijsman.

howo

Sarah Alchemed, Elisha van Ast, Novia van den Bergh, Zepp van den Bergh, Daniel Blaise, Kevin de Boer, Kate Boets, Eva Bonnet, Rance Boon, Tijmen Kramer, Indi Dijkshorn, Victor van Druenen, Mick de Groot, Lenthe van den Haak, Dennis den Haan, Jo Hachmang, Demi Halvemann, Tijn Husing, Karim Hasen, Lorisa Huxheijaj, Siem Hemskerk, Mees Helfer, Romy Hoek, Dan Hoogwein, Jesse Janowitz, Lukas Jansze, Rein Jafar, Phyllin Kagenaar, Nikola Kasperczyk, Zillan van De Kolk, Lois Koppendraer, Micky Kromhout, Finn van Leeuwen, Douai Mastouri, Roya Memarbashi, Marijan Moelker, Tij Moerman, Luke Mulder, Jackie van Knobelen, Iris Nalkes, Jayden Opsey, Wessel van Parridon, Babs van der Ploeg, Daniel van der Poel, Kamil Prelich, Isa Prins, Tjerd Roeleveld, Lara van de Roer, Elias Scharffenberg, Juliana Schnur, Sander Schoneveld, Puck Sanger, Tausha Spiel, Luka Vink, Feli de Visser, Anais van der Vooren, Maurik Weij, Tess van der Zalm , Lily van Zwieten.

VWO

Mira Acherhof, Jasper Alberts, Nikita van Ast, Conor Baker, Pelle Baretta, Nikita van Beelen, Bodi van den Berg, Sem de Best, Isabelle Bestebrouer, Jelka Böhm, Niels Kramer, Tjerd Dijkstra, Zoë van Duijn, Ole Evelyn, Fleur de Count, Cheel van de Griend, Knaud Gryllis, Jan Gijt, Mies den Hollander, Persoon Hoogervorst, Nadine Israel, Britt van der Jagt, Suze de Jong, Fiene Koreman, Tomas Kruse, Gerrin van der Linden, Igor Luynenburg, Tjebbe de Meester, Erik Mjvogel, Animejn Menken, Daan Nijenhuis, Myrth Nalkes, Naomi van Oomeren, Mickey Owens, Hilke Overmars, Daniel Paas, Julian Paas, Julia Passier, Mila Peschier, Fay van der Ploeg, Thomas Ravensbergen, Luna Remerijs, Abdellah Saidi, Maarten Schepmaker , Bas van ‘t Schip, Britt Slaats, Nikki Smuts, Gijs Verlaan, Pepijn Vooij, Kate Vampe, Emma van Verkhoven, Kike van der Woude, Tim van der Zalm, Axel Zirkzy, Hugo Zirkzy.

Tilingen College KTS

VMBO Basic Vocational Track

Benno van der Ploeg, Bin le Duck, Bram Brama, Christiaan van Ark, Cyprien Vuss, Damien van den Over, Darvenson Appels, David Brouwer, Dominic van Beilen, Finn Courten, Galien Klose, Huyg van Duijn, Jaco Wien, Jephtha van Veljen , Jordy van der Meer, Kees Verdos, Lars Hoogveen, Lisne Brouwer, Lois Regensburg, Lorenzo Veltman, Luc van den Berg, Lynn Ravensbergen, Marc Cloudt, Mies Westerink, Mike de Groot, Milan Struijs, Milou Donker, Mobin Rahimi, Nick Borst , Nick Corby, Pieter Willemse, Piotr Lyskowski, Rick van Dalen, Roy Bach, Roy de Ridder, Roy van der Poel, Ruben de Groot, Sem Klein, Sem Coelho, Sem van der Pauw Kraan, Sten van Duyvenboden, Thijs Lambeau, Tim De Jong, Tim Verger, Twan Zuidhok, Wesley Verhaar, Yunus Amghar

VMBO Vocational Training Track

Alex Hegdoorn, Ali Saidi, Ana Lucia van der Flier, Bodhi van Ees, Bo Trouerbach, Cass van den Berg, Selina van der Poel, Colin Groendijk, Dan Breedijk, Dan Slagboom, Dan van der Perk, Devlin Goedhart, Dion van Roijen, Dylan Peeters, Eben Teklai, Finlay Coot, Finn Boekhoven, Finn Spielt, Frank van Amsterdam, Gert de Vrugde, Guus Colijn, Heidela Zandvliet, Jakob Adriaanse, Jamelia Boterenbrood, Journe Duijndam, Jasper Heemskerk, Jasper Lubbe, Jaydith Liedelmeijer, Jay Vullur, Jesper Wagner, Jesse Krieger, John Blanszar, Judy Sheikh Abdellah, Julius van Bavel, Justin Hoekstra, Justin van der Meer, Kate Weiser, Lars Hondema, Lars Oesting, Lasse Oppewal, Lois Hondema, Luka Hogwoning, Lucas in ‘t Veld, Luke Hoogenboom, Luc van Drunen, Madeleife Caspers, Marit Hoek, Marit Robben, Marc van Dorselaer, Mats van der Hulst, Maud Bleeker, Menno Cortekas, Merlijan Schaefer, Milan de Best, Nick van der Plas, Noah Boll, Nova van der Geest, Pascal Wassenaar, Phoenix Hoogervorst, Quinton Doo, Ramon Koren, Rick Huijts, Riley de Mooij, Robin Zandbergen, Roy Buijn, Ruben van Dorsten, Ryan van der Leek, Sam Boersma, Sam de Rooij, Samuel Potter, Sanne van der Meer, Sam Zwaan, Stijn Hulsebosch, Stijn Ravensbergen, Sven Mooijmans, Thomas de Wit, Ties Jansen, Tim den Hollander, Tycho Guldmond, Wessel van der Burgh, Wot de Vrugde, Wot Reuwijk, Zeta Broeders, Zohair Mohammed

VMBO Theoretical Learning Path

Abby Smith, Carlijn Bogaards, Caspar Giesenberg, Dinand Langeveld, Esme de Grooth, Finn van Santen, Floertje van Dijk, Guido van Dongen, Ian van Haestreg, Jack van der Geest, Jay van der Ploeg, Zitse van der Sloot, Johan van Polanen , Joppe Trump, Kevin Buitelaar, Lisa van Niekerk, Lukas Ruygroek, Luca van den Berg, Quinton van Veljen, Rick Oudshoorn, Rowan Wollwater, Szako Freke, Tara Hoogkammer, Tess Dobe, Tim van Rijswijk, Wessel Arian, Julian Bymond, Zain Alakhti