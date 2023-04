Já se conhece a programação completa do Porto Femme. Festival apresenta 126 filmes de 41 países

Housemaid #2 de Roxanne Stam





PUB







Sessões competitivas, mostra de filmes iranianos, retrospectiva Maria Clara Escobar e homenagem a Solveig Nordlund são alguns dos destaques desta 6.ª edição.

O Porto Femme – Festival Internacional de Cinema regressa ao Porto de 18 a 23 de abril para a sua 6ª edição. Ao longo de 6 dias, vão ser apresentados 126 filmes, oriundos de 41 países, 21 dos quais em estreia internacional e 36 em estreia nacional.

Com uma programação cinematográfica composta exclusivamente por obras realizadas por mulheres, o Porto Femme inclui sessões competitivas, mostras, homenagens, workshops, debates, exposições e concertos e conta com a presença de 39 realizadoras convidadas para momentos de Q&A e encontros com o público.

O festival arranca no dia 18 de abril às 21h15 no Batalha Centro de Cinema com a exibição do filme Housemaid #2 de Roxanne Stam, e posteriormente um concerto de Ana Lua Caiano.

Ana Lua Caiano / Joana Caiano



Como é habitual, o Porto Femme homenageia as mulheres-cineastas que se destacam ou destacaram no panorama cinematográfico. Nesta 6ª edição são homenageadas a atriz portuguesa Adelaide Teixeira e a realizadora Solveig Nordlund, duas figuras incontornáveis do cinema português. A instituição portuense PLANO I, que procura dar respostas concretas a um amplo conjunto de questões sociais, como a desigualdade, a discriminação, a violência, a exclusão e a pobreza, é também homenageada nesta edição com o prémio Sororidade.

Nesta edição, uma das novidades é a mostra integral da obra de Maria Clara Escobar,realizadora e poeta brasileira. Neste ciclo, que tem lugar na Casa Comum, vão ser apresentados todos os filmes da realizadora, nomeadamente as longas-metragens Desterro e Os Dias Com Ele, e as curtas Passeio de Família e Onde Habito. Além da projeção dos seus filmes, no dia 21 de abril, às 18h15, a realizadora vai estar disponível para falar com o público, numa conversa moderada por Júlia Marques, doutoranda em Media Artes na Universidade da Beira Interior, com ênfase no cinema de mulheres, autorrepresentação no cinema, cinemas periféricos e pós-coloniais.

O Porto Femme programa ainda uma sessão especial dedicada às mulheres cineastas iranianas. Embora seja impossível exibir todos os filmes iranianos de diferentes anos, incluindo o Irão pré-revolucionário, este programa oferece uma selecção de curtas-metragens recentes, que exploram temas de exílio, violência sexual, deslocamento e deslocação, linhagens feministas familiares e não-familiares e representações cinematográficas de intimidade. Este programa é uma prova da generosidade e coragem das realizadoras, numa altura em que muitos artistas não estão disponíveis para o fazer, temendo pela sua segurança.

Solveig Nordlund / DR

Atividades paralelas: workshops, exposições, festas, performances e conversas

Nesta edição, são ainda organizadas “Conversas na Universidade”, de 19 a 21 de abril, em parceria com a Universidade Lusófona e o projeto de investigação Femglocal pretendem promover a reflexão sobre diferentes temáticas como os movimentos feministas, as pessoas trans, a opressão e a violência sobre as mulheres. Destaque ainda para as conversas com a presença das realizadoras, produtores e atrizes. As conversas serão moderadas por Vanessa Ribeiro Rodrigues, Célia Taborda, Ana Sofia Pereira, Carla Cerqueira e Priscilla Domingos.

Ao longo do festival vão realizar-se dois workshops: o primeiro nos dias 19, 20 e 21 na Universidade Fernando Pessoa com a realizadora brasileira Maria Clara Escobar, para aprofundar a ideia do “eu” e do “outro” no cinema; e o segundo no dia 22 de abril na Casa das Associações do Porto com Andreia Nunes sobre como preparar uma candidatura para concorrer a financiamentos audiovisuais.

Reflexos é o tema da exposição coletiva desta 6ª edição, que reflete e dialoga entre expressões, formas, reunindo o trabalho de 41 artistas, e que acontece em dois momentos, em dois locais, sendo assim reflexos além de espaço e tempo, num conjunto de obras desde a fotografia, videoarte, pintura, ilustração, escultura e instalação.

As edições do Porto Femme também se pautam pelos momentos de diversão e convívio e como tal, estão agendadas três performances, um concerto, e duas festas com Dj Set.



O festival termina no dia 23 de abril, a partir das 19h15, numa cerimónia onde vão ser conhecidos os filmes escolhidos pelo júri e celebrar o cinema realizado por mulheres!

Assumindo-se, uma vez mais, como um espaço de liberdade criativa, partilha e debate para todas as mulheres-cineastas, em 2023 o Porto Femme realiza-se no Batalha Centro de Cinema, Casa Comum, Selina, Universidade Lusófona, Maus Hábitos, Miras Artes Performativas, Universidade Fernando Pessoa e Casa das Associações, afirmando-se cada vez mais no mapa dos festivais portuenses.

Seleção Oficial

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Longas Metragens | Ficção:

Vera Dreams of the Sea, de Kaltrina Krasniqi | 87’ | Kosovo | 2021

Woman on the Roof, de Anna Jadowska | 97” | Poland | 2022

Woman at Sea, de Dinara Drukarova | 84’ | França | 2022

Curtas Metragens | Ficção:

The first sunday after the first full moon, de Greta GriniŪtĖ | 15’ | Lituânia | 2021

Unveiling Selma, de Mariam Al Serkal, Maaria Sayed | 14’ | Emirados Árabes Unidos | 2022

Housemaid #2, de Roxanne Stam | 12’ | Países Baixos | 2021

It Happened at Home, de Apolline Pilley, Sydney Oberfeld | 9’ | Reino Unido | 2022

Cycle, de Naz Çaybaşı | 11’ | Turquia | 2022

Just the two of us, de Clara Lemaire Anspach | 20’ | França | 2021

Impatient Pain, de Marisa Ingold | 17’ | França | 2022

Snowdrops at the end of the train, de Galina D. Georgieva | 25’ | Bulgária | 2022

North Pole, de Marija Apcevska | 15’ | Macedónia | 2021

Memoir of a Veering Storm, de Sofia Georgovassili | 14’ | Grécia | 2022

Maruja, de erta Garcia-Lacht | 15’ | Espanha | 2022

Other Cats to nip, de Ovidie | 26’ | França | 2023

Suite Night, de Mahtab Pishghadam | 13’ | Irão | 2022

Bravehearts, de Loli Menezes | 11’ | Brasil | 2023

A Summer Place, de Alexandra Matheou | 20’ | Grécia, Chipre | 2021

Escape, de Victoria Andino | 17’ | Argentina | 2022

Mulaqat, de Seemab Gul | 20’ | Paquistão | 2021

Deaf, de Nuria Muñoz-Ortín, Eva Libertad | 18’ | Espanha | 2021

Popcorn, de Mónica Dolado | 13’ | Espanha | 2022

Stille Post (Inbetween Home), de Brigitta Kanyaro | 17’ | Roménia | 2021

Sand, de Rossana Montoya | 13’ | Colombia | 2022

Warsha, de Dania Bdeir | 15’ | Líbano | 2022

Curtas Metragens | Animação:

Nubecita, de Katalin Egely | 3’ | Colombia, Hungria, Itália | 2022

The Puppet, de Sonia Estevez | 10’ | Espanha | 2022

Shadow of the Butterflies, de Sofia El Khyari | 9’ | França | 2022

Elles, de Mélanie Saint-Germain | 8’ | Canadá | 2021

Amarradas, de Carmen Córdoba | 10’ | Espanha | 2022

Elena, de Birutė Sodeikaitė | 12’ | Lituânia, França, Croácia | 2021

Even stone flows, de Michaela Čopíková, Veronika Obertová | 3’ | Eslováquia | 2022

Spring Roll Dream, de Mai Vu | 9’ | Reino Unido | 2022

Documentários:

Fearless, de Cristina Rodriguez Cerro e Rocio Fernandez Nicolas | 10’ | Áustria | 2021

The day I discovered that Jane Fonda was a brunette, de Anna Salzberg | 85’ | França | 2022

Medusa’s gaze, de Bénédicte Alloing, Ellénore Lemattre | 26’ | França | 2022

Living Bodies (Cuerpos Vivos), de Andrea Arauz | 17’ | Honduras | 2022

Julie on line, de Mia Ma | 78’ | França | 2021

Guerreras, de Lotte van Raalte | 12’ | Países Baixos | 2023

Tutto apposto Gioia mia, de Chloé Gioia Lecci López | 55’ | França | 2022

Apenas mais um dia, de Samantha Joane | 12’ | Brasil | 2023

The Lost Letters – prison and exile of Republican women, de Amparo Climent | 74’ | Espanha | 2021

My Dad Gets a Smart Phone, de Sarah Wells | 6’ | EUA | 2022

Soy Niño, de Lorena Zilleruelo | 62’ | Chile | 2022

My Maysoon, de Batoul Karbijha | 55’ | Países Baixos | 2023

Category: Woman, de Phyllis Ellis | 76’ | Canadá | 2022

Ferro’s Bar, de Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra, Rita Quadros | 24’ | Brasil | 2023

Alicia Armstrong Larraín, de Paula Armstrong | 30’ | Chile | 2022

I Am Trying To Remember, de Pegah Ahangarani | 16’ | República Checa | 2021

Experimental:

What Really Matters, de Audrey Biche e Julie Magneville | 8’ | França | 2021

Herman@X (SiblingX), de Hélène Alix Mourrier | 28’ | França | 2021

For the Skeptical, de Dawn Westlake | 3’ | EUA | 2022

Deep Blue, de Franie-Éléonore Bernier | 11’ | Canadá | 2021

Black Chalk, de Julieta Tetelbaum | 8’ | Argentina | 2022

Os·mo·sis, de Alissa Sophie Larkamp, Emma-Mathilda Lipphaus | 3’ | Alemanha | 2022

Transparent, I am., de Yuri Muraoka | 12’ | Japão | 2020

Oh My Night, de Isis Mihrimah Cabolet | 25’ | Países Baixos | 2022

COMPETIÇÃO NACIONAL

Curtas Metragens | Ficção:

Cassandra Bitter Tongue, de Ana Moreira | 20’ | Portugal | 2021

Palma, de Mónica Santos | 18’ | Portugal | 2022

2ª Pessoa, de Rita Barbosa | 16’ | Portugal | 2022

See You Later Space Island, de Alice dos Reis | 17’ | Portugal | 2022

Pê, de Margarida Vila-Nova | 20’ | Portugal | 2022

Curtas Metragens | Animação:

Algo que eu disse, de Sara Barbas | 10’ | Portugal | 2022

Polvo, de Catarina Sobral | 8’ | Portugal | 2022

Deep breath, de Leonor Pacheco | 4’ | Portugal | 2022

A Casa para guardar o tempo, de Joana Imaginário | 12’ | Portugal | 2022

Tindergraf, de Júlia Barata | 28’ | Portugal | 2022

Documentários:

A fotógrafa do vulcão, de Mar Navarro Llombart | 79’ | Portugal | 2022

Novíssimas Cartas Portuguesas, de Colective Work | 56’ | Portugal | 2022

Chama-me Maria, de Jéssica Lombá Lima | 34’ | São Tomé e Príncipe | 2022

Ela, de Sara Lemos | 12’ | Portugal | 2022

No canto rosa, de Cláudia Rita Oliveira | 76’ | Portugal | 2022

Experimental:

Hotel Royal, de Salomé Lamas | 29’ | Portugal | 2021

O Banho, de Maria Inês Gonçalves | 9’ | Portugal | 2022

O Meu Despejo, de Inês Vieira | 3’ | Portugal | 2022

Espelho Eu, de Biatriz Alves Ribeiro | 8’ | Portugal | 2022

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Curtas Metragens | Ficção:

Young People, Old People & Nothing in Between, de Parida Tantiwasadakran | 20’ | Estados Unidos, Tailândia | 2022

White Sheet, de Rebecca Moreno | 20’ | Brasil | 2020

Time Flows in Strange Ways on Sundays, de Giselle Lin | 17’ | Singapura | 2021

Honey Trap, de Eleanor Kenny | 15’ | Reino Unido | 2022

The end of the end of the World, de Meike Wüstenberg | 24’ | Áustria | 2022

Back Home, de Ariadna Pastor | 14’ | Espanha | 2022

Bajamar, de Juana Castro | 19’ | Colombia | 2022

Teresa, de Joana Pestana | 13’ | Portugal | 2022

Curtas Metragens | Animação:

Love, Dad, de Diana Cam Van Nguyen | 13’ | República Checa | 2021

Sisters, de Andrea Szelesová | 11’ | República Checa | 2021

Restless Is the Night, de Xiaoxue Meng, Yuehan Tan | 4’ | Estados Unidos | 2022

Tudo o que fica na superfície morre, de Carina Pierro Corso | 3’ | Portugal | 2022

A Nap In Fluoroscopy Buses, de Lei Lei | 7’ | China | 2022

A Maior Gaiola do Mundo, de Marta Ribeiro e Catarina Colaço | 2’ | Portugal | 2022

Darwinism, de Olívia Marques | 3’ | Portugal | 2022

Documentários:

Fragments, de Marie-Lou Béland | 9’ | Canada | 2022

Harvesting Our Tea, de Sheida Kiran | 23’ | Reino Unido | 2022

Insight, de Emma Braun | 20’ | Áustria | 2022

Hysteria, de Luísa Campino | 10’ | Portugal | 2021

Aruanda, de Renata Spitz | 20’ | Portugal | 2022

The Sky Is Very Pretty, de Aracely Méndez | 17’ | México | 2022

Oyum, de Aidai Askarova | 6’ | Quirquistão | 2022

Experimental:

Post Socialist Bodies, de Laura Teresa Lintner | 17’ | Áustria | 2022

Touch, de Ragda Alazizi | 20’ | Alemanha | 2020

Alberta’s Room, de Victoire Karera Kampire | 18’ | Bélgica | 2022

Ob Scene, de Paloma Orlandini Castro | 18’ | Argentina | 2021

Akathisia, de Carina Rabaça | 6’ | Portugal | 2022

When We Dead Awaken, de Tomás Paula Marques | 10’ | Portugal | 2022

COMPETIÇÃO XX ELEMENT

Among Us Women, de Sarah Noa Bozenhardt, Daniel Abate Tilahun | 93’ | Etiópia/Alemanha | 2021

Why does Helen Koch commit serious Vehicle Theft?, de Moritz Geiser | 22’ | Alemanha | 2022

Nata of this life, de Cláudia Sofia Gomes, Ricardo Miguel Soares | 2’ | Portugal | 2021

La Quotidiana Odissea di Penelope, de Michele Bottini | 11’ | Itália | 2021

Katvoman, de Hadi Sheibani | 8’ | Irão | 2022

Michelli – Diálogos com a solidão, de Claudio Chocolate | 19’ | Angola | 2021

Pobre Antonio, de Mariana Ferreira, Eudald Rojas Lluís | 13’ | Germany | 2022

COMPETIÇÃO TEMÁTICA “REFLEXOS”

An Avocado Pit, de Ary Zara | 19’ | Portugal | 2022

Maria Schneider, 1983, de Elisabeth Subrin | 25’ | EUA | 2022

Adriana in Oblivion, de Elena Piquer | 12’ | Espanha | 2022

Things I Could Never Tell My Mother, de Humaira Bilkis | 80’ | França | 2022

Little Dreams with Eyes Wide Open, de Carolina Kzan | 28’ | França | 2022

It’s Still Autumn, de Farzaneh Fathi | 20’ | Suécia | 2022

The Spiral, de María Silvia Esteve | 20’ | Argentina | 2022

About my Blood: An Essay on Menopause, de Soledad Marambio | 24’ | Noruega | 2022

Emilia, de Christine Almeida | 20’ | França | 2022

The Stonebreakers, de Azul Aizenberg | 16’ | Argentina | 2021

Plastic Touch, de Aitana Ahrens | 12’ | Espanha | 2022

Kevin, de Joana Oliveira | 80’ | Brasil | 2021

Maelstrom, de Mizuko Yamaoka | 79’ | Japão | 2022

Mirage, de Vanda Novo | 2’ | Portugal | 2022

Where is the Friend’s Home?, de Amina Maher | 12’ | Germany | 2023

CONVIDADOS

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL

Curtas Metragens | Ficção:

Sydney Oberfeld e Apolline Pilley, realizadoras de It Happened at Home

Naz Çaybaşı, realizadora de Cycle

Clara Lemaire, realizadora de Just the two of us

Berta García, realizadora de Maruja

Alberto Balazs, diretor de fotografia de Mulaqat

Mónica Delgado, realizadora de Popcorn

Alexandra Matheou, realizadora de A Summer Place

Curtas Metragens | Animação:

Claudia Rita, produtora (MADAME FILMS) de Even stone flows

Katalin Egely, realizadora de Nubecita

Documentários:

Andrea Arauz, realizadora de Living Bodies (Cuerpos Vivos)

Lotte Raalte, realizadora de Guerreras

Aline Assis, realizadora de Ferro’s Bar

Alexandra and Julian, produtores de Alicia Armstrong Larraí

Experimental:

Bénédicte Charpiat, atriz de What Really Matters

H·Alix Sanyas Mourrier, realizadora e Cuco atriz de HERMAN@S (SiblingX)

Julieta Tetelbaum, realizadora de Black Chalk

COMPETIÇÃO NACIONAL

Curtas Metragens | Ficção:

Rita Barbosa, realizadora de 2ª Pessoa

Mónica Santos, realizadora de Palma

Documentários:

Mar Navarro Llombart, realizadora de A fotógrafa do vulcão

Irina Pampim, realizadora de Novíssimas Cartas Portuguesas

Jéssica Lima, realizadora de Chama-me Maria

Cláudia Rita, realizadora de No canto rosa

Sara Lemos, realizadora de Ela

Experimental:

Biatriz Ribeiro, realizadora de Espelho Eu

Inês Vieira, realizadora de o meu despejo

COMPETIÇÃO ESTUDANTES

Curtas Metragens | Ficção:

Rebecca Moreno, realizadora de White sheet

Eleanor Kenny, realizadora de Honey Trap

Joana Pestana, realizadora de Teresa

Meike Wüstenberg, realizadora de The End of The End of the World

Documentários:

Emma Braun, realizadora de Insight

Luísa Campino, realizadora de Hysteria

Renata Spitz, realizadora de Aruanda

Curtas-Metragens | Animação:

Tudo o que fica à superfície morre – Carina Corso, realizadora de

Experimental:

Laura Litner, realizadora de Post Socialist Bodies

Carina Rabaça, realizadora de Akathisia

Ragda Alazizi, realizadora de Touch

Victoire Karera Kampire, realizadora de Alberta’s Room

COMPETIÇÃO TEMÁTICA

Christine Almeida, realizadora de Emilia

anda Novo, realizadora de Mirage

COMPETIÇÃO XX ELEMENT

Claudio Chocolate, realizador, e Imani Silva, atriz de Michelli – Diálogos com a solidão

Claúdia Gomes, realizadora e Ricardo Soares, realizador de Nata desta vida