Levi Avelino fala sobre carreira e adianta projeto de lançamento de EP

Compositor, beatmaker, produtor musical e influenciador digital, Levi Avelino foi criado em Aparecida de Goiânia, Goiás, mesma cidade onde grandes artistas como Marília Mendonça e Zé Felipe nasceram. Sua história começou quando tinha apenas 10 anos, na época, amigos próximos elogiavam o garoto por seu talento, quando o mesmo decidiu criar um canal no YouTube, ganhando bastante seguidores logo de início. Então, Levi criou um perfil no Facebook, que também ficou reconhecido na rede social.

Com o passar dos anos, ganhando algumas parcerias com sites de roupas, foi se desenvolvendo e aprimorando seus conhecimentos no ramo musical, lançando diversas canções nas plataformas digitais como “O Tempo é Valioso: Avengers Endgame”, inspirado no filme Vingadores Ultimato da Marvel Studios. Ele aprendeu com um amigo a como editar os vídeos, os dando uma melhor qualidade, o que chamou ainda mais seguidores para suas plataformas. Com o sonho de se tornar famoso um dia, se viu realizado ao começar a receber diversos prêmios e medalhas ao longo de sua carreira.

Publicidade Não foi possível carregar anúncio

Fez um projeto ao lado de grandes artistas como Metturo, Osl Beats, Biel tvz e Victor Kahnwald, projeto esse que demorou cerca de um a dois meses de planejamento. Ao ter o vídeo publicado, ganhou mais de 150 mil players na música ‘Woke UP Like This’, lançada no ano passado.

Inspirado em artistas como Billie Eilish, Justin Bieber, Marília Mendonça, Zé Felipe, entre outros, o artista com apenas 16 anos também produziu a música Late Fabulous Drive, inspirada em carros de corrida, ganhando o público. Atualmente, vem produzindo novas canções que serão lançadas ainda no mês de março e maio. Seu objetivo com essas novas canções é mudar um pouco o seu estilo. Além disso, Levi pretende realizar cursos inglês para realizar seu sonho de morar nos Estados Unidos. Confira a entrevista completa:

Com apenas 16 anos, você já tem construído uma carreira ao compartilhar alguns lançamentos em suas redes sociais. Como avalia a importância das redes sociais na indústria fonográfica atualmente?

As redes sociais, cada dia mais, vem crescendo e se tornando um meio de divulgação extremamente importante. Antes de fazer uma música, tem todo um processo de gravação, remasterização, edição de som e vídeo, e por final, distribuição da música. As redes sociais podem ajudar bastante qualquer artista que tenha uma base de fãs, do meu ponto de vista, acredito que todos os artistas que realmente querem crescer, tem que ter um perfil nas redes sociais, porque antes de algum lançamento musical, poderá compartilhar com a sua base de fãs.

É de extrema importância ter um perfil onde as pessoas possam te encontrar e se conectar com você, seja em qualquer meio artístico. Eu mesmo uso bastante o Instagram e Facebook, sempre que lanço alguma música, já corro lá e divulgo uma prévia da música, isso é bastante importante para atiçar os fãs, eles ficam com curiosidade, e isso é uma maneira de ganhar bastante plays em suas músicas.

O seu último lançamento do ano passado foi a música “Late Fabulous Drive”, inspirada em carros de corrida. Como costuma ser seu processo criativo na hora de compor?

Sim, essa música foi criada por mim no ano passado, quando tinha assistido um filme na minha TV, era algo relacionado a carros de Fórmula 1. Para fazer essa música, sentei em uma cadeira e fiquei ali pensando por algumas horas, quando decidi fazer e tipo, foi uma ideia que surgiu na minha mente assim do nada, aí lembrei que tinha assistido esse filme e resolvi fazer essa música, que por sinal, no dia seguinte, quase pensei em não publicá-la.

Entretanto, recebi muitas motivações dos meus amigos, até porque, eles sabiam que eu já fazia algumas edições de som e também algumas músicas, porém não as publiquei. Minha irmã também me incentivou muito, então resolvi fazer a distribuição dela, foi uma música marcante para mim. Essa canção vai ficar gravada na minha vida para sempre, porque quando lancei, falei para mim que mesmo mais velho, com uns 40/50 anos, sempre que ouvir essa mesma música, vou poder lembrar do que ela fez eu me tornar hoje.

Levi Avelino (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com sua biografia, você começou a investir na música ainda aos 10 anos através de um canal no YouTube. Nesse caso, como foram os seus primeiros contatos com a música na vida?

Bom, antes de chegar aos meus 10 anos de idade, já gostava muito de cantar e dançar, tanto é que quando eu ia pra casa da minha tia, cantava e gravava vídeos no computador dela. Então, aos 10 anos, minha irmã abriu um canal no YouTube para postar meus vídeos de canto que eu fazia naquela época, como eu não sabia nada de edição, nem tinha um celular, ela que gravava meus vídeos e subia eles para o meu canal.

Uma das minhas primeiras músicas que me fez gostar realmente da música e que me fez decidir seguir carreira sendo artista, foi a música da Ana Vilela “Trem Bala”. Realmente gostei tanto da música que decidi fazer um vídeo cantando, postei em meu canal no YouTube e no meu perfil dentro do Facebook.

Ao meu ver, essa música foi tipo uma mudança dentro da minha cabeça, gostei muito da letra, porque era calma, doce e diferente das outras, como por exemplo, o funk ou músicas pesadas. Gostei do gênero da música e então, com o passar dos anos, fui me aprofundando e me apaixonando pelo mundo musical.

Depois que cantei essa música e postei em meu canal, não queria mais parar, é como se fosse um gráfico subindo e não caindo mais. O meu vídeo gerou vários compartilhamentos durante muito tempo, o que ajudou a nunca desistir. O que me motivou a continuar com as músicas foi justamente algumas pessoas que me acompanhavam, familiares e amigos por perto que me davam muito apoio, isso fez eu me tornar quem eu sou hoje.

Levi, após algum tempo se apresentando, você começou a ganhar diversos prêmios em concursos e competições públicas. Quais são seus planos a curto e longo prazo na carreira?

Sim, na época da escola ganhei um concurso de apresentação de música, me lembro desse dia como se fosse hoje. A professora passou uma atividade para nós escolhermos uma música e apresentar na frente de toda a escola e eu estava muito nervoso, até porque, arranhava um pouquinho. Entretanto, no final da apresentação, pude me surpreender ao receber uma medalha folheada a ouro. Fiquei super feliz, meu colega ganhou uma de bronze, ele que me chamou para participar dessa apresentação.

Na minha outra escola, no 7° ano, ganhei uma outra medalha, quando minha turma fez uma apresentação teatral no pátio da escola. Foram esses e outros prêmios que ganhei ao longo da minha vida, porém é como eu sempre falo, o que realmente importa são os momentos que vivemos, se você está feliz. Esses prêmios são recebidos por merecimento.

Sobre os meus planos para o futuro, pretendo seguir na carreira musical, compondo minhas próprias músicas independente, pretendo esse ano lançar muitas músicas, tanto instrumentais, quanto cantadas. Vou mudar os gêneros das minhas músicas e fazer agora mais vocais, dando prioridade assim para minha voz. Estou fazendo algumas aulas de violão e já estou no nível de iniciante, talvez mês que vem tenha música nova vindo aí quem sabe né.

Também pretendo expandir minhas redes sociais, buscando me aprofundar em mais conhecimento do meio artístico, usar as redes sociais para ficar sempre perto dos meus fãs, e é isso, a curto prazo, acredito que eu fique mais um ano na música, até porque, quando começar a trabalhar, quase não terei tempo para fazer minhas músicas, todavia, mesmo que eu pare de lançar músicas, o que acho quase impossível, nunca vou parar de fazer minhas composições, sempre dou o meu melhor quando vou compor.

Levi Avelino (Foto: Reprodução/Instagram)

No momento, você anunciou que está trabalhando alguns lançamentos que devem chegar ao mercado entre esse mês de março e maio. Já existem planos para um futuro EP?

Sim, sim, tenho planos para um próximo EP, já estou trabalhando na composição dela. Na verdade, em duas músicas vocais, vou dar spoiler exclusivo, uma é sobre a história de um garoto que se apaixonou por uma menina no ensino médio e a outra é sobre amizade. Essas músicas novas que estou escrevendo foram inspiradas em uma garota e em meus amigos verdadeiros que estão sempre ao meu lado, mesmo nas dificuldades, eles me ajudam, então vai ser algo relacionado a eles.

Neste ano pretendo fazer uma música por mês, com o meu violão e a minha voz, acredito que a base para uma boa música se consiste no amor, como é feita e como é escrita pelo compositor, como é formada cada palavra, para que quando as pessoas ouçam, se sintam imersas dentro da música. Uma boa música pode ser capaz de fazer uma pessoa a ouvir o dia inteiro, não só isso, mas também pode dar motivação para a pessoa dependendo da situação que ela estiver passando.

Às vezes, as pessoas só precisam ouvir palavras amorosas para se sentirem elas mesmas, esse ano, quero fazer mais músicas e colocar dentro de cada uma delas um pouco de histórias verdadeiras vividas por mim ao longo da minha vida. É como aquela velha frase “sem a música a vida não teria graça, seria como se fosse em preto e branco”.

Uma curiosidade sobre suas músicas é que algumas delas possuem inspirações direta com filmes e séries. O que o fez querer arriscar em se inspirar nesses segmentos?

Bom, como sou muito fã de filmes e séries, principalmente do mundo cinematográfico da Marvel e DC, pensei: ‘por que não fazer músicas que eu possa tirar inspirações do que mais amo?’. Gosto muito de filmes de super heróis, tanto é que, no ano passado, lancei um álbum com várias músicas instrumentais, na qual, uma dessas músicas foi inspirada no filme Vingadores Ultimato. Para ser mais específico, me inspirei no personagem Homem de Ferro, porque quem assistiu ao filme, sabe que ele se sacrifica para salvar toda a humanidade do titã Thanos e como eu já tinha assistido a esse filme, me emocionei muito nessa cena e chorei muito. Então resolvi fazer uma música inspirada nele por ter salvo todos sem pensar duas vezes, ao meu ver, foi um ato de bravura, coragem e heroísmo da parte do personagem. Hoje, a música tem mais de 14 mil visualizações no YouTube e agora, em todos os outros filmes, me inspiro em uma parte muito importante de toda obra cinematográfica para fazer essas músicas incríveis.

Até o momento, a maioria das suas músicas foram instrumentais, porém, foi dito que nesse ano de 2023, você pretende fazer uma repaginada no estilo. Quais são suas expectativas e quais ritmos pretende explorar?

Como nos outros anos lancei diversas músicas instrumentais, esse ano, resolvi mudar um pouco meu estilo musical e tentar coisas novas com um gêneros diferentes. Quero poder aprender e conhecer outros ritmos, pretendo lançar músicas vocais e eu vou mudar para um estilo mais romântico, algo calmo, que possa fazer com que mais pessoas conheçam essa minha outra parte romântica sabe.

Pretendo fazer música calma e com mais histórias envolventes dentro de cada uma delas, pois esse ano quero me aprofundar em gêneros um pouco diferente, vou pesquisar bastante e ver uma que mais combine comigo e com meu estilo único. Nos próximos meses quero lançar uma música que fiz para uma pessoa muito especial, não posso citar o nome, porém, essa pessoa é inesquecível para mim e fez parte da minha vida, então resolvi fazer uma música para ela.

Levi Avelino (Foto: Reprodução/Instagram)

Como avalia o significado da música em sua vida e o que estaria fazendo hoje, caso não tivesse conhecido ela?

A música pra mim é como vivenciar histórias, pois por trás de cada uma delas, há algo para se contar. A música me fez abrir a mente, me fez conhecer coisas novas, frases novas, línguas novas, estilos peculiares, ritmos… Me fez envolver com a dança e me tornou uma pessoa mais amada por mim mesmo com a música presente na minha vida. Quando ouvi música pela primeira vez, foi como se estivesse embaixo de uma chuva pela primeira vez, algo inesquecível e único. A música hoje para mim representa muitas coisas.

Iniciei com interesse por esse meio artístico há algum tempo atrás, e desde então, não parei mais de amar a arte que cada música representa, pois cada música tem o seu significado e sua própria essência única, independente de seu estilo. Se não tivesse conhecido a música, não teria me tornado a pessoa que sou hoje, não teria conhecido pessoas incríveis que também fazem música e que são independentes, não teria explorado a fundo sobre a internet e as redes sociais, pois hoje, as minha redes sociais e tudo que conheço um pouquinho pelo menos, está relacionado ou ligado com a música.

Um dos projetos que mais decolou em sua carreira foi a parceria com os cantores Metturo, Osl Beats, Biel Tvz e Victor Kahnwald, “I Woke Up Like This”, que foi ao ar no ano passado e logo chegou a mais de 150 mil ouvintes. Como foi participar desse lançamento?

Nossa, foi uma sensação única e especial para mim, inicialmente fizemos um projeto para esta música, e nós mal sabíamos que a música iria ser um estouro nas plataformas de digitais. Foram meses planejando essa música, foram várias trocas de ideias entre o nosso grupo, muitas sugestões, e enfim, resolvemos fazer.

Quando lançamos, passou-se uma semana e a música fez boom, explodiu de ouvintes. Fiquei muito feliz com a notícia, pois fizemos algo e não esperava esse resultado tão grande, não tínhamos nem sequer imaginado, mas foi muito gratificante poder fazer parte e poder colaborar com esse grupo, que hoje, são meus amigos. Foi uma honra fazer parte dessa música.

Acompanhe Levi Avelino no Instagram