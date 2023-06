More teams are known for Tour de France: see all the participants here | cycling

Jun 21, 2023 at 1:18 pmUpdate: 13 hours ago

More and more teams have announced their selections for the Tour de France. In this post you’ll find an overview of the field of participants so far for the Tour, which starts on July 1 in Bilbao, Spain.

AG2R-Citroen (France)

Alpesin-Dessinck (Belgium)

Arkia-Samsik (France)

Astana-Kazakhstan (Kazakhstan)

Bahrain Victorious (Bahrain)

Bora-Hansgrohe (Germany)

Emanuel Buchmann (Germany), Marco Haller (Austria), Jay Hindley (Australia), Bob Jungels (Luxembourg), Jordi Meis (Belgium), Nils Politte (Germany) and Danny van Poppel (Netherlands)

Cofidis (France)

DSM-Firmenich (Netherlands)

Romain Bardet (France), John Degenkolb (Germany), Matthew Dinham (Australia), Alex Edmondson (Australia), Nils Ekhof (Netherlands)Chris Hamilton (Australia), Kevin Vermarcke (USA) and Sam Wellsford (Australia)

EF Education-EasyPost (United States)

Groupma-FDJ (France)

Lars van den Berg (Netherlands)David Goudou (France), Kevin Enjoyeau (Luxembourg), Stéphane Kung (Switzerland), Olivier Le Gac (France), Valentin Madaus (France), Quentin Pacher (France) and Thibaut Pinot (France)

INEOS Grenadiers (Great Britain)

Intermarche-Circus-Vanti (Mexico)

Liliane Calmejen (France), Rui Costa (Portugal), Biniam Girmay (Eritrea), Lewis Meintjes (South Africa), Adrien Petit (France), Dion Smith (New Zealand), Mike Tunnison (Netherlands) and Georg Zimmermann (Germany)

Israel-Premier Tech (Israel)

Guillaume Boivin (Canada), Simon Clarke (Australia), Hugo Houle (Canada), Krist Nilands (Latvia), Nick Schultz (Australia), Corbin Strong (New Zealand), Dylan Tunes (Belgium) and Michael Woods (Canada)

Jayko-Alula (Australia)

Lawson Craddock (USA), Luke Durbridge (Australia), Dylan Groenewegen (Netherlands)Chris Harper (Australia), Christopher Jull-Jensen (Denmark), Luka Mejgec (Slovenia), Elmer Reinders (Netherlands) and Simon Yates (Great Britain)

Jumbo Visma (Netherlands)

Lidl Trek (USA)

Lotto Dusty (Belgium)

Jasper De Boest (Belgium), Victor Campenaerts (Belgium), Pascal Einkhorn (Netherlands)Caleb Ewan (Australia), Frederik Friesen (Belgium), Maxime Van Giles (Belgium), Jacopo Guarneri (Italy) and Florian Vermeersch (Belgium)

Movistar (Spain)

Soudal Quick-Step (Belgium)

Team TotalEnergies (France)

Team UAE (United Arab Emirates)

Uno-X (Norway)