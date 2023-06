National Championships 2023: Time Trial overview

Overview

Several national titles have already been awarded this year, but traditionally most champion jerseys are distributed just before the Tour de France. bundled in this overview cycling flash The stage of the most important national championship in time trial.

Austrian Time Trial Championship

men

1. Patrick Camper

2. felix ritzinger

3. moran vermeulen

women

1. Anna Kissenhofer

2. Christina Schweinberger

3. Anna Koller

Canadian Time Trial Championship

men

1. Mr. Derek

2. Nicholas Zhukovsky

3. Mateo Dal-Sin

women

1. Paula Findlay

2. Olivia Barril

3. Jenna Nestman

German Time Trial Championship

men

1. Nils Pollitt

2. Miguel Heidmann

3. maximilian schachmann

women

1. mike kroger

2. catherine fox

3. Clara Koppenberg

Portuguese Time Trial Championship

men

1. Joao Almeida

2. evo olivera

3. joaquim silva

women

1. ana carmelo

2. vera villaca

3. alessia texeira

Spanish Time Trial Championships

men

1. Jonathan Castroviejo

2. oir lazcano

3. Lewis Mass

women

1. Miriam Benito

2. mavi garcia

3. sandra alonso

American Time Trial Championship

men

1. Brandon McNulty

2. Will Barbara

3. Joy Roscoff

women

1. chloe diegert

2. Lauren Stephens

3. amber neben

Danish Time Trial Championship

men

1. casper asgreen

2. mattias skjelmos

3. Michael Berger

women

1. Emma Norsgaard

2. Cecily Uttrup Ludwig

3. Julie Nielsen Maribo

Norwegian Time Trial Championship

men

1. soren vrenskjold

2. ivar noten

3. Andrew Lakensund

women

1. Mr Bjorndal Oetstad

2. Anne Iverson

3. Sigrid Ytterhus Hogsett

Czech Time Trial Championship

men

1. Jacob Otruba

2. peter kelman

3. mathias vasek

women

1. aleska kvasnikova

2. Kristina Burlova

3. Nikola Bagerova

Slovenian Time Trial Championship

men

1. Tadej Pogakar

2. Mark Pavlik

3. ang skok

women

1. urska jigart

2. urska pintar

3. Eugenia Bujak

Polish Time Trial Championship

men

1. Michael Kwiatkowski

2. maciej bodnar

3. kamil gradec

women

1. Agnieszka Skalniak-Sojka

2. martha smile

3. marta jaskulska

Belgian Time Trial Championships

men

1. wout van aert

2. Alec Segert

3. rune heregoduts

women

1. Lotte Kopecky

2. phoebe georges

3. marthe goossens

French Time Trial Championship

men

1. remy cavagna

2. bruno armirell

3. Pierre Latour

women

1. cedrin carbaol

2. Audrey Cordon Ragout

3. coralie demi

Hungarian Time Trial Championship

men

1. attila walter

2. Daniel Shale

3. Eric Fetter

women

1. kata blanca vase

2. fanny hajdu

3. nike peteri

Italian Time Trial Championship

men

1. Phillip Cane

2. mattia cattaneo

3. Mateo Sobrero

women

1. Elisa Longo Borghini

2. Martha Cavalli

3. alesia vigilia

Dutch Time Trial Championships

men

1. jose van emden

2. Dan Hull

3. sjoerd bax

women

1. rizen marcus

2. demi vollering

3. anemic van vleuten

Luxembourg Time Trial Championship

men

1. Alex Kirch

2. arthur cluckers

3. tom virgen

women

1. Nina Burton

2. Christine Majors

3. marie schreiber

British Time Trial Championship

men

1. joshua tarling

2. Fred Wright

3. conor swift

women

1. lizzie holden

2. Anna Morris

3. Elinor Barker

Latvian Time Trial Championship

men

1. Tom’s Scoggins

2. chris neylands

3. emile leipins

women

1. Dana Roslapa

2. Lisa Laizen

3. kitija siltumena

Kazakhstan Time Trial Championship

men

1. Alexey Lutsenko

2. Dmitry Gruzdev

3. Anton Kuzmin

women

1. love umutzhanova

2. Violetta Kazakova

3. Akpil Ossim

Estonian Time Trial Championship

men

1. reen taramae

2. Gleb Karpenko

3. Norman Vatra

women

1. Laura Lizette Sander

2. elizabeth abras

3. Nele Ohman

Finnish Time Trial Championship

men

1. Vladislav Makogon

2. Riku Overmark

3. trond larsson

women

1. anina ahtosalo

2. lotta hentala

3. minna koistinen

Colombian Time Trial Championship

men

1. miguel angel lopez

2. walter vargas

3. rodrigo contreras

women

1. Lina Marcella Hernandez

2. Diane Penuela

3. Ana Sanabria

South African Time Trial Championship

men

1. stephen debode

2. Alan Hatherly

3. brandon downs

women

1. zainary rossouw

2. hayley preen

3. S’Annara Grove

Ecuadorian Time Trial Championship

men

1. Jonathan Clever Cassedo

2. Jefferson Alveiro Cepeda

3. Jefferson Alexander Cepeda

women

1. Miriam Maritza Nunez

2. Ana Vivir

3. Esther Jessica Galarza

New Zealand Time Trial Championship

men

1. Aaron Gate

2. George Bennett

3. james oram

women

1. Georgia Williams

2. george perry

3. Charlotte Lucas

Australian Time Trial Championship

men

1. jai wine

2. luke durbridge

3. Kelland O’Brien

women

1. grace brown

2. Georgia Howe

3. Brodie Chapman