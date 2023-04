Netflix: relembre as 10 primeiras séries de sucesso que todo mundo assistiu | Séries

A Netflix revolucionou a indústria do entretenimento ao oferecer um catálogo prático de filmes e séries ao público em 2007, após deixar de ser apenas uma locadora para investir no mercado de streaming. Disponível no Brasil desde 2011, o serviço é reconhecido em todo mundo pelos shows originais, aclamados por premiações e pela crítica, como Black Mirror, House of Cards e Orange is The New Black.

Por isso, o TechTudo preparou uma lista dos primeiros sucessos da Netflix. São obras que consolidaram a plataforma no mercado do entretenimento e inauguraram a era do streaming. Em todas as dicas você confere informações sobre elenco, equipe técnica e repercussão de cada seriado.

2 de 12 Entre os grandes sucessos da Netflix, está a série de drama e ficção científica Sense8 — Foto: Reprodução/JustWatch Entre os grandes sucessos da Netflix, está a série de drama e ficção científica Sense8 — Foto: Reprodução/JustWatch

House of Cards (2013 – 2018)

Até quem não gosta de política fica intrigado com o cinismo maquiavélico do político Frank Underwood, personagem de House of Cards interpretado por Kevin Spacey (afastado das telas após os escândalos de abusos sexuais). O drama criado por Beau Willimon (Andor) teve seis temporadas e contou com o elenco de Robin Wright (Mulher-Maravilha), Michael Kelly (Poder sem Limites), Jayne Atkinson (24 Horas), Kate Mara (Perdido em Marte), Mahershala Ali (True Detective), Michel Gill (Mr. Robot), entre outros.

Frank Underwood (Spacey) é um político democrata vindo da Carolina do Sul. Ambicioso, ele faz de tudo para se manter influente dentro dos ambientes de poder para um dia chegar ao posto máximo da política americana: ser presidente dos Estados Unidos. O drama político tem aprovações de 77% (crítica) e 76% (público) no Rotten Tomatoes. Além das notas do público e crítica, sempre com números acima da média, House of Cards consta no IMDb como uma das séries mais premiadas da história: são 35 vitórias e 218 indicações, que inclui as cerimônias Primetime Emmy e o Globo de Ouro.

3 de 12 House of Cards teve protagonismo de Kevin Spacey e Robin Wright — Foto: Reprodução/IMDb House of Cards teve protagonismo de Kevin Spacey e Robin Wright — Foto: Reprodução/IMDb

Orange is The New Black (2013 – 2019)

O universo da TV é cheio de séries duronas sobre a vida dentro do presídio, como Oz (Paramount+) e Prison Break (Star+). Mas Orange is The New Black mostrou em sete temporadas um lado hilário, mas não menos dramático, sobre a vida na detenção. Baseado nas memórias da escritora americana e ex-detenta Piper Kerman, o show criado por Jenji Kohan (Weeds) tem no elenco Taylor Schilling (Pam & Tommy), Danielle Brooks (Pacificador), Taryn Manning (Ritmo de um Sonho), Uzo Aduba (Lightyear), Kate Mulgrew (Jornada nas Esrelas: Nêmesis), e mais.

Após passar uma década transportando drogas para a ex-namorada traficante, Piper Chapman (Schilling) é presa e vai parar no presídio federal Litchfield Penitentiary, em Nova Iorque. Lá, ela descobre uma nova realidade que irá mudar sua vida para sempre. Nas premiações, Orange obteve 53 vitórias e 150 indicações, de acordo com o IMDb. No Rotten Tomatoes, a aprovação geral é de 90% entre a crítica e 82% entre o público.

4 de 12 Na trama de Orange is The New Black, a personagem Piper Chapman (Taylor Schilling) vai parar na prisão por tráfico de drogas — Foto: Reprodução/IMDb Na trama de Orange is The New Black, a personagem Piper Chapman (Taylor Schilling) vai parar na prisão por tráfico de drogas — Foto: Reprodução/IMDb

Sense8 (2015 – 2018)

Já consolidadas no cinema graças à franquia Matrix, as irmãs Lana e Lilly Wachowski, junto com o roteirista J. Michael Straczynski (Babylon 5) criaram a série Sense8, visando surpreender o público da TV. No entanto, o drama sci-fi foi cancelado após duas temporadas – Sense8 exigia altos valores de produção, de acordo com a Netflix na época. O elenco conta com Daryl Hannah (Kill Bill), Bae Doona (Kingdom), Alfonso Herrera (novela Rebelde), Jamie Clayton (Hellraiser de 2022), Max Riemelt (A Onda), entre outros.

Um grupo de oito pessoas distintas estão conectadas mentalmente. Por meio dessa conexão, eles compartilham vivências e habilidades especiais. No entanto, a vida de cada um deles corre perigo quando um outro grupo misterioso passa a caçá-los. No IMDb, a avaliação do público para a série é de 8,2. No Rotten Tomatoes, as aprovações são de 86% (imprensa) e 88% (audiência).

5 de 12 Sense8 foi uma das primeiras grandes produções da Netflix. A obra teve direção e criação das irmãs Wachowski, responsáveis pela saga Matrix — Foto: Divulgação/Netflix Sense8 foi uma das primeiras grandes produções da Netflix. A obra teve direção e criação das irmãs Wachowski, responsáveis pela saga Matrix — Foto: Divulgação/Netflix

Ozark (2017 – 2022)

Crime e família andam lado a lado na série policial Orzak, um dos grandes sucessos da Netflix no período pós-Stranger Things (2016 – presente). Criação dos roteiristas Bill Dubuque (O Contador) e Mark Williams (Agente das Sombras), o show teve quatro temporadas aclamadas pela crítica. No elenco, estão presentes Jason Bateman (Caindo na Real), Laura Linney (Aquela Doença com C), Sofia Hublitz (Louie), Julia Garner (A Assistente), e mais.

Marty Byrde (Bateman) é um contador financeiro que se muda com a família para uma casa próxima do Lago de Ozarks, no estado do Missouri (EUA). Enquanto sua mulher e filhos acham que ele busca maior tranquilidade, Marty esconde que lava dinheiro de um cartel mexicano e agora está sendo caçado. Com 182 indicações e 24 vitórias em premiações, como Primetime Emmy Awards, Ozark possui aprovações de 82% (crítica) e 85% (audiência) no Rotten Tomatoes.

6 de 12 Marty Byrde é um contador financeiro que esconde da família que lava dinheiro para um cartel de drogas — Foto: Reprodução/IMDb Marty Byrde é um contador financeiro que esconde da família que lava dinheiro para um cartel de drogas — Foto: Reprodução/IMDb

13 Reasons Why (2017 – 2020)

Uma das séries teen de maior sucesso da Netflix, a polêmica 13 Reasons Why botou o suicídio e sua glamourização no entretenimento em pauta na imprensa e opinião pública. Baseado no romance do autor Jay Asher, o show criado pelo dramaturgo Brian Yorkey, e com Selena Gomez (Only Murders in the Building) entre os produtores executivos, tem no elenco Dylan Minnette (Os Suspeitos de 2013), Katherine Langford (Com Amor, Simon), Christian Navarro (Vinyl), Alisha Boe (Justiceiras) e mais.

O suicídio da amiga Hannah Baker (Langford) mexe com a vida de Clay Jensen (Mnette). Decidido a saber o que motivou o ato, o jovem investiga o conteúdo de fitas K7 deixadas por Hannah onde ela narra sua vida e as supostas 13 razões de sua decisão final. As quatro temporadas do seriado tiveram nota 7,5 no IMDb, médias 60 (crítica) e 5.7 (usuários) no Metacritic, além das aprovações de 35% (imprensa, selo “Podre”) e 56% (audiência) no Rotten Tomatoes.

7 de 12 Em 13 Reasons Why, Clay fica abalado quando sua amiga Hannah comete suicídio — Foto: Reprodução/IMDb Em 13 Reasons Why, Clay fica abalado quando sua amiga Hannah comete suicídio — Foto: Reprodução/IMDb

Narcos (2015-2018)

Esta série pode até se passar na Colômbia, mas tem um tempero brasileiro. Narcos é protagonizada por Wagner Moura (Iluminadas), com direção e produção executiva de José Padilha (O Mecanismo), música tema de Rodrigo Amarante (ex-Los Hermanos) e trilha sonora de Pedro Bromfman (Tropa de Elite). Ainda completam o elenco Pedro Pascal (The Last of Us) e Boyd Holbrook (Sandman).

O true crime de ação investiga o auge e queda do traficante colombiano Pablo Escobar (Moura). Em seu encalço para prendê-lo, estão os investigadores americanos Steve Murphy (Holbrook) e Javier Peña (Pascal). O sucesso da série ainda rendeu o spin-off Narcos: México, estrelado por Diego Luna (Andor). A produção tem nota 8,8 no IMDb, além das aprovações de 89% (imprensa) e 95% (audiência) no Rotten Tomatoes.

8 de 12 Traficante colombiano Pablo Escobar é interpretado por Wagner Moura — Foto: Reprodução/IMDb Traficante colombiano Pablo Escobar é interpretado por Wagner Moura — Foto: Reprodução/IMDb

Black Mirror (2011- presente)

Para quem gosta de ver um meme em seu habitat natural, é recomendável assistir a este show e descobrir a origem do termo “Isso é muito Black Mirror”. Em sintonia com a série antológica Além da Imaginação, a obra do roteirista Charlie Brooker extrai situações surreais e absurdas do mundo contemporâneo. Já passaram pelo show atores como Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Jon Hamm (Mad Men), Daniel Kaluuya (Corra!), Anthony Mackie (Falcão do MCU) e Aaron Paul (Breaking Bad).

Cada episódio de Black Mirror revela histórias onde a alta tecnologia e o lado obscuro da humanidade se misturam, de personagem virtual eleito presidente até um político sendo chantageado a praticar bestialidade em rede nacional. Além dos episódios, vale a pena conferir o filme interativo Bandersnatch, onde o espectador conduz a trama. O show tem nota 8,8 no IMDb, médias 76 (crítica) e 8.5 (usuários) no Metacritic e aprovações de 84% (imprensa e audiência) no Rotten Tomatoes.

9 de 12 Black Mirror mostra de forma surreal o lado obscuro da humanidade frente aos avanços da tecnologia — Foto: Reprodução/IMDb Black Mirror mostra de forma surreal o lado obscuro da humanidade frente aos avanços da tecnologia — Foto: Reprodução/IMDb

Grace e Frankie (2015 – 2022)

São raras as séries com protagonistas idosos – ainda por cima, mulheres. No caso da comédia Grace e Frankie, o elenco principal é protagonizado pelas experientes Jane Fonda (A Sogra) e Lily Tomlin (A Seleção). O show criado por Marta Kauffman e Howard J. Morris estreou com notas medianas na imprensa; o que melhorou nas temporadas seguintes até o encerramento, na sétima season. Estão no elenco Martin Sheen (Apocalypse Now), Sam Waterston (Lei e Ordem) e Baron Vaughn (The Great Debate).

Os maridos de Grace (Fonda) e Frankie (Tomlin) descobrem ser mais que amigos e decidem se casar. O divórcio abala a vida das duas, que agora tentam lidar com a solteirice na terceira idade. A comédia tem nota 8,2 no IMDb, além de aprovações de 90% (imprensa) e 85% (audiência) no Rotten Tomatoes.

10 de 12 Grace e Frankie são duas amigas que lidam com o divórcio após os ex-maridos se descobrirem como amantes — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Grace e Frankie são duas amigas que lidam com o divórcio após os ex-maridos se descobrirem como amantes — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Unbreakable Kimmy Schmidt (2015 – 2020)

A comédia criada por Tina Fey (Meninas Malvadas) e Robert Carlock (Um Maluco na TV) mostra o lado bom e alegre da vida, principalmente quando se é resgatado de um culto alucinado e antissocial. Estrelada por Ellie Kemper (The Office), a série rendeu quatro temporadas na Netflix. Ao seu lado no elenco, estão presentes Tituss Burgess (Central Park), Jane Krakowski (Férias Frustadas), Carol Kane (A Princesa Prometida), Jon Hamm (Mad Men), entre outros.

Kimmy Schmidt viveu por mais de 15 anos em um bunker mantido por Richard Wayne Gary Wayne (Hamm), líder de uma seita apocalíptica. Agora livre, ela tem a chance de aproveitar sua nova vida em Nova Iorque ao lado dos amigos Titus (Burgess), Jacqueline (Krakowski) e Lillian (Kane). A comédia tem nota 7,6 no IMDb, além das aprovações de 93% (imprensa) e 83% (público) no Rotten Tomatoes.

11 de 12 Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) faz novos amigos em Nova Iorque após ser resgatada de um culto apocalíptico — Foto: Reprodução/IMDb Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) faz novos amigos em Nova Iorque após ser resgatada de um culto apocalíptico — Foto: Reprodução/IMDb

Stranger Things (2016 – presente)

E claro, não podemos esquecer de Stranger Things, uma explosão de nostalgia em forma de série que conquistou espectadores no mundo todo. Os “bagulhos sinistros” que ocorrem na cidade de Hawkins transformaram o show dos irmãos Matt e Ross Duffer em um fenômeno midiático. Todas as temporadas tiverem no elenco Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Finn Wolfhard (Ghostbusters: Mais Além), Caleb McLaughlin (Em Busca do Sonho), Noah Schnapp (Abe) e Gaten Matarazzo (Honor Society).

No começo da década de 1980, uma garota estranha chega na cidade de Hawkins ao mesmo tempo que o adolescente Will Byers (Schnapp) desaparece. A partir de então, uma série de eventos estranhos que envolvem conspirações da Guerra Fria, monstros e realidades paralelas começam a acontecer. A série de aventura tem nota 8,7 no IMDb, metascore geral de 74 (crítica) e 8.4 (público) no Metacritic e aprovações de 92% (imprensa) e 90% (audiência) no Rotten Tomatoes.

12 de 12 A série Stranger Things conquistou fãs no mundo todo com suas referências dos anos 1980 — Foto: Divulgação/Netflix A série Stranger Things conquistou fãs no mundo todo com suas referências dos anos 1980 — Foto: Divulgação/Netflix

