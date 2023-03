Nova música, clones e processo marcam atual batalha

Shakira nunca esteve tão em alta em toda sua vida, por conta de toda a polêmica da sua separação com Gerard Piqué, e o ex-casal parece não ter um dia de descanso desde que assinaram o acordo de divórcio. Depois que a cantora descobriu que o atleta estava se envolvendo com Clara Chía, ela decidiu chutar o balde e expor todas as dificuldades que passou durante o relacionamento de mais de uma década.

Desde então, é eita atrás de vixe envolvendo essas duas personalidades da mídia, que conseguiram criar uma das histórias que mais movimentou o mundo do entretenimento nestes últimos tempos. Pensando nisso, OFuxico separou os últimos acontecimentos para você não ficar perdido neste mar de caos na vida de Shakira e Piqué.

CLONES DE SHAKIRA

A separação de Shakira e Piqué virou até tema do Carnaval da Catalunha, na Espanha, cidade natal do ex-jogador. Dezenas de mulheres se inspiraram no hit lançado pela colombiana, em que ela alfineta a relação com o ex-marido, e se fantasiaram como a cantora.

O grupo saiu vestido na rua com uma calça e sutiã rosa, e um kimono verde, ao som de “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” e ainda entregou uma coreografia.

Confira:

Ela é o momento! 🤩 Shakira virou tema de um bloco de carnaval na Espanha. Em um vídeo que circula nas redes sociais, dezenas de mulheres saem pelas com um figurino inspirado no usado pela colombiana no clipe de “Bzrp Music Sessions #53”. #metropolitanafm #shakira pic.twitter.com/zjipd6xpwQ— Metropolitana FM (@metropolitanafm) March 3, 2023

APRESENTAÇÃO NO JIMMY FALLON

Shakira entregou um dos momentos mais memoráveis do mundo pop ao se apresentar no dia 10 de março no programa americano do Jimmy Fallon. A cantora se uniu a Bizarrap e cantou o hit que fez da vida de Piqué um verdadeiro inferno e se jogou na plateia.

Porém, o que os telespectadores não esperavam, era que o público estava com a letra na ponta da língua e preparado para jogar todos seus sentimentos junto com Shakira.

E o resultado foi esse:

EXPULSOS

De acordo com informações do jornal La Nacion, Gerard Piqué e Clara Chía foram expulsos de um restaurante em Los Angeles, Estados Unidos, antes mesmo de conseguirem sentar para comer.

Porém, o que mais surpreendeu na matéria foi o motivo da expulsão: o dono do estabelecimento era fã da Shakira e se recusou a receber o casal.

Um vídeo está circulando nas redes sociais e mostra Piqué e Clara saindo do local. Na legenda, o dono da gravação explicou: “Clara e Piqué saíram para comer em um restaurante e o dono é fã da Shakira. Ele expulsou pessoalmente a Clara”.

Gerard Piqué, foi expulso por o dono de um restaurante em Los Angeles, por estar acompanhado de sua ex-amante, agora namorada Clara Chiá, a que roubou a geleia da Shakira.

O dono do estabelecimento é fã da Shakira, e o colocou para correr com a piri…

Achei pouco! #shakira pic.twitter.com/PAVkJNmdzl — Thalita Moema (@thalita_moema) February 21, 2023

PROCESSO DE PIQUÉ

Segundo a imprensa espanhola, depois de meses sofrendo por conta das consequências da exposição de Shakira, Piqué estaria preparando um processo contra a ex-mulher.

Embora a equipe do ex-jogador tenha feito questão de afirmar que ele não dava importância às palavras de Shakira, de acordo com o programa de notícias ‘Fiesta’, do canal espanhol Telecinco, ‘o empresário já estava farto dos múltiplos ataques’ e planeja processá-la por difamação e causar estresse em sua família.

O apresentador Saúl Ortiz afirmou que Piqué teria enviado uma sutil ameaça à colombiana para que ela não se metesse mais com a família e nem com Clara, que ele assegura não ter nada a ver com os problemas que levaram o ex-casal à separação.

“Gerard Piqué já está farto da pressão da mídia que vem sofrendo com a separação de Shakira; Além disso, ele não tolera mais a colombiana atacando seus pais, Joan Piqué e Montserrat Bernabéu, nem Clara Chía Martí, então a ameaça seria real para acabar com toda essa onda de ódio”, afirmou Ortiz.

O esportista foi convidado para vários programas de televisão para contar seu lado da história, mas ele diz que ‘por seus filhos’ não o fará, e admite que não foi somente ele que errou dentro do relacionamento.

“Ele fará todo o possível para impedir os ataques à sua família e a Clara Chía Martí. (Essa polêmica) já foi longe demais”, afirma uma fonte ligada a Piqué.

Não se sabe se Shakira já recebeu o processo em Barcelona, e se o mesmo também será aberto em seu destino, Flórida.

NOVA MÚSICA

Muito se engana quem pensa que uma música foi o suficiente para Shakira por tudo para fora sobre seu difícil relacionamento com Piqué. A colombiana se uniu a cantora Karol G em uma música recheada de recados ácidos para ele, além de aparecerem deslumbrantes e sexys em diversos cenários fazendo referência ao filme “O Show de Truman” de 1998. O clipe é dirigido por Pedro Artola.

Em um verso, elas cantam: “Você saiu e eu coloquei triplo M: Melhor, mais difícil, mais leve. De volta com você nunca, você é azar, porque agora a ‘bênção’ chove sobre mim.”. Em outro, Shakira relembra a primeira música que lançou sobre o tema com o rapper Ozuna, o hit “Monotomia”:

“Você está procurando comida lá fora e eu falando que era monotonia. E agora você quer voltar, eu já supunha”.

LETRA

(INTRO)

Aquela que te disse que um vazio se preenche com outra pessoa está mentindo para você

É como cobrir uma ferida com maquiagem, você não pode ver, mas você sente

Você saiu dizendo que me superou (Ei) e que arrumou uma nova namorada (Namorada)

O que você não sabe mais é que ainda está me observando ao longo da história (Papai)

(Refrão: KAROL G & Shakira)

Querido, o que foi? Isso não é muito engolido? (-íto’)

O que você está fazendo procurando pelo meu lado? Se você sabe que eu não repito erros (Ei, papai)

Diga a sua nova bebê que eu não compito por homens

Que ele pare de puxar, que pelo menos’ eu tinha você bonito

(Verso 1: Shakira)

Ver você com a nova me machucou (doeu)

Mas eu já estou pronta para o meu

O que vivemos eu esqueci

E foi isso que te ofendeu

que até a vida me melhorou

Você não é mais bem-vindo aqui

Eu vi o que sua namorada jogou em mim

Isso nem me dá raiva, eu rio, eu rio

(Verso 2: KAROL G & Shakira)

Não tenho tempo para o que não contribuo, já mudei de norte

Ganhar dinheiro como esporte (Ah)

Preenchendo a conta, os shows, o estacionamento e o passaporte (Ei)

‘Sou mais forte, dizem os relatórios’

Agora você quer voltar, mostra, mmm, sim

‘Me segure aí, eu sou um idiota (Ah)

Você esqueceu que estou em outro

E aquela La Bichota era grande demais para você

(Refrão: KAROL G & Shakira)

Querido, o que foi? Isso não é muito engolido?

O que você está fazendo procurando pelo meu lado? Se você sabe que eu não repito erros (Ei, papai)

Diga a sua nova bebê que eu não compito por homens

Que ele pare de puxar, que pelo menos’ eu tinha você bonito (Ah, Shakira, Shakira)

(Verso 3: Shakira & KAROL G)

Você saiu e eu coloquei triplo M

Melhor, mais difícil, mais leve

De volta com você nunca, você é azar

Porque agora a ‘bênção’ chove sobre mim

E ele quer voltar, eu já supunha

Dando like na minha foto

Você está procurando comida lá fora

eu falando que era monotonia

E agora você quer voltar, eu já supunha

Dando like na minha foto (Papai)

Você parece feliz com sua nova vida

Mas se ela soubesse que ainda estava procurando por mim

(Refrão: KAROL G & Shakira)

Querido, o que foi? Isso não é muito engolido? (-íto’)

O que você está fazendo procurando pelo meu lado? Se você sabe que eu não repito erros (Ei, papai)

Diga a sua nova bebê que eu não compito por homens

Que ele pare de puxar, que pelo menos’ eu tinha você bonito

(Outro: KAROL G)

O-O-Ovy na bateria

Meu amor, é que você se afastou muito

E eu não vejo mais de longe, amor

TQM mas TQG, lol

Barranquilla, Medallo

ESTÁDIO CANTA MÚSICA DE SHAKIRA

A música “SHAKIRA (BZRP Music Sessions #53)“ lançada pela cantora colombiana foi um verdadeiro marco na indústria do entretenimento, já que a artista decidiu chutar o pau da barraca e expor tudo aquilo que não gostava do seu casamento com Piqué, além de mandar indiretas para a atual namorada do jogador e a mãe dele.

O sucesso da canção foi tanto, que Piqué foi ovacionado com a letra da música quando estava vendo um jogo de futebol em um estádio. Parte do público decidiu provocar o ex de Shakira e soltaram a voz, enquanto ele olhava para baixo, claramente envergonhado.

Confira:

ASSUMIDOS!

E se antes fazia de tudo para ficar longe dos holofotes, quando se tratava da relação com a namorada, Piqué deve ter mudado de opinião e decidiu assumir publicamente o namoro com Clara Chía com uma foto do casal nas redes sociais.

O moreno não escreveu nenhuma legenda se declarando para a namorada, e nem chegou a marcar o Instagram de Clara.

Até o momento de publicação desta matéria, a postagem de Piqué já havia passado de mais e 3,8 milhões de curtidas!

Nos comentários, alguns famosos declararam apoio para Shakira. “Só os infieis dando like nessa foto“, escreveu Rafa Uccman. “Se merecem. Trocou uma Ferrari por um Fusca. Team Shakira“, soltou Gabi Martins.

“Querido a gente sabe que você tava chorando pedindo pra voltar, só vive sua vida no low profile um tempo tá passando vergonha“, criticou Gabi Fadel.

O MURO

Pelo jeito, Shakira decidiu acabar de vez com a relação de vizinha que tem com sua ex-sogra, Montserrat Bernabeu, com quem já deixou claro que não tem uma boa relação.

A cantora teria começado a construir um muro entre a mansão que vive e a casa de Montserrat. Segundo informações do site Marca, os terrenos são conectados em algumas áreas, mas Shakira está fazendo questão de separar tudo!

A imprensa de Barcelona, na Espanha, conseguiu flagrar alguns caminhões de cimento próximos da mansão de Shakira, aumentando ainda mais os boatos da construção do muro.

NAMORADA INTERNADA

E muito se engana quem pensa que apenas Piqué e Shakira estão sendo afetados por essa situação toda. Nesta última segunda-feira, 30 de janeiro, o jornal espanhol El Periódico revelou que Clara teve que ser internada no Hospital Quierónsalud após passar por uma forte crise de ansiedade.

A crise aconteceu após a estudante de 23 anos receber uma onda de ataques na web por conta de seu relacionamento com o ex-marido de Shakira.

LANÇAMENTO DE MÚSICA NOVA

Poucos sabem, mas Piqué e Shakira dividem a mesma data de aniversário, dia 2 de fevereiro, e parece que a cantora não vai deixar esse detalhe passar em branco.

Shakira deve se unir com Karol G para lançar uma nova música cheia de indiretas para Piqué e seu antigo relacionamento no dia do aniversário do ex-casal. Porém, a faixa desta vez será mais empoderadora e deve falar sobre superações.

RELEMBRE O INÍCIO DA TRETA

Se você esteve na internet nestes últimos dias com certeza viu que Shakira e Gerard Piqué estão travando uma verdadeira guerra após a polêmica separação. O casal anunciou no dia 4 de julho de 2022 que não estavam mais juntos, em uma publicação conjunta nas redes sociais.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa máxima prioridade, pedimos respeito à privacidade, dizia o texto na época.

Porém, com o passar do tempo, a história começou a tomar um rumo muito mais sombrio, já que foi revelado que o motivo do término tinha partido de um traição vinda de Piqué.

TRAIÇÃO EMBAIXO DO MESMO TETO

A atual namorada de Piqué, Clara Marti, foi apontada como a amante do jogador, e se desconfia que os dois mantinham relações desde 2019.

Os fãs ainda descobriram que a jovem de 23 anos ficava na casa de família de Shakira e Piqué, por conta de um descuido do jogador, quando estava concedendo um entrevista via Zoom e Clara apareceu atrás, em 2021. O Page Six informou que Shakira havia ficado devastada após descobrir essa informação.

Reprodução/Instagram

O POTE DE GELEIA

Recentemente, uma nova história vem circulando pela internet de como Shakira descobriu a traição do ex-marido. A colombiana teria notado que sua geleia favorita havia sido consumida durante sua ausência, só que tinha um problema: Piqué odiava a comida!

A MÚSICA

Porém, os ex-casal começou a se atacar de verdade depois que Shakira lançou uma música que não economiza nas (in)diretas e detona os anos de relacionamento ao lado de Piqué. A cantora decidiu acabar com a personalidade do jogador e relembrar o péssimo relacionamento com a sogra.

Confira as melhores partes de SHAKIRA (BZRP Music Sessions #53)

Foi mal, já peguei outro avião

Não volto mais aqui

Não quero ter outra decepção

Você se mostra tanto como um campeão

E quando mais precisei de você

Você mostrou sua pior versão

Desculpa, meu bem, já faz tempo

Que eu deveria ter me livrado desse otário

Uma loba como eu não é pra novatos

Uma loba como eu não é pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Pra caras como você, uh, uh, uh, uh

Me tornei grande demais pra você

E, por isso, você tá com uma igualzinha a você, uh, uh, uh, uh

Percebi que não é culpa minha que te critiquem

Eu só faço música

Foi mal que salpique em você

Você me fez ter a sogra como vizinha

Com a imprensa na porta e devendo à Receita Federal

Você achou que me machucou e eu fiquei mais forte

As mulheres não choram mais, as mulheres faturam

Ela tem nome de pessoa boa

Claramente, não é como soa

Ela tem nome de pessoa boa

Do amor ao ódio é só um passo

Não volte mais aqui, me esqueça

Zero rancor, bebê

Desejo que você fique bem com minha suposta substituta

Nem sei o que aconteceu com você

Você tá tão estranho que nem te reconheço

Eu valho por duas de 22

Você trocou uma Ferrari por uma Twingo

Você trocou um Rolex por um Casio

Tá indo rápido, vai mais devagar

Ah, muita academia

Mas treine o cérebro um pouquinho também

Tiram fotos onde me veem

Me sinto aqui como uma refém

Por mim, tudo bem

Vou sair da sua casa amanhã

E se você quiser trazer ela, que ela venha também

A BRUXA

Não satisfeita, logo após o lançamento do hit, que subiu muito nas paradas musicais, Shakira colocou uma caixinha de som tocando a canção, acompanhada de uma bruxa na varanda de sua casa, apontando diretamente para a residência de sua ex-sogra.

Confira:

Shakira tocando sua nova música com várias indiretas para Piqué em sua casa com uma bruxa na varanda apontada para a casa da ex-sogra 🗣️pic.twitter.com/BYJ6vLsP1T — Tracklist (@tracklist) January 14, 2023

PIQUÉ NÃO FICA QUIETO

A internet ficou chocada ao ver que Piqué está se divertindo com a situação. Em uma entrevista recente, o jogador colocou a música da ex-mulher para tocar, e começou a debochar da letra.

“Isso eu aguantei por 14, 15 anos, cada dia!“, disse enquanto gargalhava.

POLÊMICA COM A CASSIO

Na letra da música, Shakira diz que Piqué trocou um relógio da marca de luxo Rolex, por um da marca Cassio, e o jogador decidiu aparecer em uma entrevista usando um relógio da marca usada para o alfinetar, além de anunciar para a Cassio.

Depois da fala de Piqué, as ações da Cassio despencaram, enquanto as da Rolex subiram!

ROLÊ DE CARRO

E as provocações não pararam ali, na letra, Shakira também diz “Você trocou uma Ferrari por uma Twingo“, e não demorou muito para o jogador aparecer dirigindo um Twingo por aí.

Se por um lado Gerard Piqué está furioso com a nova música de Shakira com “Bizarrap”, BZRP Music Session #53, onde a cantora desabafa sobre a separação e ataca a namorada do ex-jogador de futebol, Clara Chía Martí está pior, segundo pessoas próximas à estudante de 23 anos, que já não quer nem sair de casa para não confrontar a imprensa e os paparazzi.

Na música Shakira faz um jogo de palavras e critica a moça, dizendo coisas como “ela tem nome de boa pessoa, Clara mente, não é o que parece… Clara mente… é igualzinha a você”. De acordo com a revista QMD, Clara está bastante chateada com a situação e de continuar sendo apontada como o pivô da separação de Shakira e Piqué.

E segundo o jornalista espanhol Miquel Blázquez, Clara Chía Martí poderia processar Shakira por seus ataques, porque é cabível de processo de difamação e assédio moral, mas ele não acha que a estudante de Relações Públicas vai fazer isso agora.

“Ela está passando muito mal com toda essa questão, ela é muito perseguida mesmo que ela não tenha culpa de nada”, expressou o comunicador.

“Existem vários fotógrafos e paparazzi a perseguindo o tempo todo e, de fato, ela parou de ir para a Kosmos (empresa de Piqué)… Entende-se que ela continua trabalhando de casa”, acrescentou Blázquez, afirmando que ela está evitando sair.

