Os 17 Melhores Filmes de Terror • Proddigital POP

Se você quer aproveitar a sua noite de terror, então a nossa lista dos melhores filmes de terror está pronta para te ajudar. Desde filmes clássicos até os lançamentos mais recentes, de fato, há muitas opções para todos os tipos de fãs de terror. Então, assista aos grandes clássicos de slasher, como ‘Halloween’, de O Lobisomem, e ‘Olhos Famintos’, de Victor Salva, ou experimente filmes de terror mais frenéticos, como ‘Van Helsing – O Caçador de Monstros’, de Stephen Sommers, e ‘It – A Coisa’, de Andy Muschietti. Dessa maneira, seja qual for o seu gosto em relação a filmes de terror, temos certeza de que encontrará algo que você vai adorar. Portanto, aproveite a nossa lista de melhores filmes de terror e passe uma noite de terror perfeita.

O Lobisomem

Com toda a certeza, o filme “O Lobisomem” (2010) é uma grande obra-prima do cinema moderno, que combina elementos de suspense e terror e cria um enredo profundo e intenso. A saber, o filme baseado no clássico The Wolfman (1941) do eterno George Wagner, conta a história de um homem (Benicio Del Toro), que é mordido por um lobo misterioso e desenvolve incríveis habilidades de lobisomem. Enquanto ele luta para entender o que está acontecendo com ele, ele é obrigado a confrontar a maldição e descobrir segredos terríveis sobre sua família.

De fato, o diretor Joe Johnston, o mesmo diretor que dirigiu Capitão América – O Primeiro Vingador, conseguiu capturar magistralmente os elementos mais sinistros do folclore e as cenas de ação são dinâmicas e surpreendentes. O filme não só tem um excelente elenco, que inclui Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving e Rick Baker, mas também contém muita ação e suspense. Por isso, o filme “O Lobisomem” (2010) é uma obra-prima do gênero e é definitivamente algo que nenhum fã de terror deveria passar.

Diretor : Joe Johnston

: Joe Johnston Roteiro : Andrew Kevin Walker e David Self

: Andrew Kevin Walker e David Self Orçamento: US$ 150 milhões

Van Helsing – O Caçador de Monstros

A princípio, Van Helsing é uma obra de ficção científica escrita que tem o objetivo de mostrar um mundo que sofre as consequências da presença de monstros, a ambientação do filme é extraordinária. Em resumo, o longa-metragem, estrelado por Hugh Jackman, mostra o personagem Van Helsing, um caçador de monstros, que tem como missão exterminar aquelas criaturas com todos os meios possíveis. O filme foca principalmente na luta de Van Helsing para salvar os cidadãos dos planos de seres malignos como Drácula.

Além disso, no filme também vemos Frankenstein e várias criaturas criadas com métodos científicos. Então, usando seu conhecimento, astúcia e seu objetivo inabalável, Van Helsing é forçado a lutar para salvar a vida de todos ao seu redor, e acabar com os planos malignos dos inimigos. Por fim, Van Helsing é um verdadeiro caçador de monstros, alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para salvar a humanidade de criaturas malignas, e com ele liderando, ninguém está além da esperança.

Diretor : Stephen Sommers

: Stephen Sommers Roteiro : Stephen Sommers

: Stephen Sommers Orçamento: US$ 160 milhões

Olhos Famintos

Certamente, Jeepers Creepers, de 2001, é um dos melhores e mais icônicos filmes de terror já lançados. Só para ilustrar, o filme é dirigido por Victor Salva, esta obra-prima de suspense aterroriza os espectadores desde sua primeira vez na tela. Em suma, o enredo envolve um ser monstruoso chamado Creeper que caça em um período de 23 dias durante o verão e o enredo é muito intenso e interessante. Ainda mais, os personagens são retratados de forma realista e o suspense mantém os espectadores na ponta dos pés, esperando para ver o que acontece.

De fato, o melhor de tudo é que, ao longo do filme, os espectadores são surpreendidos com várias cenas e reviravoltas inesperadas. Além disso, a sensação de uma ameaça constante foi bem capturada no filme, o que torna o suspense mais intenso. Jeepers Creepers é incrivelmente divertido e aterrorizante ao mesmo tempo. Em conclusão, para quem curte filmes de terror, Jeepers Creepers é uma excelente escolha.

Diretor : Victor Salva

: Victor Salva Roteiro : Victor Salva

: Victor Salva Orçamento: US$ 10 milhões

Anjos da Noite – A Rebelião

Underworld: Rise of the Lycans é um filme de 2009 de fantasia e ação dirigido por Patrick Tatopoulos. Esta obra é uma história de origem que conta a história de Lucian, líder dos Lycans, um grupo de lobisomens que lutam para libertar os Lycans da servidão dos vampiros. O filme mostra as raízes da rivalidade entre Lycans e vampiros e os eventos que levaram ao conflito entre eles. Os atores principais incluem Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona Mitra e Shane Brolly. A Underworld: Rise of the Lycans é provavelmente a melhor obra da franquia Underworld, que começou em 2003. Com ação e fantasia, é um filme épico que é um deleite para os fãs de fantasia. O filme é envolvente e entretém com cenas de ação incríveis, personagens cativantes, trilha sonora, efeitos visuais impressionantes e um forte roteiro.

Diretor : Patrick Tatopoulos

: Patrick Tatopoulos Roteiro : Len Wiseman

: Len Wiseman Orçamento: US$ 35 milhões

Gremlins

Gremlins é um filme de horror/comédia muito popular lançado em 1984, dirigido por Joe Dante. Esta divertida e criativa aventura sobre o Natal ganhou rapidamente o coração dos cinéfilos de todo o mundo. O enredo segue um jovem de 13 anos chamado Billy Peltzer, que ganha um animal de estimação pouco convencional, um gremlin. No entanto, existem algumas regras que você nunca deve quebrar com esta criatura, pois isso desencadeará uma sequência de eventos que transformarão todos os gremlins da cidade em criaturas monstruosas. Este filme Gremlins engraçado e assustador tem se mantido popular por mais de três décadas, porque é um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos.

Diretor : Joe Dante

: Joe Dante Roteiro : Chris Columbus

: Chris Columbus Orçamento: US$ 11 milhões

Histórias Assustadoras para Contar no Escuro

O filme Scary Stories to Tell in the Dark é uma obra de arte de suspense e terror. Dirigido por André Øvredal e produzido por Guillermo del Toro, o filme foi lançado em 2019 e baseado na coleção de contos de histórias assustadoras escritas por Alvin Schwartz. O filme explora uma coleção de contos sombrios e as mensagens que eles contêm. Os personagens principais são uma equipe de adolescentes que decidem explorar um assustador museu de histórias. O filme ganhou elogios da crítica por sua atmosfera de suspense e terror, assim como pela excelente performance de seus atores. Scary Stories to Tell in the Dark é certamente um dos maiores sucessos do gênero horror dos últimos anos.

Diretor : André Øvredal

: André Øvredal Roteiro : Kevin Hageman e Dan Hageman

: Kevin Hageman e Dan Hageman Orçamento: US$ 25 milhões

Um Lobisomem Americano em Londres

An American Werewolf in London é um filme eclético de 1981 dirigido por John Landis tendo David Naughton, Jenny Agutter e Griffin Dunne nos principais papéis. O filme mistura humor negro com elementos de horror para narrar a história de David Kessler e Jack Goodman, dois estudantes americanos viajando na Inglaterra que acabam vítimas de um ataque de lobisomem. A trama que segue é a de David, que sobrevive ao ataque e descobre que ele se transformou em um lobisomem e está condenado a matar no próximo período de lua cheia.

An American Werewolf in London é um filme muito bem escrito e envolvente, misturando terror. O filme teve grande sucesso e recebeu um Oscar de Melhor Efeito Especial, além de ser um dos maiores sucessos de filmes de terror e uma verdadeira referência de cinema de horror. Se você é um fã de filmes de terror, o filme An American Werewolf in London com certeza não pode perder!

Diretor : John Landis

: John Landis Roteiro : John Landis

: John Landis Orçamento: US$ 5,8 milhões

Um dos melhores filmes de terror dos últimos anos é sem dúvida o filme Victor Frankenstein, lançado em 2015. Em resumo, esse filme segue a vida de Victor Frankenstein, interpretado por James McAvoy, que através de seus experimentos e criações oferece ao mundo algo que ele nunca antes tinha visto. A saber, o terror esteve presente desde o início do filme, criando suspense e um clima perfeito. Inegavelmente, a atuação de McAvoy e sua química com o co-estrela Daniel Radcliffe são uma ótima combinação para um filme de terror, que também apresentou interessantes reflexões sobre a humanidade e a ciência. Dessa maneira, se você está procurando por um filme de terror com uma boa narrativa, o filme Victor Frankenstein é definitivamente algo a se envolver.

Diretor : Paul McGuigan

: Paul McGuigan Roteiro : Max Landis

: Max Landis Orçamento: US$ 40 milhões

It – A Coisa

O filme It – A Coisa foi lançado em 2017 e desde então vem sendo considerado por muitos como um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Este filme, baseado no livro de Stephen King, conta a história de um grupo de amigos que descobrem que a cidade onde vivem está sendo ameaçada por uma entidade maligna conhecida como o “Palhaço”. O filme segue o grupo em sua jornada para derrotar essa criatura e manter a cidade segura. O filme se destaca pela atmosfera sombria e aterrorizante, que leva o espectador a questionar as sombras das salas de cinema. Os efeitos especiais e os efeitos sonoros contribuem para criar suspense em todos os momentos. Os atores também contribuem para a atmosfera do filme, criando desde momentos comoventes até situações de terror e medo. O filme It é sem dúvida um dos melhores filmes de terror já feitos.

Diretor : Andy Muschietti

: Andy Muschietti Roteiro : Chase Palmer

: Chase Palmer Orçamento: US$ 35 milhões

Um Lugar Silencioso

Primeiramente, o filme Quiet Place, de John Krasinski, é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos. Em suma, o filme é ambientado num cenário distópico e apocalíptico, onde a sobrevivência está relacionada com a habilidade de permanecer em silêncio, combinado com o atrativo emocional que o casal protagonista nos envolve, faz deste filme uma experiência de arrepiar. De fato, Krasinski, consegue nos manter numa tensão constante, mantendo suspense e medo nos mínimos detalhes. Portanto, o filme A Quiet Place é um grande exemplo de como o terror pode ser um gênero muito bem desenvolvido.

Diretor : John Krasinski

: John Krasinski Roteiro : Bryan Woods

: Bryan Woods Orçamento: US$ 21 milhões

Halloween

Acima de tudo, o filme Halloween de 2018 foi marcado pelo retorno de um clássico de terror de 1978. Só para ilustrar, agora a franquia conta com o talentoso diretor David Gordon Green. Além disso, em 2018, o filme foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, tendo arrecadado mais de US$ 253 milhões desde sua estreia. De fato, para homenagear a obra clássica de terror com o tema de Halloween, este filme possui grande impacto na cultura pop. Dessa forma, se você estiver procurando por algo mais clássico, ‘Halloween’ é o certo para você. Por isso, é difícil resistir ao suspense e ao humor do filme do diretor David Gordon Green. Estas são algumas das escolhas perfeitas para o Halloween deste ano e é difícil escolher apenas uma.

Diretor : David Gordon Green

: David Gordon Green Roteiro : Jeff Fradley e Danny McBride

: Jeff Fradley e Danny McBride Orçamento: US$ 10 milhões

Amor e Monstros

Antes de mais nada, Amor e Monstros (Love and Monsters) é um filme de terror que foi lançado em 2020 pela Netflix. Inegavelmente, é um dos melhores filmes de terror de 2020, narrando a história de um jovem chamado Joel, que passa a viver em um mundo pós-apocalíptico. Os monstros que ele encontra ao longo de sua jornada contribuem para tornar o filme de terror ainda mais aterrorizante e emocionante. Love and Monsters nasceu da ideia de seu diretor Michael Matthews, que também dirigiu e escreveu o filme. Além disso, o elenco inclui Dylan O’Brien, Jessica Henwick, Michael Rooker, Dan Ewing e Ariana Greenblatt. Esta história de sobrevivência e drama se desdobra ao longo da jornada de Joel para encontrar seu lar.

O filme Love and Monsters é um dos melhores filmes de terror dos últimos anos, sendo tanto emocionante quanto aterrorizante. Não só é um dos melhores filmes de terror da Netflix, como também aborda temas relevantes sobre a jornada de um jovem para salvar sua família e seu lar. Se você procura por um filme de terror que vai deixar você literalmente na beira do assento, Love and Monsters é certamente o certo para você.

Diretor : Michael Matthews

: Michael Matthews Roteiro : Matthew Robinson e Brian Duffield

: Matthew Robinson e Brian Duffield Orçamento: US$ 30 milhões

Drácula – A História Nunca Contada

O filme “Dracula Untold” foi lançado em 2014 e, desde então, tem sido um dos melhores filmes de terror da história. O filme se concentra em Vlad III, o Príncipe de Valáquia conhecido como Drácula, e sua família. Esta é a origem da lenda de Drácula e como ele adquire seus poderes. O filme apresenta cenas de ação e suspense que mantêm o público interessado e é um ótimo exemplo de como um filme de terror pode ser baseado em uma história real.

A trilha sonora aumenta a tensão e o suspense, criando uma experiência imersiva para o público. Os efeitos visuais são outra característica importante, como cenas de transformação de Drácula e seus poderes de vampiro. O enredo é interessante e satisfaz a curiosidade do público, fazendo com que se perguntem como Drácula obteve seus poderes e como ele foi parar na Transilvânia. No geral, “Dracula Untold” é um dos melhores filmes de terror já feitos e não deve ser passado por alto. É uma ótima maneira de aprender sobre a história de Drácula e a lenda envolta em mística.

Diretor : Gary Shore

: Gary Shore Roteiro : Matt Sazama e Burk Sharpless

: Matt Sazama e Burk Sharpless Orçamento: US$ 70 milhões

The Witcher: Lenda do Lobo

The Witcher: Nightmare of the Wolf é um filme de terror que está sendo produzido pela Netflix. O filme é protagonizado por Henry Cavill como Geralt de Rivia, na primeira edição ocidental da série animada. Esta história segue o andarilho mítico que luta contra monstros e ajuda a abraçar seu destino. O argumento é escrito por Beau DeMayo, que também trabalhou em projetos como Game of Thrones e Westworld. O filme tem todos os elementos de terror que não se limitam a monstros, mas também luta contra forças sobre-humanas. Espera-se que The Witcher: Nightmare of the Wolf seja um grande sucesso e que a série animada se torne extremamente popular entre os fãs.

Diretor : Kwang Il Han

: Kwang Il Han Roteiro: Matt Beau DeMayo

Goosebumps: Monstros e Arrepios

Nos últimos anos, o gênero de terror tem crescido em popularidade, e o filme Goosebumps é uma excelente adição a essa tendência. Em suma, Goosebumps é um filme de comédia de terror que conta a história de um grupo de adolescentes que se vêem enfrentando os personagens malignos da série de livros de terror de mesmo nome. Em outras palavras, em sua aventura, eles enfrentam monstros e demônios que os perseguem. Por certo, o filme é divertido, assustador, e cheio de reviravoltas. Além disso, é incrivelmente bem produzido, com personagens cativantes e efeitos especiais de alta qualidade. Em conclusão, o filme Goosebumps é definitivamente um ótimo divertimento e é uma obrigação para qualquer fã de filmes de terror.

Diretor : Rob Letterman

: Rob Letterman Roteiro : Darren Lemke

: Darren Lemke Orçamento: US$ 58 milhões

Frankenstein – Entre Anjos e Demônios

A princípio, Frankenstein – Entre Anjos e Demônios é um filme de terror de 2014, baseado no livro do mesmo nome de Kevin Grevioux. A saber, este filme foi dirigido por Stuart Beattie e escrito por Grevioux, Beattie e Jon Spaihts. O filme segue a história de Adam (interpretado por Aaron Eckhart), que é criado por um cientista louco mas é trazido à vida por Deus. Em suma, ele vive através de séculos de história e enfrenta duas raças de demônios lutando pelo futuro da humanidade. Frankenstein – Entre Anjos e Demônios é um filme emocionante e aterrorizante, uma mistura única de ação, romance e terror.

De fato, a equipe de produção conseguiu capturar as nuances das cenas de ação e terror, oferecendo ao público algo novo e emocionante. Dessa forma, com seu enredo intrigante e reviravoltas surpreendentes, Frankenstein – Entre Anjos e Demônios tornou-se rapidamente um dos filmes de terror mais populares do ator Aaron Eckhart (Protagonista). Portanto, se você está procurando por um filme de mistério e suspense que vale a pena assistir, Frankenstein – Entre Anjos e Demônios.

Diretor : Stuart Beattie

: Stuart Beattie Roteiro : Stuart Beattie e Kevin Grevioux

: Stuart Beattie e Kevin Grevioux Orçamento: US$ 65 milhões

Hellboy

Antes de mais nada, Hellboy (2019) é um filme de ação e terror que continua a história das produções anteriores, abordando elementos assustadores, ação e muita diversão. Além disso, o reboot de 2019 dirigido por Neil Marshall e estrelado por David Harbour, foi muito bem recebido pela crítica, mostrando que mesmo com uma nova direção e elenco, ainda é possível contar a mesma história e se divertir. Dessa maneira, Hellboy (2019) oferece ao público ação e diversão em um ambiente assustador, usando muitas cenas chocantes e aterrorizantes para criar o cenário perfeito para testar a coragem de seus espectadores.

Diretor : Neil Marshall

: Neil Marshall Roteiro : Andrew Cosby

: Andrew Cosby Orçamento: US$ 50 milhões

Final da lista

De fato, os filmes de terror sempre foram um sucesso, e isso não mudará com o passar do tempo. Pelo contrário, com os novos e cada vez mais elaborados e assustadores filmes de terror, a expectativa é que esse gênero continue crescendo. Dessa maneira, para quem gosta de se afligir com um bom filme de terror pode pode contar com os clássicos desta lista. Por fim, os filmes desta são excelentes opções para os entusiastas do medo e do suspense.

Portanto, independente de não estarmos em época de Halloween ou não, nada mais justo do que falar sobre os melhores filmes de terror. Com toda a certeza, esses filmes são capazes de nos deixar apavorados, mas ao mesmo tempo nos entretêm. Dessa forma, alguns deles são clássicos do gênero e vale a pena conferir. Curtiu a nossa lista? Deixe um comentário e conte para a gente qual é o seu filme de terror preferido!