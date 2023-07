Participant Tour de France 2023 | Everyone makes it through the second day in one piece

We are on our way! The world’s most famous cycling race Tour de France has started in Bilbao, Spain. liked this article in the leader’s jersey Every day, mention all the selections and all the new dropouts of the day.

jumbo wisma

1. Jonas Wingard

2. tisje benut

3. Wilco Kelderman

4. Sep Kuss

5. Christophe Laporte

6. wout van aert

7. dylan van baarle

8. nathan van hoydonk



UAE Team Emirates

11. Tadej Pogakar

12. Mikael Bjarg

14. Felix Grosschartner

15. Waggard Steak Langen

16. Rafal Majka

17.Mark Solar

18. Matteo Trentin

19.Adam Yates

INEOS Grenadiers

21. Egan Bernal

22.Jonathan Castroviejo

23. Omar Frye

24. Michael Kwiatkowski

25.Daniel Felipe Martinez

26.Tom Pidcock

27.Carlos Rodriguez

28.Ben Turner

groupma-fdj

31.David Goudou

32. Kevin Enjoys

33. Stephen Kung

34. Olivier Le Gac

35. Valentin Meadows

36. Quentin Pacher

37. Thibaut Pinot

38. lars van den bergh

EF Education EasyPost

41.Richard Carapaz (dns phase 2, crash)

42. Andrew Amador

43. Alberto Bettiol

44. Esteban Chaves

45. Magnus Court

46. ​​Nielsen Powles

47.James Shaw

48. Rigoberto Uran

Soudal Quick Steps

51. Julian Alaphilippe

52. Caspar Asgreen

53. Remy Cavagna

54. Tim DeClark

55. dries deveins

56. Fabio Jacobson

57. yves lampert

58. Michael Morkov

bahrain victorious

62. Michael Landa

63. Nicias Arndt

64. Phil Bauhaus

65. Paleo Bilbao

66.Jack Haig

67. Matej Mohoric

68. vout pool

69. Fred Wright

Jersey number 61 has been missing since the death of Gino Mader.

Bora Hansgrohe

71. Jai Hindley

72. Emmanuel Buchman

73.Marco Haller

74. Bob Jungels

75.Patrick Konrad

76. jordan mees

77. Nils Politte

78. Danny Van Poppel

Lidl Trek

81. Giulio Ciccone

82.Tony Gallopin

83. Mattias Skjelmos

84. Alex Kirsch

85. Juan Lopez

86. Mads Pedersen

87. Quinn Simmons

88. jasper steuven

AG2R Citroën Team

91. Ben O’Connor

92. Clement Berthet

93. Benoit Cosnefroy

94. stan dewolf

95. Felix Gall

96. oliver neesen

97. Aurelian Parrott-Pentre

98. Nance Peters

Alpsin-Desinink

101. Matthew Van Der Poel

102. Sylvan Dillier

103. Michael Google

104. Quentin Hermans

105. Soren Craig Anderson

106. jasper phillips

107. jonas rickert

108. ramon sinkeldam

intermarche-circus-wanty

111. Binium Girmay

112. Lillian Calmejen

113. Rue Costa

114. Louis Meintjes

115. Adrian Pettit

116. Dion Smith

117. Mike Tunnison

118. George Zimmerman

cofidis

121. Guillaume Martin

122.Brian Coquard

123. Simon Geschke

124. Ion Izagire

125. Victor Lafay

126.Anthony Perez

127. Alexis Renard

128. Axel Jingle

team movistar

131. Enrique Mas (DNF Phase 1, crash)

132. Ruben Guerreiro

133.Alex Aranburu

134. Gorka Izagire

135. Matteo Jorgensen

136. Gregor Muhlberger

137. Nelson Oliveira

138.Antonio Pedrero

team dsm

141. Roman Bardet

142. John Degenkolb

143.Matthew Dinham

144.Alex Edmondson

145. Nils Ekhoff

146.Chris Hamilton

147. Kevin Vermarcke

148.Sam Wellsford

Israel-Premier Tech

151.Michael Woods

152.Guillaume Boivin

153.Simon Clarke

154. Hugo Houle

155. Christ’s Neillands

156. Nick Schultz

157. Corbin Strong

158. dylan tunes

Team Jayco-Alula

161. Simon Yates

162. Lawson Craddock

163.Luke Durbridge

164. dylan groenewagen

165.Chris Harper

166. Chris Joules-Jensen

167. Luka Mezgec

168. elmer reindeers

Arkia Samsik

171. Warren Barguil

172. Xanthe Bermans

173. Clement Champosin

174.Anthony Delaplace

175.Simon Guglielmi

176. Mattis Lovell

177. Luca Mozzato

178. Laurent Pichon

Lotto-Dstny

181. Caleb Evan

182. Victor Campenaerts

183. jasper de boest

184. Pascal the Unicorn

185. Frederick Frisson

186. Jacopo Guarneri

187. maxim van gils

188. Florian Vermeersch

astana kazakhstan team

191.Mark Cavendish

192. sis speak

193. David de la Cruz

194. Yevgeny Fedorov

195. Alexey Lutsenko

196. Gianni Moscone

197. Luis Leon Sanchez

198.Harold Tejada

Uno-X Pro Cycling

201. Alexander Christophe

202. Jonas Abrahamsen

203. Anthony Charming

204. Tobias Holland Johansen

205. Rasmus Tiller

206. Torstein Train

207. Soren Verenskjold

208. Jonas Greengard

total energy

211.Peter Sagan

212.Edwald Boasson Hagen

213. Mathieu Bourgoudeau

214. Steph Kraus

215. Valentin Farron

216. Pierre Latour

217. Daniel Oss

218.Anthony Turgis