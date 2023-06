Participants Players Championship 13 and 14 known: Van Gerwen and some other Tour card holders absent

On Monday, June 12 and Tuesday, June 13, the Players Championship 13 and 14 will be played in Hildesheim, Germany. As is often the case with Players Championship tournaments in Germany, more PDC Tour card holders than usual did not register.

At least twelve Tour card holders are missing in Hildesheim. For example, Nathan Aspinall, Corey Cadby, Johnny Clayton, Joe Cullen, Luke Humphreys, Ryan Joyce, Jacques Lebrey, Adrian Lewis, Ryan Searle, Graham Usher, Michael van Gerwen and Darren Webster did not register.

Their places have been filled by Owen Bates, Stéphane Belmont, Andy Boulton, Cam Crabtree, John Henderson, Dragutin Horvat, Christian Kist, Chris Landmann, Scott Mitchell, Thibault Tricol, Lukas Wenig and Conan Whitehead, who based on their Challenge Tour rankings , Are invited.

Due to the replacement of Kist and Landmann, the total number of Dutch participants during Players Championship 13 and 14 becomes 23 players. Tour card holders Jeffrey de Zwaan, Kevin Doets, Jimi Hendrix, Danny Jansen, Martijn Kleemaker, Maik Kuevenhoven, Damien Mol, Geert Nentjes, Danny Knoppert, Luke Peters, Owen Roelofs, Jeffrey Sparidans, Raymond van Barneveld, Jürgen van der Velde, Vincent Van der Voort, Dirk van Duijenbode, Danny van Triesp, Gian van Veen, Richard Veenstra, Germaine Wattimena and Niels Zonneveld.

All Belgian darts players with PDC tour cards also travel to Hildesheim. This applies to Dimitri van den Bergh, Kim Huybrechts, Mike de Decker, Mario Vandenbogeerde, Brian Ryman, Ronnie Huybrechts and Robbie Knops.

Each Players Championship tournament will feature £100,000 in prize money. The winner of the event will receive a check for £12,000.

Participants Players Championship 13-14

Vladimir Anderson

Gary Anderson

keen barry

owen bates

steve beaton

Stephen Belmont

Andy Bolton

Bradley Brooks

kegan brown

Stephen Bunting

Kevin Barnes

Richie Burnett

Stephen Burton

Matt Campbell

Dave Chisnall

jamie clarke

Gabriel Clemens

cam crabtree

robert cross

mike decker

jose de sousa

jeffrey de zawan

Chris Dobey

Kevin Dost

Brendan Dolan

Richie Edhouse

Lee Evans

Ricky Evans

Ted Evets

Nick Fulwell

Adam Gavlas

Andrew Gilding

calum goffin

daryl gurney

Graham Hall

Florian Hempel

John Henderson

Jimi Hendrix

daemon hata

dragutin horvat

Jamie Hughes

Kim Huybrechts

Ronnie Hubrechts

Danny Johnson

jose justice

krzysztof kisuk

nick kenny

George Killington

mervyn king

Christian Kist

martin tailor

daniel close

Robbie Knopps

boris krukmar

mike kuevenhoven

Darius Labanauskas

chris landman

steve lennon

Martin Lukeman

mickey mansell

Tony Martinez

ryan mikell

cameron menzies

Scott Mitchell

damien moll

aaron monk

Ross Montgomery

Joe Murnan

geert nantjes

Danny Knoppert

William O’Connor

john o’shea

Robert Owen

josh payne

Christian Perez

luke peters

devon peterson

ricardo pietresco

gervin price

Nathan Rafferty

Brian Raman

Krzysztof Ratajski

Madar Razma

josh rock

Robbie John Rodriguez

Rusty Jake Rodriguez

owen roelofs

pascal rupprecht

colon ridge

Martin Schindler

conor scutt

Karel Sedalsek

dylan slevin

Jeff Smith

Michael Smith

Ross Smith

Adam Smith-Neal

allen souther

Jeffrey Sparidon

mensur suljovic

Radek Zaganski

Thibault Tricol

raymond van barneveld

Dimitri van den Berg

jurgen van der velde

Vincent van der Voort

jules van dongen

Dirk van Duyvenbode

danny van trip

xian van wen

mario vandenbogerde

richard weenstra

james wade

Scott Waites

adam warner

german watimena

luke wenig

Ian White

conan whitehead

simon whitlock

Sean Wilkinson

Jim Williams

Lewis Williams

Scott Williams

james wilson

luke woodhouse

peter wright

Niels Zonneveld