Pete Davidson, ex de Kim Kardashian, conta como descobriu que pai morreu no 11 de Setembro | Notícias

Pete Davidson, de 29 anos, ex-namorado de Kim Kardashian, contou em uma entrevista como descobriu que seu pai morreu nos atentados terroristas do 11 de Setembro, nos Estados Unidos. Ao podcast Real Ones, de Jon Bernthal, ator de Walking Dead e O Justiceiro, o comediante explicou que Scott Davidson era um dos bombeiros que foram soterrados no World Trade Center. Ele foi visto pela última vez subindo as escadas de um dos prédios pouco antes de as Torres Gêmeas desabaram.

“Meu pai me disse que iria me buscar no 11 de setembro”, lembrou ele, que tinha 7 anos na ocasião. “Mas fui apanhado pela minha mãe. Ela não me contou o que estava acontecendo por uns três dias. Ela ficava me dizendo que meu pai estava no trabalho, eu não fazia ideia”, disse ele.

Para evitar que Pete descobrisse sobre a morte de Scott, sua mãe tentou afastar o filho das notícias. “Minha mãe disse: ‘Você está de castigo, não pode assistir TV’. Eu fiquei tipo: ‘O quê? Eu não fiz nada’. E, então, uma noite eu liguei a TV e vi meu pai. Estavam dizendo: ‘Esses são todos os bombeiros que estão mortos'”, lembrou o ator.

O humorista contou ainda que foram momentos muito difíceis para sua família, porque, por semanas, não se sabia se Scott estava realmente morto, já que as equipes de resgaste continuavam procurando sobreviventes nos escombros. “Havia apenas algum tipo de esperança e era apenas altos e baixos e ninguém sabia a maneira certa de lidar com isso”, disse ele, apontando que sua mãe, que tinha apenas 30 anos, segurou a barra da família. “É por isso que, à medida que envelheço, fico tipo: ‘Cara, minha mãe foi incrível”, afirmou.

Peter disse, ainda, que a morte de Scott fez com que ele desenvolvesse transtorno do estresse pós-traumático e precisasse de muita terapia. Além disso, para o humorista é difícil confiar nas pessoas. “Papai diz que vai buscá-lo, mas não vai, então, pelo resto da vida, não acredito em ninguém”, assumiu. “Estou tentando aprender a acreditar nas pessoas e Hollywood não é o melhor lugar para aprender essa habilidade. Passei de uma vida traumática para a vida traumática do ensino médio, porque Hollywood é como o ensino médio”, desabafou.

