Pinóquio de Guillermo Del Toro • Proddigital POP

O mais recente filme de animação de Pinóquio de Guillermo Del Toro, teve seu lançamento lançado em dezembro de 2022. Esta adaptação traz algumas mudanças em relação ao conto de fadas original de Carlo Collodi. O enredo de Pinóquio de Guillermo Del Toro trata sobre a jornada do boneco de madeira (Pinóquio) descobrindo e explorando um mundo tomado pela violência e guerra.

O enredo conta a origem clássica de Pinóquio, onde ele é criado por Gepeto a fim de ocupar o lugar do seu filho morto. A saber, Gepeto não imaginava que o boneco de madeira seria presenteado com a vida pelo Duende da Madeira. A história segue o boneco enquanto ele luta para se livrar das garras do vigarista Conde Volpe e passa por muitas aventuras ao longo do caminho.

Além disso, a história é contada de uma maneira muito mais madura e se mostra reflexivamente obscura em um contexto do Facismo na Itália. Dessa forma tornando-se muito mais aceitável para o público mais adulto. Ao considerar o enredo de Pinóquio de Guillermo Del Toro, o filme mostra muito mais profundidade e emoção em seu enredo do que o conto de fadas original, tornando-o muito mais satisfatório e cativante.

Cineasta Guillermo Del Toro

Só para ilustrar, o diretor Guillermo del Toro nasceu no dia 9 de outubro do ano de 1964. A saber, ele é um cineasta mexicano mundialmente aclamado. Ainda mais, ele ganhou dois Oscars, um Globo de Ouro e diversas outras premiações pela qualidade de seu trabalho. Guillermo del Toro é conhecido por seu estilo visual único, humor inteligente e temas sombrios. Dessa maneira, seus filmes como “A Forma da Água”, “Mutação”, “O Labirinto do Fauno” e muitos outros tornaram-se clássicos imediatos da cultura pop moderna.

O diretor tem uma longa lista de filmes de sucesso, das quais o mesmo dirigiu. “Hellboy”, “Gato de Botas”, “Círculo de Fogo: A Revolta, “Blade 2, “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”, “Kung Fu Panda 3”, “A Origem dos Guardiões”, “Convenção das Bruxas”, “Caçadores de Trolls: A Ascensão dos Titãs”, “Mama”. Com toda a certeza você já ouviu falar de ao menos um desses filmes.

Com toda a certeza, sua direção se mostrou profundamente influenciada por seu fascínio por lendas e monstros, além de sua especialidade em usar o horror surreal para estabelecer narrativas profundas. Del Toro também é bem conhecido por sua paixão pela cultura mexicana e seu profundo respeito pela cultura japonesa. Portanto, seu contínuo domínio de técnicas de contar histórias, produção, filmagem e atuação tornam-no um cineasta verdadeiro.

Roteirista Matthew Robbins

O roteirista Matthew Robbins nasceu no dia 15 de julho de 1945. Robbins se tornou um grande nome nos meios de produção de filmes e televisão. Seu trabalho foi reconhecido como um dos melhores de Hollywood, recebendo o prêmio na categoria de Melhor Roteiro. Robbins começou sua jornada como escritor de cinema no início da década de 70. Seu trabalho como escritor levou a outros trabalhos, incluindo direção de arte e roteiro, tornando-o um dos roteiristas mais importantes da história do cinema.

Além disso, Matthew Robbins criou e produziu histórias para a televisão, o que o tornou um dos criadores de conteúdo mais inovadores de sua época. Ele também escreveu e dirigiu vários filmes, entre os quais se destaca o filme de 1982 “A Colina Escarlate”, cujo elenco inclui atores como Mia Wasikowska, Jessica Chastain e Tom Hiddleston.

Sua contribuição para o enredo de Pinóquio trouxe um detalhamento e maturidade. Juntamente com Guillermo Del Toro, Robbins contribuiu para a melhor adaptação cinematográfica de Pinóquio feita até hoje. Por fim, seu talento é notório e muito relevante na indústria cinematográfica.

O Livro Pinóquio Teve um Impacto Cultural Exorbitante

As Aventuras de Pinóquio é um clássico livro escrito por Carlo Collodi. Publicado pela primeira vez em 1883, o livro conta a história de Pinóquio, uma marionete criada por Gepeto que desperta à vida. Pinóquio é guiado por sua consciência e sua personalidade única ao longo de numerosas aventuras, incluindo tentações, perversões e tentativas de corromper seu desejo de se tornar uma criança de verdade. Enquanto Pinóquio luta contra seus próprios desejos e os perigos que enfrenta, ele também descobre os verdadeiros valores da vida ao longo do caminho.

Com seu imenso carisma e um pouco de alguns bons conselhos, Pinóquio nos ensina uma lição valiosa sobre o que é realmente importante. As Aventuras de Pinóquio é uma obra-prima que não só encantará o leitor, mas também ensinará uma importante lição de vida. Não é atoa que esta obra se perdura na infância das novas gerações até os dias de hoje. A dinâmica original de um boneco de madeira que quando mente o seu nariz cresce, desperta a curiosidade de qualquer um.

Desde sua aparição no ano de 1883 o boneco de madeira vem conquistando cada vez mais fãs pelo mundo inteiro. Com toda a certeza, a sua mensagem simples e cativante são os principais fatores para o sucesso dessa obra. “As Aventuras de Pinóquio” tornou-se uma obra essencial para todas as idades. O livro As Aventuras de Pinóquio é uma obra-prima que deveria ser lida por todos.

Escritor Carlo Collodi

Carlo Collodi, autor e criador do livros “As Aventuras de Pinóquio” – Imagem: Divulgação

Carlo Collodi foi um escritor e jornalista italiano mundialmente conhecido por sua obra Pinóquio. Ele nasceu em Florence, Itália, em 1826, e começou a escrever como jornalista no jornal “Firenze”, dedicado ao público infantil. Carlo Collodi escreveu muitas obras, dentre elas a mais famosa é “Pinóquio”, publicada em 1883. Esta obra de Carlo Collodi conta a história de um boneco de madeira criado pelo artesão Gepeto que se torna um menino de verdade.

O livro “As Aventuras de Pinóquio”, de fato, tornou o escritor mundialmente conhecido. A obra de Carlo Collodi é amplamente considerada pelos especialistas como uma das maiores obras-primas da literatura infantil mundial. Além de Pinóquio, Carlo Collodi escreveu outros contos como Minuzzolo e Storie Allegre, dentre outras variações do conto de Pinóquio.

Carlo Collodi também fez traduções para obras de outros escritores. Após uma longa carreira de sucesso, o escritor Carlo Collodi morreu em 1890 em sua cidade natal, Florence. Dessa maneira, ele deixou um legado que muitos almejam alcançar, mas nem todos conseguem.

Elenco do Filme Pinóquio de Guillermo del Toro

O maravilhoso filme de Pinóquio de Guillermo Del Toro, contou com um elenco de talentosos atores para contar a história. Gregory Mann faz a voz de “Pinocchio”, David Bradley dubla “Geppetto”, o criador de Pinocchio, enquanto Ron Perlman

“Podesta”. Ewan McGregor dubla “Sebastian J. Cricket”, figura narrativa do filme, enquanto Finn Wolfhard dubla “Pavio”. Tilda Swinton, um dos principais atores de The 100, deu voz ao Espírito da Madeira, enquanto Christoph Waltz dá vida ao personagem Conde Volpe, sendo o antagonista principal desse conto de Fantasia.

Cate Blanchett e Burn Gorman também estão no elenco para interpretar respectivamente os personagens da história, Spazzatura e Priest. O elenco Pinóquio de Guillermo Del Toro é consideravelmente pequeno e conta com nomes de peso em seu papel que são conhecidos mundialmente.

Cada segundo no filme de Pinóquio possuía 24 frames, ou seja, 24 fotos para fazer um único segundo no filme que tem uma duração de 117 minutos. Além disso, o filme levou aproximadamente 3 anos para ser completado. Todo este esforço foi aclamado por críticos do mundo inteiro, e conquistou diversos prêmios. Portanto, este está entre os melhores filmes de animação, você não concorda?

Premiações do Filme

Pinocchio, um dos maiores clássicos de todos os tempos, ganhou mais uma adaptação de Hollywood, desta vez realizada pelo aclamado diretor Guillermo del Toro. O filme foi lançado no final do ano de 2022 e foi extremamente bem recebido pela crítica, recebendo vários prêmios importantes.

Na premiação do Globo de Ouro, Pinocchio conquistou a categoria de Melhor Filme de Animação. E principalmente, o filme recebeu um Oscar também na categoria de Melhor Filme de Animação. Além disso, recebeu o prêmio BAFTA na categoria de Melhor Animação. Critics’ Choice Award na categoria de Melhor Filme de Animação. E outros prêmios que também são importantes, tais como:

Annie Awards – Melhor Filme de Animação

Annie Awards – Realização Individual Excepcional por Direção em uma Produção de Animação

Annie Award – Música em uma Produção de Longa Metragem

ADG Excellence in Production Design Awards – Melhor Filme de Anima

Eddie Awards – Melhor Filme de Animação Editado

Producers Guild of America Award – Produtor de destaque em filmes de animação teatral

Além de vários prêmios, Pinocchio também recebeu inúmeras críticas positivas sobre sua trilha sonora e animação, que contribuíram para seu grande sucesso. No geral, Pinóquio de Guillermo Del Toro foi mais uma adaptação brilhante para o clássico de Carlo Collodi, recebendo premiações de diversos órgãos de cinema, além de muitas críticas positivas.

Orçamento e Bilheteria do filme Pinóquio de Guillermo del Toro

Pinóquio de Guillermo Del Toro foi um sucesso desde seu lançamento, arrecadando um total estimado de US$ 108 milhões de bilheteria mundial. O filme foi lançado em mais de 80 países no seu mês de estreia, provando a popularidade deste filme de contos de fadas. O filme conta com a narrativa familiar de Pinocchio, contada através dos olhos de Guillermo del Toro.

Você pode até pensar que a receita do filme foi baixa se comparada aos padrões de bilheteria dos filmes mais atuais. Contudo devemos levar em conta a quantia do orçamento, que custou “Apenas” US$ 35 milhões. Em outras palavras, Pinóquio de Guillermo Del Toro pode ser considerado um filme de baixo orçamento. De fato, é incrível a experiência de edição visual que o filme proporciona com um custo de produção tão baixo. Dessa maneira, o sucesso que o filme teve no mundo todo mostra-se ainda mais intrigante.

A produção contou com várias estrelas de Hollywood no elenco, incluindo o premiado ator Roberto Benigni no papel de Pinocchio. O filme mostrou-se bem recebido pela crítica, com as avaliações de bilheteria Pinóquio de Guillermo Del Toro refletindo a popularidade do filme entre os fãs.

Trilha Sonora de Pinóquio de Guillermo del Toro

Antes de tudo, “Pinóquio de Guillermo Del Toro” é um filme que conta com uma trilha sonora incrível. Em resumo, a trilha sonora traz a vida às cenas e adiciona profundidade à narrativa. Além disso, o compositor Alexandre Desplat escreveu uma trilha de sucesso para o filme, marcada por suas melodias intimistas e expressões emocionantes. Uma destas músicas em destaque é “Ciao Papa”, que é um tema da trilha sonora de Pinóquio de Guillermo Del Toro, que foi inspirada na relação de pai e filho do clássico conto de fadas italiano.

O elemento mais interessante deste álbum é a disparidade de energia. Deixe-me explicar, a maior parte das músicas exalam inocência e positividade tal como a personalidade de Pinóquio, mas a essência do filme mostra o lado mais real das consequências da maldade. Você percebe, a ironia? Este reflete a visão do diretor, assim como o álbum reflete a visão de Desplat. Escute logo abaixo!

O compositor Ewan McGregor, David Bradley, Christoph Waltz, Gregory Mann, e Tim Blake Nelson contribuíram para algumas das músicas dessa trilha. Ademais, Alexandre Desplat (Compositor Principal) usou ricos tons musicais para construir a música, tons que lembram muito o ambiente teatral. Dessa forma, todas as músicas ajudam a retratar a jornada de Pinocchio e a incrível dinâmica do compositor Desplat. A música é um símbolo de como a trilha sonora de Pinocchio consegue contar uma história como nenhuma outra. A trilha sonora de Pinóquio de Guillermo Del Toro é uma peça essencial para a obra do diretor e para o filme em geral.

Compositor Alexandre Desplat

Alexandre Desplat, compositor principal do álbum original do filme Pinóquio de Guillermo Del Toro Imagem: Divulgação

O talento do compositor francês Alexandre Desplat tornou-se notório no mundo do cinema com a produção de 8 álbuns de filmes premiados com o dois Oscars na Categoria Melhor Trilha Sonora. Nos últimos 14 anos, Desplat tem mostrado sua grande expertise no cenário de música de filmes com suas composições emocionantes e originais. Seu talento sempre se tornou reconhecido por renomados diretores de cinema, que frequentemente o convidam para trabalhar em seus filmes. Desplat começou sua carreira em 1987 com a música para o filme “Le Bateau de Mariage”.

O compositor com um com uma visão única de melodias já fez grandes contribuições para blockbusters no cinema mundial. Desplat já fez composições para obras como, “Harry Potter – E As Relíquias Da Morte: Parte 1“, “Harry Potter – E As Relíquias Da Morte: Parte 2”, “A Forma Da Água”, “A Origem Dos Guardiões”, “Pets – A Vida Secreta Dos Bichos”, entre muitos outros. O músico tem uma longa carreira, e com toda a certeza, tem muito a oferecer para o futuro do cinema.

Desde então, o compositor já produziu mais de 150 músicas para filmes, séries de TV, peças de teatro e ballets. Além de filmes vencedores do Oscar, também trabalhou em outros grandes trabalhos, como Godfather: Part III, Harry Potter e a Ordem da Fênix, O Discurso do Rei e Philomena. O talento notório de Desplat está presente em cada obra que ele cria, aprofundando a experiência do espectador através de sua música. A renomada carreira de Desplat como compositor é uma prova de seu talento incomparável.

Opinião da Crítica sobre Pinóquio de Guillermo del Toro

O mais recente filme de Pinóquio de Guillermo Del Toro, foi alvejado com uma enxurrada de críticas positivas desde sua estreia. Os críticos elogiaram sua escolha de personagens, trilha sonora e sua capacidade de criar uma história encantadora e comovente. Muitos críticos também concordaram que o longa-metragem de Guillermo del Toro foi um feliz retorno às raízes da história original de Pinóquio.

Uma das críticas mais consistentes foi a lágrima-evocativa interpretação de Roberto Benigni no papel de Geppetto e as maravilhosas animações 3D que combinaram perfeitamente a história e a trama. Como já foi dito, foi prestado um trabalho massivo para deixar o filme pronto, esse fator junto a um enredo profundo e bem construído, e um elenco notório resultaram em ótimas avaliações dos maiores portais de crítica na internet, inclusive o Rotten Tomatoes. Posto isso, o consenso da crítica alcançou uma porcentagem de 97%, o público chegou ao consenso de 90%.

Além disso, a criatividade do diretor na criação dos seres fantásticos e da terra encantada que Pinóquio visita certamente contribuiu para o apelo do filme para o público. Certamente, o longa-metragem de Guillermo del Toro tornou Pinocchio uma obra-prima para o cinema moderno.

Onde Assistir Pinóquio de Guillermo del Toro?

De fato, Pinóquio de Guillermo Del Toro se tornou um dos maiores feitos do cineasta em um período muito curto desde o lançamento. De fato, o filme de animação ganhou muita atenção em todo o mundo. O filme, dirigido por Guillermo del Toro, segue o conto de fadas clássico Pinocchio. O filme oferece uma nova perspectiva no conto de fadas, onde Pinocchio está em busca de se tornar um menino de verdade. Inegavelmente, a Netflix é a plataforma número um para assistir Pinóquio de Guillermo Del Toro. O filme é um conto de fadas moderno carregado de emoções fortes, romance, aventura e magia. A história de Pinocchio tornou-se mais profunda e significativa para alcançar as expectativas dos fãs modernos. Por fim, não perca a oportunidade de assistir a Guillermo del Toro ‘s Pinocchio na Netflix e se surpreenda com a magia deste novo conto de fadas!

Menções Finais sobre esta Produção Genial

A obra-prima de Guillermo del Toro, “Pinocchio”, é um filme de stop-motion que nos leva a uma incrível viagem ao mundo da fantasia. Com um cuidado artesanal caprichado, o diretor nos apresenta um Pinocchio carismático e cheio de emoção, que nos conquista do início ao fim.

O filme é ótimo por vários motivos. O escárnio que Pinóquio faz ao Facismo e Benito Mussolini é com toda a certeza uma das melhores cenas que já vi. Como disse anteriormente, o filme é muito bonito e tocante. A história é bem contada e o final é emocionante. Por fim, espero que todos possam assistir a esse maravilhoso filme! Até a próxima!