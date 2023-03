Repescagem, atriz nua e assassinos de rapper marcam semana

O ‘Resumão do OFuxico‘ está de volta e com ele tudo que aconteceu de mais importante no mundo do entretenimento nesta semana.

Confira:

BBB23

Jantar de Bruna e Domitila

Na noite desta segunda-feira, 20 de março, Bruna e Domitila precisaram se encarar numa situação bastante constrangedora. Por consequência do Jogo da Discórdia, as duas ganharam um jantar com direito a pizza, cerveja e refrigerante. Rivais declaradas dentro do reality da Globo, elas usaram o tempo para tentar colocar seus conflitos e pratos limpos. E tentaram.

Domitila dominou a conversa. Com o costume de falar muito e ser prolixa em suas falas, a ativista social falou dos vários Paredões pelos quais passou, das indicações que sofreu e da forma como se tornou o principal alvo da casa.

Em resposta, a atriz explicou qual foi a escalada de indicações que a sister sofreu e como chegou ao ponto de que indicá-la foi consequência de ataques que sofreu da própria rival. Por exemplo, quando deixou a entender que a energia da loira era negativa.

Em resposta, Bruna concluiu que não pretende ouvir os desaforos da recifense e ficar calada. Contudo, tenta lidar com a situação da forma mais respeitosa o possível. Além disso, ressaltou que não há como separar razão e emoção nesse momento do reality.

“Não vou ouvir alguém falando mal da minha energia e achar isso tranquilo, até porque eu acho que seria um tanto passivo-agressivo. Quando isso acontecer e eu não me sentir confortável, vou apenas me retirar, mas eu vou devolver com uma indicação no Paredão. Talvez no momento eu deva me impor e falar na hora, mas eu vou reagir de alguma forma!”, garantiu a sister.

Repescagem

Os ex-participantes do BBB23 estão de volta para uma “Casa do Reencontro”. Os dez eliminados ao longo da temporada vão disputar duas vagas para, quem sabe, retornar ao jogo e disputar os mais de R$2 milhões com os outros confinados.

A estratégia polêmica do Big Boss causou um alvoroço nas redes sociais desde que foi anunciada. Contudo, a energia entre os ex-atuais-participantes era de celebração. Entre gritos, abraços e uma festança, os nove se reencontraram.

Quem sofreu um pouco foi Marília. Rival de Gabriel Fop, Tina e Paula, ela demorou a receber um de seus aliados no game. Foi uma torta de climão atrás da outra até a maquiadora poder realmente celebrar.

Além da loira, outros participantes não mostraram tanta rivalidade. Cristian, uma das personalidades mais polêmicas da temporada, abraçou todos os colegas de jogo com carinho e naturalidade. Para ele, de fato, o que aconteceu na casa ficou na casa. A chegada de Fred Nicácio também foi marcante, porque o médico não fez questão de falar com ninguém. Aliás, ignorou boa parte dos ex-colegas de confinamento.

Desistência de Fred

Fred Desimpedidos está definitivamente fora do BBB23. O brother deixou o reality show no décimo Paredão, numa berlinda apertada contra Domitila Barros e Gabriel Santana. Contudo, em vez de voltar para o mundo real, o jornalista foi diretamente para a tal “Casa do Reencontro”, onde os ex-participantes disputam duas novas vagas para o programa. Ele não topou participar da dinâmica.

Tadeu Schmidt entrou ao vivo no novo espaço para anunciar aos brothers o que vai acontecer. Depois de confirmar que dois deles poderão voltar a competir por duas vagas no reality show, através de votação popular, o apresentador perguntou se alguém gostaria de desistir. O jornalista levantou a mão, em sinal de desistência.

“Estou fora das minhas condições mentais normais. Vou amar acompanhar essas condições normais. Viver o Big Brother para mim foi o maior sonho da minha vida”, justificou o ficante de Larissa.

Participantes descobrem a Repescagem

No início da noite desta quarta-feira, 22 de março, por conta de um descuido da produção, Bruna e Amanda acabaram descobrindo que existe a Casa da Repescagem ou, como a TV Globo tem chamado, A Casa do Reencontro. As meninas estavam no Quarto do Líder quando a imagem foi mostrada no telão, assim que elas usaram o Card que dá acesso às imagens da casa.

Espertas, as duas logo sacaram a real e na internet, os telespectadores comentaram o fato. As câmeras do programa logo foram direcionadas somente para a Casa da Repescagem! Bafão!

“Boninho vai demitir todo mundo”, “Eles descobriram tudo! Flopou a repescagem”, comentaram os internautas.

Bruna Griphao perguntou: “Você está entendendo o que aconteceu aqui agora?”

“Parece que eles estão em outro lugar”, disse Amanda.

As duas saíram do Quarto do Líder e contaram para os confinados que imagens dos eliminados jantando em um cômodo foram vazadas para elas.

Minutos depois, na sala da casa, a imagem da Casa do Reencontro voltou a ser exibida e, assim, todos viram!

Revolta contra a Repescagem

Os participantes que estão no BBB23 há mais de 60 dias não conseguem engolir a ideia da repescagem. Na noite desta quinta-feira, 23 de março, eles se reuniram no Quarto Fundo do Mar para falar do tema. De acordo com eles, não é justo alguém voltar para a casa após tudo o que viveram ali.

Eles começaram as provocações, gritos de guerra e até danças para empolgar um ataque conjunto sobre os novos moradores.

“Vamos todo mundo se juntar contra os novatos”, gritou Marvvila. “Quando a gente chegou, tudo isso aqui era mato!”, brincou Amanda.

Eles também revelaram quais serão as estratégias para abalar as estruturas de quem voltou para a casa. Mas, o principal alvo da vez foi o apresentador do reality. Sobrou até para Tadeu Schmidt: “No Jogo da Discórdia quem vai hoje é você, Tadeu, que permitiu isso”.

Os “veteranos” continuaram seus planos malévolos contra quem chegar na casa. “Gente, vamos combinar voto”; “Monstro para quem chegar”, refletiram Amanda e Gabriel Santana.

Sarah e Aline também se indignaram, mas não pelas informações sobre o jogo que os ex-participantes já receberam, mas por outros privilégios que eles já tiveram: “O papo é sério agora, se eles saíram e tiveram a possibilidade de fazer terapia e voltar, amor, aí vocês esquecem”, comentou a psicóloga. A cantora completou: “Eles transaram!”.

E, por decisão do público Nicácio e Larissa voltaram para o jogo, na noite de quinta-feira, 23 de março.

FOFOCAS DO EXTERIOR

Nick Cannon não supera Mariah Carey

Nick Cannon não consegue esquecer a ex, Mariah Carey, mãe de seus primogênitos Roc e Roe. O ator, apresentador e cantor foi só elogios para com a artista, que mesmo após o divórcio, continua sendo para ele, uma das pessoas mais importantes de sua vida.

Cannon afirmou que a cantora é a melhor pessoa que ele já conheceu, e que tinha 12 anos quando as paredes de seu quarto já estavam forradas com fotos de Carey, sem nunca imaginar que algum dia se casaria de verdade com ela.

“E ela se tornou minha esposa… e o fato de que ela é a pessoa mais legal que já conheci…”, disse o pai de 12 filhos.

Nick continuou: “Ela está sempre feliz, sempre fazendo pelos outros. Não importa o que esteja acontecendo na vida. Eu fico tipo, ‘Uau, uma pessoa pode realmente ser assim e não permitir que a energia negativa entre em seu espaço’… Quando descobri o quão notável ela era… aquela mulher não é humana. Ela é um presente de Deus.”, assegura o cantor.

Rainha consorte Camilla desiste de usar coroa com joia maldita

A rainha consorte Camilla desistiu de usar a coroa com o diamante Koh-i-Noor, considerada maldita, devido à história por trás da peça. Segundo o Palácio de Buckingham informou, a esposa do Rei Charles III vai ser coroada com a coroa da Rainha Maria de Teck, avó da falecida rainha Elizabeth II, que a usou em 1911.

Segundo especialistas o diamante Koh-i-Noor é considerado um símbolo de conquista, que fazia parte da coroa da Rainha Elizabeth II que foi colocada em seu caixão em seu funeral em 8 de setembro.

A peça com mais de 115 quilates sempre gerou polêmica na sociedade britânica, porque fez parte da época do colonialismo inglês, uma parte sangrenta da história do Reino Unido e de outros países europeus.

“Não usar essa coroa é um gesto nobre de Camilla de rejeitar esse triste e vergonhoso lado da história”, comentou um historiador britânico.

A lenda do diamante conta que a joia trará infelicidade ao homem que a possui, mas, se cair nas mãos de uma mulher, concederá a ela o maior sucesso. Os versos dizem: “Quem possuir este diamante dominará o mundo, mas também conhecerá todos os seus infortúnios. Só Deus, ou uma mulher, pode carregá-lo impunemente.”

Amizade entre Elton John e Príncipe Harry foi afetada por revelações

Segundo o jornal inglês “The Mirror”, príncipe Harry e Meghan Markle se distanciaram do cantor Elton John, que era um grande amigo dos filhos da princesa Diana, depois que o relacionamento deles foi se deteriorando ao longo do tempo, principalmente depois que Harry decidiu fazer certas revelações em seu livro de memórias.

A publicação revela que essa foi uma das razões dos duques de Sussex não terem sido convidados para a festa anual de caridade de Elton John, durante o Oscar.

O problema maior foi que Elton John foi mencionado no livro “O Que Sobra” de Harry, e ele não gostou da forma como o marido de Meghan Markle contou a história.

Publicamente, Harry agradeceu o apoio incondicional do cantor, a quem descreveu como “uma figura materna” para ele e Meghan. No entanto, em privado, uma série de acontecimentos romperam a relação entre eles muito antes de serem chamados por Elton John de “ninguém”.

Em 2019, o casal viajou para a França por alguns dias para ficar na casa de Elton, onde este lhes disse que teria uma série feita pelo Daily Mail, um meio que “tornou a vida impossível” para Harry.

Durante a discussão, o duque de Sussex enumerou as mentiras que haviam sido escritas sobre ele nesse tabloide, mas o cantor já tinha assinado um contrato com a publicação, e Harry revelou isso em seu livro.

Posteriormente Harry convidou Elton John para interpretar seu tema “Candle in the Wind” no aniversário da princesa Diana e o cantor se recusou, justamente pelo conflito entre eles. Isso abalou ainda mais a amizade.

Uma fonte da revista OK! comentou que hoje em dia eles não podem contar mais com o cantor, e eles decidiram se distanciar.

Três homens são condenados pela morte do rapper XXXTentacion

Finalmente o rapper XXXTentacion vai poder descansar em paz, depois que três homens foram condenados pelo assassinato do cantor. É o que acredita sua ex-namorada e mãe de seu filho Gekyume, Jenesis Sanchez, que ficou feliz com o veredito dos acusados.

No Instagram Jenesis comentou: “Depois de 5 longos anos, você pode finalmente descansar em paz. Gekyume nunca vai conhecê-lo na terra, mas é meu trabalho como mãe garantir que eu compartilhe as memórias especiais com ele. Jah teve sua vida roubada e Geky teve seu pai roubado. Por isso, nunca terei paz completa, mas a justiça sendo feita hoje ajuda no processo de cura”, escreveu a moça.

Ela acrescentou: “Obrigada pelo amor e apoio, sou eternamente grata por todos os apoiadores. Sua positividade e orações me carregaram nos últimos 5 anos”.

Os acusados Michael Boatwright, de 28 anos, Dedrick Williams, de 26, e Trayvon Newsome, de 24, foram considerados culpados do assassinato em primeiro grau de XXXtentacion, cujo nome real era Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy.

Os homens também foram condenados por assalto à mão armada por um júri que foi proferido após 27 horas de deliberação.

Amanda Bynes é internada após caminhar nua pelas ruas dos EUA

De acordo com a coluna “Page Six” do jornal “The New York Post”, Amanda Bynes foi colocada em observação em uma clínica psiquiátrica depois de vagar nua pelas ruas neste fim de semana. Ela foi encontrada desorientada por uma pessoa aleatória que chamou a polícia.

Uma fonte do site TMZ afirmou que a exactriz de 36 anos está agora internada depois de uma testemunha ter chamado o serviço de emergência dos Estados Unidos quando a viu caminhando nua pelas ruas. Amanda parou um carro na madrugada de domingo (19) sem roupa, e disse ao motorista que estava tendo um episódio psiquiátrico.

Ela foi levada para uma delegacia de polícia próxima, onde um especialista em saúde mental determinou que ela precisava ser colocada em observação – código 5150 – e permanece sob os cuidados de um centro médico.

Normalmente, a espera do código 5150 dura 72 horas, mas pode ser estendida com base nas necessidades do paciente, de acordo com a publicação. Nem o advogado de Bynes ou algum familiar comentaram ainda sobre o ocorrido.

Kylie Jenner e Travis Scott se desentendem depois da separação

Kylie Jenner e Travis Scott não estariam se entendendo muito ultimamente, desde sua recente separação. Uma fonte contou à revista OK! que Kylie não tem o menor interesse em recuperar seu relacionamento com o rapper, e quer estar numa boa com os filhos, respeitando seus direitos como pai.

Segundo o informante o motivo que os levou à separação foi a falta de comprometimento do rapper, e Jenner considerou que eles são melhores, cada um na sua.

“Kylie cansou e já não quer mais perder tempo”, justifica a fonte, afirmando que é desejo de toda a família que eles se entendam e se reaproximem por causa de Stormi e Aire.

“Mas todos respeitam a decisão de ambos, e Kylie se sente mais livre e feliz nesse momento”, assegura o informante, acrescentando que Scott tampouco fez qualquer movimento para uma reconciliação.

Macaulay Culkin é papai pela segunda vez

Macaulay Culkin e Brenda Song deram as boas-vindas ao segundo filho do casal. Ninguém sabia que a atriz estava grávida outra vez, e os dois decidiram manter a gestação em sigilo absoluto. De acordo com a recente edição da revista “Us Weekly”, seu segundo filho nasceu no ano passado, dias antes do Natal de 2022, e seu nome é Carson Culkin.

Atriz de ‘Ginny & Georgia’ está grávida do primeiro filho

Brianne Howey, uma das estrelas da série “Ginny & Georgia” anunciou em seu Instagram que está grávida de seu primeiro filho com o marido Matt Ziering. A atriz compartilhou uma foto de sua barriguinha, enquanto usava um maxi dress marrom.

Brianne, de 33 anos, e o advogado de 37 anos se casaram em 2021, depois de cinco anos de namoro.

A atriz já tinha falado sobre ter filhos antes, assegurando que tanto ela como Ziering estavam emocionados de começar uma família juntos.

Howey entrou no último trimestre de gestação, mas ainda não revela a data provável do parto. Por enquanto ela pode ser vista na segunda temporada da série na Netflix.

MÚSICA

Daniel comemora 40 anos de carreira com turnê em homenagem a João Paulo

Quem conhece e convive com Daniel sabe o quanto ele é grato e sente saudades da companhia do velho amigo João Paulo. Quando o sonho da dupla foi interrompido por conta de um trágico acidente de carro, em 1997, o artista teve que reunir forças e contar com o apoio dos amigos, fãs e familiares para seguir na estrada e honrar tudo o que havia criado junto ao seu parceiro.

Juntos, eles eram únicos, inseparáveis, se completavam e Daniel revela que sente a presença de seu amigo até hoje, quando está no palco. Por conta de tudo isso, ao comemorar seus 40 anos de careira, Daniel preparou uma turnê especial e inédita para homenagear João Paulo.

“Daniel 40 Anos Celebra João Paulo & Daniel” é um show dedicado ao repertório da dupla que emocionou o país na década de 90. Mais do que uma homenagem, os shows serão um marco na vida de Daniel, ao cantar os maiores sucessos da época.

“Eu posso dizer que esse é o projeto da minha vida. Se não fosse tudo o que vivemos juntos, hoje eu não estaria diante do público. Momentos incríveis que vivi e que só a música tem o poder de deixar registrado. Tudo se deve a essa parceria, ao meu saudoso irmão e parceiro que nos deixou há 25 anos. É realmente muito prazeroso o poder que a música tem e saber, principalmente, que fizemos algo que ficou registrado e que novas gerações estão presenciando”, explica Daniel.

YOHAN (Yohan Tanaka) completou nesta semana um álbum que já é sucesso. “Arrasany 3.0” chegou a todos aplicativos de música na quinta-feira, 16 de março, após o sucesso dos singles “Mais uma Vez”, parceria com Piettro (finalista do Canta Comigo), “Mais uma Noite (Sem Fim)” e a empolgante “Brilha Como Ouro” com a rainha do rebolado: Gretchen.

O álbum apresenta seis canções, incluindo a faixa título inédita “Arrasany” em parceria com Dan Murata. Composta pelo próprio YOHAN e produzida por Sanvtto – que já trabalhou com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Cyberkills, entre outros . A canção que dá nome ao projeto é um Pop Funk com influências do Ballroom, ritmo perfeito para se jogar na pista.

“Eu compus a faixa título ‘Arrasany’ logo após voltar ao Brasil em 2016. Naquele momento de transição, recém chegado e estrangeiro na minha própria terra, o medo do novo, do inesperado, do desconhecido quase me fizeram desistir da música e da arte. Passei por muito perrengue, mas a vontade de vencer o jogo falou mais alto e eu entendi que na verdade eu sempre arrasei, eu arraso e vou sempre arrasar!”, afirma o artista.

Luan Santana ostenta na gravação do novo DVD e anuncia carreira internacional

O maior DVD gravado no país. Sim, você não leu errado. Na noite de sábado, 18 de março, diante de um público fiel, entusiasmado e torcendo muito para que aquele momento se tornasse inesquecível, Luan Santana gravou seu mais novo e ousado trabalho.

Uma semana depois de realizar um cruzeiro marítimo batizado de Navio Luan, ele lotou o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde foi montada a maior estrutura já vista no Brasil

Com 10 palcos, 80 bailarinos, performers distribuídos em 13 áreas distintas, mais de mil luzes e incontáveis efeitos especiais, sublinhados por lasers da melhor tecnologia e 2.600 profissionais envolvidos, Luan Santana, simplesmente, fez história.

Ludmilla é o destaque brasileiro em relatório anual musical mundial

Rainha que fala, não é?! Ludmilla vem alçando grandes voos e conquistando o mundo com suas canções. Prestes a lançar “Vilã”, seu novo álbum com data prevista para 24 de março, ela recebeu uma grande honraria e fica ao lado de grandes nomes como Taylor Swift, Lizzo, Bad Bunny e Ed Sheeran no IFPI – Global Music Report. No Twitter, a BCharts compartilhou o momento em que ela aparece na capa ao lado de estrelas internacionais.

Veja:

GLOBAL! Ludmilla representa o Brasil na capa do relatório anual da indústria musical. Ela divide a edição com Taylor Swift, Bad Bunny, Harry Styles, Lizzo, Rosalía e mais artistas. pic.twitter.com/KwcwhzRlOU— BCharts (@bchartsnet) March 21, 2023

Mari Fernandez grava DVD ao lado de grandes nomes da música. Fotos!

Mari Fernandez realizou a gravação de um DVD na noite de 22 de março em São Paulo, no Espaço Unimed, e contou com participações mais do que especiais de Luísa Sonza, Maiara e Maraisa, além de Wesley Safadão. O show contou com 6 regravações e 14 faixas do repertório da cantora de forró, com muita tecnologia e looks brilhantes.

Veja:

K-POP

Jisoo, do BLACKPINK, divulga capa de seu novo disco solo

Segura que aí vem álbum novo! Nesta quinta-feira, 23 de março, a cantora Jiiso anunciou mais uma capa de seu primeiro disco solo. Intitulado “Me”, ele tem previsão de lançamento para o dia 31 do mesmo mês.

A faixa que representará seu debut será a música “Flower”. Com um conceito vermelho e preto, a artista promete entregar canções dançantes e emocionantes ao público. A foto acima é um retrato do terceiro pôster do novo trabalho da artista.

Jiiso faz parte do grupo de k-pop BLACKPINK, mas não deixará suas companheiras de banda, irá trabalhar em ambos os projetos.

MUNDO DA MODA

Mari Saad, Isis Valverde e Maísa Silva assistem desfile da Boss

Na última quarta-feira, 15 de março, diversos famosos se encontraram em Miami, nos Estados Unidos, para assistir ao desfile da grife Boss. Entre elas, estava a influenciadora Mari Saad.

Ao lado do namorado, Rômulo Arantes, Mari apostou na sobreposição de peças como blazer de abotoamento duplo, com quatro botões, e boné no melhor estilo trendsetter. “Acho que o mais legal do desfile, não é você olhar as composições e falar: poxa eu usaria daquele jeito. Porque é difícil traduzir o conceito para o nosso dia a dia, legal mesmo é olhar como inspiração e entender as tendências que fazem sentido para o seu guarda roupa”, apontou ela.

O casal aproveitou, ainda, a festa exclusiva da maison que contou com nomes como os dos atores Isis Valverde, Maísa Silva, José Loreto e a modelo Camila Coelho. Os influenciadores João Guilherme e Gkay completaram o time de estrelas.

CONFIRA AS FOTOS:

Com show de Grag Queen, Desfile tem protagonismo de famosos

Na noite de 16 de março, quinta-feira, rolou um grandioso evento da Studio 7.8 Streetwear, e claro, muitos famosos foram convidados a participar do evento para divulgar marcas como Adidas, Nike e Vans. O evento teve um show da Queen Of The Universe, Grag Queen enquanto Vivi Wanderley, Juliano Floss e Vitão desfilaram pela passarela.

FOTOS:

Jennie, do BLACKPINK e Kendall Jenner estrelam campanha de moda

A cantora do BLACKPINK Jennie se uniu a nomes como Kendall Jenner, FKA Twigs e Aaron Taylor Johnson para a nova campanha de Primavera 2023 da Calvin Klein. Cada um deles estrelou individualmente seu próprio comercial, que continua com o conceito “Calvins ou nada”.

Nas novas fotos, as estrelas mostram sua confiança e sensualidade exibindo modelos básicos de Calvin Klein.

Juntamente com Michael B. Jordan, as celebridades foram fotografadas pela famosa dupla Mert Alas e Marcus Piggott para a campanha, e vestiram as últimas roupas íntimas e jeans da famosa grife.

No Instagram a marca elogiou Kendall: “A musa sensual”. E ela rebateu: “Eu amo Calvin!”.

Sobre as fotos de Jennie a marca comentou: “Minimalismo suave”.

Cleo aposta em look decotado para festa de Flávia Pavanelli

Belíssima! Cleo mostrou todo seu corpão e bom gosto em um look escolhido especialmente para curtir a festa de Flavia Pavanelli, que completou 25 anos e comemorou em um Rooftop em são Paulo.

Nas redes sociais ela mostrou um pouco mais do look ao lado de Leandro D’Lucca, seu marido, e juntamente com André Nicolau, seu amigo, mostrando um pouco mais dos detalhes em seu Instagram.

Look de Cleo para a festa de Flavia Pavanelli (Reprodução/Instagram)

