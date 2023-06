Result Tilingen College Leeuwenhorst, Nortgo and KTS)

If your children, grandchildren, friends or just you are allowed to fly the flag, please provide name, school and education, possibly via a text message and preferably a photo (original format) This email address is being protected from spambots. JavaScript must be enabled to view it., Then everyone will know via Noordwijk’s most visited news website ‘Blik Op Noordwijk’ that he / she / you has passed.

Tilingen College KTS in Voorhout

VMBO Basic Vocational Track

Benno van der Ploeg, Bin le Duck, Bram Brama, Christiaan van Ark, Cyprien Vuss, Damien van den Over, Darvenson Appels, David Brouwer, Dominic van Beilen, Finn Courten, Galien Klose, Huyg van Duijn, Jaco Wien, Jephtha van Veljen , Jordy van der Meer, Kees Verdos, Lars Hoogveen, Lisne Brouwer, Lois Regensburg, Lorenzo Veltman, Luc van den Berg, Lynn Ravensbergen, Marc Cloudt, Mies Westerink, Mike de Groot, Milan Struijs, Milou Donker, Mobin Rahimi, Nick Borst , Nick Corby, Pieter Willemse, Piotr Lyskowski, Rick van Dalen, Roy Bach, Roy de Ridder, Roy van der Poel, Ruben de Groot, Sem Klein, Sem Coelho, Sem van der Pauw Kraan, Sten van Duyvenboden, Thijs Lambeau, Tim De Jong, Tim Verger, Twan Zuidhok, Wesley Verhaar, Yunus Amghar

VMBO Vocational Training Track

Alex Hegdoorn, Ali Saidi, Ana Lucia van der Flier, Bodhi van Ees, Bo Trouerbach, Cass van den Berg, Selina van der Poel, Colin Groendijk, Dan Breedijk, Dan Slagboom, Dan van der Perk, Devlin Goedhart, Dion van Roijen, Dylan Peeters, Eben Teklai, Finlay Coot, Finn Boekhoven, Finn Spielt, Frank van Amsterdam, Gert de Vrugde, Guus Colijn, Heidela Zandvliet, Jakob Adriaanse, Jamelia Boterenbrood, Journe Duijndam, Jasper Heemskerk, Jasper Lubbe, Jaydith Liedelmeijer, Jay Vullur, Jesper Wagner, Jesse Krieger, John Blanszar, Judy Sheikh Abdellah, Julius van Bavel, Justin Hoekstra, Justin van der Meer, Kate Weiser, Lars Hondema, Lars Oesting, Lasse Oppewal, Lois Hondema, Luka Hogwoning, Lucas in ‘t Veld, Luke Hoogenboom, Luc van Drunen, Madeleife Caspers, Marit Hoek, Marit Robben, Marc van Dorselaer, Mats van der Hulst, Maud Bleeker, Menno Cortekas, Merlijan Schaefer, Milan de Best, Nick van der Plas, Noah Boll, Nova van der Geest, Pascal Wassenaar, Phoenix Hoogervorst, Quinton Doo, Ramon Koren, Rick Huijts, Riley de Mooij, Robin Zandbergen, Roy Buijn, Ruben van Dorsten, Ryan van der Leek, Sam Boersma, Sam de Rooij, Samuel Potter, Sanne van der Meer, Sam Zwaan, Stijn Hulsebosch, Stijn Ravensbergen, Sven Mooijmans, Thomas de Wit, Ties Jansen, Tim den Hollander, Tycho Guldmond, Wessel van der Burgh, Wot de Vrugde, Wot Reuwijk, Zeta Broeders, Zohair Mohammed

VMBO Theoretical Learning Path

Abby Smith, Carlijn Bogaards, Caspar Giesenberg, Dinand Langeveld, Esme de Grooth, Finn van Santen, Florje van Dijk, Guido van Dongen, Ian van Haestreg, Jack van der Geest, Jay van der Ploeg, Zitse van der Sloot, Johan van Polanen , Joppe Trump, Kevin Buitelaar, Lisa van Niekerk, Lukas Ruygroek, Luca van den Berg, Quinton van Veljen, Rick Oudshoorn, Rowan Wollwater, Szako Freke, Tara Hoogkammer, Tess Dobe, Tim van Rijswijk, Wessel Arian, Julian Baymond, Zain Alkhatib

