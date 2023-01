Times and crosses of KOI, Fnatic, G2 and MAD Lions at the start of the European league of League Of Legends

The LEC has had a change of formate and changes of teams and players. During the first three weeks of the league we will enjoy three days consecutive LoL games until we move on to the next round. As explaining all this in writing can be a lot of text, I leave you a video with all the changes of the league, both format and players and teams.

The first week of the LEC comes with very fun and interesting crossovers. Each team will only play nine games, so each week counts towards progressing to the group stage. Each game is life or death because if you finish ninth or tenth your season ends.

Matchday 1 (January 21, Saturday)

G2 Esports vs Excel

Spain Andorra: 18:00

Andorra: 18:00 Argentina, Brazil Chile, Paraguay, Uruguay : 2:00 p.m.

Chile, Paraguay, : 2:00 p.m. Dominican Republic Bolivia, Puerto Rico, Venezuela: 13:00

Bolivia, Puerto Rico, Venezuela: 13:00 Columbia, Ecuador, Cuba Peru, Panama : 12:00

Peru, : 12:00 Mexico, Costa Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 11:00

KOI vs Team BDS

Spain Andorra: 19:00

Andorra: 19:00 Argentina , Brazil Chile, Paraguay, Uruguay : 15:00

, Chile, Paraguay, : 15:00 Dominican Republic, bolivian Puerto Rico, Venezuela: 14:00

Puerto Rico, Venezuela: 14:00 Colombia Ecuador, Cuba, Peru Panama: 13:00

Ecuador, Cuba, Panama: 13:00 MexicoCosta Rica, GuatemalaNicaragua, Honduras, El Salvador: 12:00

Astralis vs. Team Heretics

Spain Andorra: 20:00

Andorra: 20:00 Argentina Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00

Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 Dominican Republic Bolivian, Port Rico, Venezuela: 15:00

Bolivian, Rico, Venezuela: 15:00 Colombia, Ecuador, Cuba, Peru Panama: 2:00 p.m.

Panama: 2:00 p.m. Mexico, Costa RicaGuatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador: 13:00

SK Gaming vs. MAD Lions

Spain Andorra: 9:00 p.m.

Andorra: 9:00 p.m. Argentina Brazil, Chili Paraguay, Uruguay: 17:00

Brazil, Paraguay, Uruguay: 17:00 Dominican Republic Bolivian, Puerto Rico Venezuela: 16:00

Bolivian, Venezuela: 16:00 Colombia, Ecuador Cuba, Peru Panama: 15:00

Cuba, Panama: 15:00 MexicoCosta Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 2:00 p.m.

Fnatic vs. Team Vitality

Spain Andorra: 22:00

Andorra: 22:00 Argentina Brazil, Chili Paraguay, Uruguay: 18:00

Brazil, Paraguay, Uruguay: 18:00 Dominican Republic Bolivian, Puerto Rico Venezuela: 17:00

Bolivian, Venezuela: 17:00 Colombia, Ecuador Cuba, Peru Panama: 16:00

Cuba, Panama: 16:00 MexicoCosta Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 15:00

Matchday 2 (January 22, Sunday)

SK Gaming vs. Team BDS

Spain Andorra: 18:00

Andorra: 18:00 Argentina, Brazil Chile, Paraguay, Uruguay : 2:00 p.m.

Chile, Paraguay, : 2:00 p.m. Dominican Republic Bolivia, Puerto Rico, Venezuela: 13:00

Bolivia, Puerto Rico, Venezuela: 13:00 Columbia, Ecuador, Cuba Peru, Panama : 12:00

Peru, : 12:00 Mexico, Costa Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 11:00

Astralis vs MAD Lions

Spain Andorra: 19:00

Andorra: 19:00 Argentina , Brazil Chile, Paraguay, Uruguay : 15:00

, Chile, Paraguay, : 15:00 Dominican Republic, bolivian Puerto Rico, Venezuela: 14:00

Puerto Rico, Venezuela: 14:00 Colombia Ecuador, Cuba, Peru Panama: 13:00

Ecuador, Cuba, Panama: 13:00 MexicoCosta Rica, GuatemalaNicaragua, Honduras, El Salvador: 12:00

Team Vitality vs. Team Heretics

Spain Andorra: 20:00

Andorra: 20:00 Argentina Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00

Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 Dominican Republic Bolivian, Port Rico, Venezuela: 15:00

Bolivian, Rico, Venezuela: 15:00 Colombia, Ecuador, Cuba, Peru Panama: 2:00 p.m.

Panama: 2:00 p.m. Mexico, Costa RicaGuatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador: 13:00

Excel vs. KOI

Spain Andorra: 9:00 p.m.

Andorra: 9:00 p.m. Argentina Brazil, Chili Paraguay, Uruguay: 17:00

Brazil, Paraguay, Uruguay: 17:00 Dominican Republic Bolivian, Puerto Rico Venezuela: 16:00

Bolivian, Venezuela: 16:00 Colombia, Ecuador Cuba, Peru Panama: 15:00

Cuba, Panama: 15:00 MexicoCosta Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 2:00 p.m.

G2 Esports vs. Fnatic

Spain Andorra: 22:00

Andorra: 22:00 Argentina Brazil, Chili Paraguay, Uruguay: 18:00

Brazil, Paraguay, Uruguay: 18:00 Dominican Republic Bolivian, Puerto Rico Venezuela: 17:00

Bolivian, Venezuela: 17:00 Colombia, Ecuador Cuba, Peru Panama: 16:00

Cuba, Panama: 16:00 MexicoCosta Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 15:00

Matchday 3 (January 23, Monday)

SK Gaming vs Team Heretics

Spain Andorra: 18:00

Andorra: 18:00 Argentina, Brazil Chile, Paraguay, Uruguay : 2:00 p.m.

Chile, Paraguay, : 2:00 p.m. Dominican Republic Bolivia, Puerto Rico, Venezuela: 13:00

Bolivia, Puerto Rico, Venezuela: 13:00 Columbia, Ecuador, Cuba Peru, Panama : 12:00

Peru, : 12:00 Mexico, Costa Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 11:00

Excel vs. Team BDS

Spain Andorra: 19:00

Andorra: 19:00 Argentina , Brazil Chile, Paraguay, Uruguay : 15:00

, Chile, Paraguay, : 15:00 Dominican Republic, bolivian Puerto Rico, Venezuela: 14:00

Puerto Rico, Venezuela: 14:00 Colombia Ecuador, Cuba, Peru Panama: 13:00

Ecuador, Cuba, Panama: 13:00 MexicoCosta Rica, GuatemalaNicaragua, Honduras, El Salvador: 12:00

G2 Esports vs Astralis

Spain Andorra: 20:00

Andorra: 20:00 Argentina Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00

Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 Dominican Republic Bolivian, Port Rico, Venezuela: 15:00

Bolivian, Rico, Venezuela: 15:00 Colombia, Ecuador, Cuba, Peru Panama: 2:00 p.m.

Panama: 2:00 p.m. Mexico, Costa RicaGuatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador: 13:00

Fnatic vs. KOI

Spain Andorra: 9:00 p.m.

Andorra: 9:00 p.m. Argentina Brazil, Chili Paraguay, Uruguay: 17:00

Brazil, Paraguay, Uruguay: 17:00 Dominican Republic Bolivian, Puerto Rico Venezuela: 16:00

Bolivian, Venezuela: 16:00 Colombia, Ecuador Cuba, Peru Panama: 15:00

Cuba, Panama: 15:00 MexicoCosta Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 2:00 p.m.

MAD Lions vs. Team Vitality

Spain Andorra: 22:00

Andorra: 22:00 Argentina Brazil, Chili Paraguay, Uruguay: 18:00

Brazil, Paraguay, Uruguay: 18:00 Dominican Republic Bolivian, Puerto Rico Venezuela: 17:00

Bolivian, Venezuela: 17:00 Colombia, Ecuador Cuba, Peru Panama: 16:00

Cuba, Panama: 16:00 MexicoCosta Rica, Guatemalanicaragua, HondurasEl Salvador: 15:00

Where can you see the LEC?

The LEC can be seen in Spanish on the channel of the LVP. The main broadcast is on the LEC channel, in English. You can too see the list of other languages In case you are interested in practicing Polish, for example.

Matches you can’t miss

Is first week of the LEC It has matches that you cannot miss, this is the list of matches that I consider essential for each day: