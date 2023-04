TUDO o que sabemos até agora!

Stranger Things é uma série de televisão de ficção científica e terror criada pelos irmãos Duffer. A série se passa na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, durante os anos 1980, e segue um grupo de amigos que descobrem eventos sobrenaturais ocorrendo na cidade, incluindo o desaparecimento de um dos membros do grupo e a abertura de um portal para uma dimensão alternativa conhecida como Upside Down. Descubra aqui tudo que você precisa saber sobre Stranger Things 5!

A série estreou na Netflix em 2016 e se tornou um grande sucesso, recebendo críticas positivas por sua história envolvente, referências à cultura pop dos anos 80 e performances de seu elenco, que inclui Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown e outros. A série foi renovada para uma quarta temporada em 2021 e foi anunciado que a quinta temporada será a última.

Até o momento, ainda não há informações oficiais sobre a trama da quinta temporada de Stranger Things divulgadas pelos irmãos Duffer ou pela Netflix. Sabe-se que a quinta temporada terá um salto no tempo, que permitirá que os personagens tenham envelhecido alguns anos. Além disso, também foi confirmado que a quinta temporada será a última temporada da série, tornando-se uma despedida emocionante para os fãs.

Com base nas pistas e teorias deixadas pelos episódios anteriores, os fãs especulam que a quinta temporada de Stranger Things pode explorar ainda mais o universo invertido, com a possibilidade de uma ameaça ainda mais perigosa e poderosa do que o Mind Flayer e o Demogorgon aparecendo.

Além disso, muitos fãs também esperam ver mais sobre o passado de Eleven e sua família biológica, incluindo a possibilidade de descobrir quem é o pai biológico de Eleven. Também é possível que os personagens enfrentem dilemas e conflitos pessoais, enquanto lidam com as consequências das temporadas anteriores.

No entanto, como mencionado anteriormente, todas essas informações são especulações e teorias dos fãs, e apenas os irmãos Duffer e a Netflix sabem o que realmente acontecerá na quinta temporada de Stranger Things.

Eleven terá um final feliz?

Embora seja de conhecimento público que a série Stranger Things terminará com uma nota agridoce, os irmãos Duffer estão determinados a dar um final feliz para Eleven (Millie Bobby Brown).

Com a conclusão sinistra da quarta temporada, a quinta e última temporada se prepara para ser explosiva. Agora que Vecna conseguiu abrir um portal entre Hawkins e o Upside Down, toda a equipe de Hawkins corre o risco de perder membros para a ameaça sobrenatural iminente.

Stranger Things sempre colocou seus personagens principais em situações perigosas, mas até agora, tem sido relutante em matá-los – como vimos com Jim Hopper, Steve Harrington e Max Mayfield, entre outros. Parece que a quinta e última temporada não terá espaço para isso em seu ato final.

Com muitas previsões de morte circulando pela internet, a morte de Eleven é vista como uma triste possibilidade. No entanto, dado tudo o que ela passou desde o início de Stranger Things, é provável que seu arco tenha uma resolução positiva. Embora nada esteja definido ainda, os fãs podem esperar que Eleven receba o final feliz que merece.

Por que apenas Lucas pode salvar Max em Stranger Things 5?

Na quinta e última temporada de Stranger Things, Max Mayfield está em coma e apenas Lucas pode salvá-la.

Max e Lucas são membros da gangue mais jovem de Stranger Things, junto com Eleven, Mike Wheeler, Will Byers e Dustin Henderson. Embora tenham começado como amigos, alguns do grupo começaram a formar relacionamentos românticos na terceira temporada. No entanto, esses laços foram testados pelas criaturas controladas por Vecna. Essas experiências traumáticas fizeram com que Max se afastasse de seus amigos, terminando com Lucas antes do início da quarta temporada. Sua decisão de se afastar quase custou sua vida na quarta temporada.

Na quinta e última temporada, o grupo enfrentará novos desafios e perigos em um mundo cada vez mais complicado e sombrio. Max, que mostrou força e resiliência nas temporadas anteriores, está em coma após um encontro violento com Vecna, a nova entidade vilã.

Conforme a história se desenrola, o grupo descobre que as criaturas que enfrentaram no passado eram apenas uma pequena parte do plano maior de Vecna para dominar o mundo. Para sobreviver, a equipe de Stranger Things precisará confiar na força de sua amizade e amor mútuo.

Informações importantes sobre Stranger Things 5

Desde a estreia na Netflix em 2016, Stranger Things se tornou um fenômeno cultural e, em 2022, foi anunciado que a série terminaria após a quinta temporada, para encerrar sua trama. Com o elenco tendo crescido muito desde a primeira temporada, é apropriado que a série chegue a um fim, mas ainda será difícil para os fãs se despedirem dos personagens que amaram durante tantos anos.

A quarta temporada de Stranger Things expandiu a série para além de Hawkins, apresentando novos cenários como a Califórnia e a Rússia. O enredo da temporada envolveu a chegada do vilão Vecna, demonstrando o quão longe os personagens cresceram desde o início da série. No final, o Upside Down invadiu Hawkins, preparando o terreno para a próxima temporada, que trará de volta os personagens favoritos dos fãs lutando contra o mal mais uma vez. A notícia de que a quinta temporada de Stranger Things irá combinar elementos das temporadas 1 e 4 só aumenta a expectativa dos fãs.

Os roteiristas de Stranger Things têm um grande trabalho pela frente com a temporada final da série. A 5ª temporada está programada para se passar algum tempo após os eventos da 4ª temporada, com um salto no tempo para que os atores possam interpretar personagens mais próximos de suas idades reais. Na 4ª temporada, os personagens eram calouros no ensino médio, mas na vida real, a maioria dos atores está na casa dos 20 anos, exceto Noah Schnapp, de 18 anos, e Millie Bobby Brown, de 19. Os escritores terão que lidar com muitos eventos que ocorreram durante esse intervalo de tempo e garantir que todas as perguntas sejam respondidas.

A escolha de combinar as temporadas 1 e 4 de Stranger Things foi ousada, já que as temporadas são bastante diferentes. Na primeira temporada, havia uma inocência e ingenuidade nos personagens, que ainda eram muito jovens e estavam apenas começando suas aventuras. Enquanto isso, na quarta temporada, eles já haviam lutado contra vários monstros de Stranger Things, incluindo Demogorgons, Mind Flayer, Spider Monster e Vecna, tornando-se experientes em lidar com essas entidades. A quinta temporada de Stranger Things pode tentar combinar as descobertas e admiração da primeira temporada com a ação e intensidade da quarta temporada.

5ª temporada de Stranger Things é a mais arriscada de todas

À medida que a temporada final de Stranger Things se aproxima, a pressão está aumentando. Os personagens da série têm lutado contra o Upside Down e seus muitos vilões desde 2016, mas ainda há muitas perguntas sem resposta sobre ele e o resto do universo em questão.

Todas essas coisas terão que ser esclarecidas antes do final da série, deixando uma tarefa desafiadora para a quinta temporada. É a promessa mais significativa e também um grande risco, considerando quantas partes móveis precisam ser retiradas da maneira correta.

Retorno de Hopper pode tornar os poderes de Eleven mais fortes

Ao retornar na 4ª temporada de Stranger Things, Jim Hopper pode ter um impacto ainda maior nos poderes de Eleven na 5ª temporada. Para ela, seus poderes são mais fáceis de controlar quando ela se sente amada, segura e respeitada. Durante sua criação no Laboratório Hawkins, Eleven nunca experimentou a bondade ou amizade até conhecer Hopper e Joyce Byers, que ofereceram a ela a estabilidade que ela nunca teve antes.

Infelizmente, o relacionamento de Eleven com seu pai, Brenner, era abusivo e tinha como objetivo mantê-la sob seu controle. Depois de escapar, ela encontrou uma nova família em Hopper, Joyce e outros personagens, que a apoiaram incondicionalmente. Em vários momentos de Stranger Things, essa família foi fundamental para ajudar Eleven a controlar seus poderes.

O relacionamento de Eleven com Hopper cresceu de maneira significativa desde suas primeiras interações estranhas, até sua despedida emocional na terceira temporada. Hopper se tornou uma figura paterna amorosa e saudável para Eleven, ensinando-lhe importantes lições de vida e oferecendo-lhe amor e apoio incondicional. Agora que Hopper voltou para Hawkins, Eleven terá sua rede de suporte completa novamente, o que pode significar que seus poderes serão mais fortes do que nunca na quinta temporada de Stranger Things.

Pista da 5ª temporada de Stranger Things deixa todos esperançosos para o destino da família Byers

A descrição recente da equipe de roteiristas para a 5ª temporada de Stranger Things tem deixado os fãs esperançosos de que a família Byers terá mais tempo de tela no último ato da série. A comparação da temporada com as temporadas 1 e 4, sugerindo que seria como se ambas as temporadas fossem um bebê “injetado com esteroides”, deixou os fãs animados com a perspectiva de ver mais de Will, que foi vítima do Upside Down nas primeiras temporadas. Muitos fãs notaram que a família Byers não teve tanto tempo de tela nas temporadas posteriores, e esperam que a 5ª temporada resolva esse problema.

Embora Joyce tenha tido muitas histórias centradas nela, como sua missão para encontrar Hopper na 4ª temporada, Will e Jonathan foram deixados em segundo plano. A conexão de Will com o Upside Down deve ser um elemento-chave da batalha do grupo com Vecna, o que sugere que ele terá mais tempo de tela na 5ª temporada. Embora não esteja claro o quão proeminentes serão Joyce e Jonathan, a descrição dos escritores sugere que o envolvimento deles ainda será importante. Em resumo, os fãs esperam que a 5ª temporada de Stranger Things dê mais destaque à família Byers para fechar o círculo da série.

Esta descrição de Stranger Things 5 ​​é exatamente o que precisávamos

Houve uma atualização sobre o que os fãs podem esperar da quinta temporada de Stranger Things, e é uma notícia empolgante. A série estreou na Netflix em 2016 e, em 2022, foi anunciado que a 5ª temporada seria a última. O elenco cresceu muito desde a 1ª temporada, e parece apropriado que a série chegue ao fim, já que os atores principais já não são mais crianças. No entanto, será difícil dizer adeus aos personagens queridos.

A quarta temporada de Stranger Things se passou em vários locais, em vez de apenas em Hawkins, como nas temporadas anteriores. A temporada seguiu Joyce, Will e Jonathan Byers, junto com Eleven, para a Califórnia, e também teve cenas na Rússia para o enredo de Hopper. Foi uma temporada complexa, com a introdução de Vecna, que mostrou o quão longe os personagens chegaram desde o início. No final da temporada, o Upside Down tomou conta de Hawkins, estabelecendo outra temporada em que os personagens de Stranger Things se unem para lutar contra o mal. Portanto, a notícia de que a quinta temporada de Stranger Things será como uma mistura das temporadas 1 e 4 é ainda mais emocionante.

Os roteiristas de Stranger Things têm muito trabalho pela frente com a temporada final do programa. A quinta temporada começará algum tempo após os eventos da quarta temporada, mas também terá um salto no tempo, aparentemente para que os atores possam interpretar personagens mais próximos de suas idades reais. Na quarta temporada, os personagens eram calouros do ensino médio, mas na vida real, todos já estão na casa dos 20 anos, exceto Noah Schnapp, que tem 18 anos, e Millie Bobby Brown, que tem 19 anos. Os roteiristas terão que abordar os muitos eventos que ocorreram durante o salto no tempo e garantir que nenhuma pergunta fique sem resposta.

A escolha de combinar as temporadas 1 e 4 foi ambiciosa, considerando que as temporadas apresentam diferenças drásticas. A primeira temporada foi menos intensa, pois Stranger Things estava apenas começando e os personagens principais ainda eram muito jovens. A temporada tinha uma certa ingenuidade e inocência, que os personagens perderam após enfrentar vários monstros de Stranger Things, como Demogorgons, Mind Flayer, Spider Monster e Vecna. Na 4ª temporada, os personagens já eram experientes em lidar com essas entidades, sugerindo que a 5ª temporada de Stranger Things pode misturar a admiração e as descobertas da primeira temporada com os eventos cheios de ação da 4ª temporada.

Com a temporada final de Stranger Things se aproximando, a pressão sobre a equipe de produção está aumentando. Desde 2016, os personagens da série lutam contra o Upside Down e seus muitos vilões, mas ainda há muitas perguntas sem resposta sobre esse universo intrigante. A tarefa de esclarecer tudo isso antes do final da série é desafiadora, e a quinta temporada de Stranger Things se torna a mais difícil até agora. A promessa de resolver todos os mistérios também representa um grande risco, já que muitos elementos precisam ser cuidadosamente manipulados para que tudo se encaixe.

5 teorias estranhas que ainda podem se tornar realidade

Com o burburinho constante que antecede a 5ª temporada de Stranger Things, diversas teorias circulam e podem se concretizar na próxima temporada. Considerando que a 4ª temporada terminou de forma mórbida, com Max em coma e Hawkins sob ataque, é improvável que a 5ª temporada comece sem problemas. Os irmãos Duffer afirmaram que esta será não apenas a última temporada de Stranger Things, mas também a mais sombria de todas. Embora a série tenha momentos leves e doces, seu foco principal é o drama sombrio em torno de uma força maligna que causa estragos nas pessoas de Hawkins.

Apesar da aparente fuga de Max das garras de Vecna ao final da 5ª temporada, sua consciência ainda permanece em coma, o que sugere que ela pode ter morrido e esteja presa no Upside Down junto com Vecna. Seja a mente ou a alma de Max aprisionada com Vecna, seu momento icônico ao som de “Running up that Hill” de Kate Bush na 4ª temporada de Stranger Things terá sido em vão se ela não conseguiu escapar. Além disso, quando Henry matou as crianças no laboratório, ele insinuou que as vítimas permaneciam com ele em sua mente.

Henry foi a primeira cobaia do Dr. Brenner e, devido à sua idade, é possível que seja o pai biológico de Eleven. Acredita-se que Eleven seja a única pessoa cujos poderes se equiparam aos de Henry, o que pode indicar uma conexão genética entre os dois.

Apesar de sua importância na história, pouco se sabe sobre Henry Creel além de sua juventude. De acordo com a análise matemática de u/kevinr1990, “se Henry Creel tinha 11 anos em 1959, isso significa que ele teria cerca de 31 anos durante seu confronto com El no laboratório de Hawkins, quando ela o jogou no Upside Down. El tinha 9 anos quando isso aconteceu, então é totalmente plausível do ponto de vista da linha do tempo/idade que Henry Creel possa ser o pai biológico de Eleven.”

Embora os irmãos Duffer tenham divulgado o nome do pai biológico de Eleven como sendo Andrew Rich, pouco mais se sabe sobre ele. Embora a mãe biológica de Eleven seja Terry Ives, a série Stranger Things nunca apresentou adequadamente o pai biológico, embora ela tenha tido figuras paternas em Dr. Brenner e Hopper. Se Eleven tiver que enfrentar Vecna com esse conhecimento, ela pode ficar ainda mais em conflito sobre matar seu próprio pai. Esse dilema pode resultar em um grande drama emocional. Além disso, se Henry for revelado como seu verdadeiro pai, isso provavelmente faria com que Eleven questionasse seu propósito no mundo de uma forma totalmente nova.

Se Max acordar do coma, há uma possibilidade de que Vecna ou outro vilão do Upside Down assuma o controle do seu corpo. Stranger Things tem uma história de entidades invertidas tomando controle de pessoas e forçando-as a fazer coisas terríveis. O irmão mais velho de Max, Billy, foi controlado por forças malévolas em Hawkins, então há uma chance de que Max possa sofrer o mesmo destino. Além disso, Vecna pode usar o relacionamento de Max com seus amigos para aterrorizá-los e conseguir o que deseja.

Embora seja triste para Max morrer como seu irmão, isso traria um círculo completo a essa história. Com o aviso dos irmãos Duffer sobre a quinta temporada de Stranger Things ser a mais sombria até agora, Max é apenas um dos muitos personagens que podem não sobreviver. Afinal, ninguém conseguiu escapar com sucesso das garras de Vecna antes de Max, o que significa que ela pode nunca ter tido uma chance. Se o corpo de Max for dominado, ela pode seguir os passos de seu irmão e se sacrificar para salvar o grupo.

Uma teoria sugere que Will, por ter criado um portal para o Upside Down, pode ter uma conexão psíquica com Vecna. Will pode sentir a presença de Vecna e já confirmou que o Mind Flayer queria matar todos, menos ele. De acordo com u/strangerwill do Reddit, “Ele simplesmente não quer matá-lo porque está querendo um corpo para usar desde que foi banido para aquela dimensão alternativa”. Will pode ser capaz de enganar Vecna para possuir seu corpo, apenas para Will se sacrificar para destruir Vecna. Nessa teoria, Will estaria destinado a destruir o Upside Down, e não Eleven, como muitos fãs haviam especulado anteriormente.

Em vez de Will se sacrificar, Eleven pode ter que se sacrificar para salvar seus amigos. Ela é quem criou o Upside Down para prender Henry, então ela deve ser a única a destruí-lo. Afinal, enquanto Eleven estiver por perto, sempre haverá uma conexão com o Upside Down e Vecna ​​mostrou que não vai parar até destruir Hawkins.

Não se sabe por enquanto se Will ou Eleven terão que se sacrificar para cortar a conexão com o Upside Down. No entanto, os irmãos Duffer confirmaram um salto no tempo, que funciona com os atores mirins envelhecendo até a idade adulta. Este salto temporal poderia confirmar ou invalidar qualquer uma das teorias acima, mas o salto temporal na 5ª temporada de Stranger Things também poderia adicionar mais riscos à destruição de Hawkins. Talvez Vecna possa ganhar vantagem temporariamente, mas essas teorias da 5ª temporada de Stranger Things permanecem especulações por enquanto.

Stranger Things 5: Elenco, história e tudo o que sabemos até agora

Com o final épico e as provocações da 4ª temporada, não é de admirar que os fãs estejam aguardando ansiosamente atualizações sobre a 5ª temporada de Stranger Things. O final de duas partes da 4ª temporada de Stranger Things viu os heróis em um confronto com Vecna, enquanto Hawkins ficou enfrentando outra brecha causada pelo vilão. A história está longe de terminar e, embora possa levar algum tempo para se recuperar dos eventos da 4ª temporada, o hype para retornar a Hawkins e Upside Down já está sendo provocado com algumas atualizações emocionantes na 5ª temporada de Stranger Things.

Os irmãos Duffer planejaram a extensa história de Stranger Things desde o início, com uma história de várias temporadas mapeada antes que a Netflix apresentasse ao mundo Eleven, Hawkins ou Upside Down. Quase sete anos após sua estreia, Eleven e os outros heróis de Hawkins passaram por dificuldades incríveis, perdendo amigos e familiares e salvando o mundo em várias ocasiões. Para cada vitória, no entanto, o Upside Down fica mais inteligente, desencadeando novos pesadelos. Claro, antes de Stranger Things terminar, terá que haver um confronto final.

Embora não tenha havido muitas atualizações substanciais sobre Stranger Things recentemente, a maior parte da conversa em torno da série é que a 5ª temporada será de fato o fim da série. Enquanto os fãs têm sentimentos mistos sobre dizer adeus a Stranger Things, muitos envolvidos expressaram seus sentimentos de que é hora de as coisas acabarem.

David Harbour falou (via Discussing Film) sobre sua agenda de filmagens, enquanto brincava que os jovens atores de Stranger Things envelhecendo rapidamente estão tornando necessário encerrar as coisas.

As atualizações da 5ª temporada de Stranger Things ainda não forneceram nenhuma confirmação sobre a data de lançamento. No entanto, algumas das discussões com o elenco da série deram dicas sobre quando os fãs podem esperar que a temporada comece e uma possível janela de lançamento. Noah Schnapp sugeriu que as filmagens começariam em maio de 2023. Isto foi seguido por Finn Wolfhard oferecendo a potencial janela de lançamento do início de 2025 para a 5ª temporada de Stranger Things (via GQ). É certamente uma longa espera, e nada está confirmado ainda, no entanto, a longa pós-produção necessária para a 4ª temporada sugere que haverá uma espera significativa após as filmagens da 5ª temporada e o lançamento real.

Também resta saber se a 5ª temporada de Stranger Things seguirá o mesmo modelo da 4ª temporada, dividindo a temporada em duas partes. Embora a decisão tenha se mostrado impopular para alguns – especialmente quando a primeira parte terminou – ela não foi tomada por razões cínicas. Os Duffers revelaram que a mudança para o formato de compulsão foi adicionada para “entregá-lo o mais rápido possível”, dada a duração sem precedentes da temporada. É improvável que a temporada final da série principal da Netflix seja mais curta do que a penúltima, sugerindo que a temporada final pode ser arrastada um pouco mais.