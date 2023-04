Um filme para pensar o respeito s infncias – Coletiva.net

A indicao de hoje um filme que consegue juntar uma boa inspirao de como tratar as pessoas com respeito, Justin Timberlake e uma produo original da Apple TV. Tenho como opinio que este filme foi um pouco injustiado em seu lanamento em 2021, por no ter a nota que merece em classificaes cinematogrficas e tambm no ter aparecido premiado em grandes prmios – aqueles que atingem massivamente o pblico final.

O filme protagonizado por Justin Timberlake, que nesta produo interpreta Palmer – que o ttulo do filme original Apple TV. Ali se conta a histria de um cara que cumpriu pena por homicdio e, ao deixar a priso, volta a morar com a av que o criou em uma cidadezinha onde todo mundo conhece todo mundo. Ele saiu de l como o cara popular da escola que jogava futebol e retornou, como voc j deve imaginar, estigmatizado pela comunidade inteira.

No ttulo deste texto anunciei que o filme um exerccio para pensar no respeito s infncias, isso porque, apesar da premissa j dita do enredo, de fato “Palmer” nos proporciona isso. Ao regressar sua cidade, o protagonista vai encontrar com uma famlia que est vivendo do lado da casa da av dele em um trailer, uma me e um filho. Ali, a me negligente interpretada pela incrvel Juno Temple (de Ted Lasso), e o filho Sam, interpretado pelo ator mirim impecvel Ryder Allen. De personagem cativante e profundo, Sam tem um carisma muito grande apesar de viver uma situao bastante triste a que muitas crianas so submetidas todos os dias – negligncia e outras formas de violncia.

Esse menino vai acabar desenvolvendo uma relao de amizade com Palmer, e acabam por ensinar muito um ao outro sobre relao de respeito, sobre personalidade, sobre independncia. Tambm especialmente Sam um personagem que vai nos ajudar a pensar nos papis de gnero, nas relaes que a gente constri em volta de ser menino ser menina, esses roteiros de gnero que a gente convidado a seguir ao longo da vida. Muito sensvel, muito bonito. Sobre respeito, sobre infncia, sobre relaes, sobre segundas chances, terceiras chances.