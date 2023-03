Universo Estendido DC – Papo de Cinema

A DC Comics gozou de muito sucesso ao longo dos anos por ter suas propriedades intelectuais adaptadas para as telonas por meio de sua detentora cinematográfica, a Warner Bros. Projetos que entraram para a prateleira dos clássicos, como Superman: O Filme (1978), Batman (1989) e a trilogia O Cavaleiro das Trevas, atravessaram décadas e estabeleceram com vigor o braço audiovisual da editora e, até certo ponto, fazendo a concorrência se pôr um degrau abaixo. Entretanto, no início da década passada, a empresa do Batman, Mulher-Maravilha e Superman viu as posições se inverterem. Mergulhada no exitoso final da franquia Harry Potter, em 2011, a Warner demorou para ser dar conta de que o Universo Cinematográfico da Marvel estava conquistando uma horda de fãs e roubando a cena da empresa nas bilheterias mundo afora. Rapidamente (até demais), um ecossistema compartilhado, tal qual a rival, foi providenciado por Geoff Johns e Zack Snyder.

A primeira de todas as empreitadas foi O Homem de Aço (2013), de Snyder, que não só renovou os fãs do herói – que há muito tinha Christopher Reeve como sua personificação perfeita -, como também fez bonito na venda de tickets, arrecadando mais de US$ 668 milhões ao redor do planeta. E se o kryptoniano já possuía rosto, Henry Cavill, era hora de buscar seus parceiros: Mulher-Maravilha (Gal Gadot) e Batman (Ben Affleck). Aos poucos, uma rede de longas foi sendo constituída. Porém, as polêmicas ao longo dessa estrada não foram poucas. Trocas e problemas pessoais de atores, discussões entre produtores/cineastas, críticas sobre as mudanças de tom e falta de convergência entre cada obra lançada – ano após ano – foram contaminando o ambiente e inflando a mídia especializada, transformando a gigantesca empreitada num rascunho do que a Marvel estava conquistando. Entre tantos exemplos, podemos citar apenas Affleck, que disse ter “contemplado o suicídio”, em entrevista ao The Hollywood Reporter em 2023, e Zack, que ameaçou “destruir” Geoff por interferências no andamento da saga, segundo a revista Rolling Stone em 2022, apenas para entendermos um pouquinho da confusão na DC Studios.

Mas calma! Muita coisa boa saiu dessas iniciativas. Se não vejamos: Margot Robbie deu vida a uma Arlequina que se fixou com força no imaginário popular; Zachary Levi conquistou bons fãs com seu Shazam! (2019); e Gal Gadot deu vida à primeira grande aposta da Rainha das Amazonas nas telonas e inspirou toda uma nova geração. Sem contar, é claro, dos bilhões que os filmes geraram. Agora, que tal conferir críticas, curiosidades e muito mais sobre todas essas apostas? Siga o fio!

Shazam! Fúria dos Deuses

Shazam! Fury of the Gods, EUA, 2023

Ação/Aventura/Fantasia, 130 minutos

De David F. Sandberg

Com Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu, Adam Brody, Djimon Hounsou, Gal Gadot, Mark Strong

Sinopse: Depois de serem agraciados com poderes divinos, Billy Batson e seus irmãos estão aprendendo a conciliar a rotina de adolescentes e a nova realidade como super-heróis. E eles serão colocados à prova com a chegada as Filhas de Atlas.

Nota do Papo de Cinema: 4/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 4,5/10

Nota do IMDb: 6,6/10

Nota do Rotten Tomatoes: 52%

Nota do Metacritic: 47/100

Orçamento: US$ 125 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 70,2 milhões

O que nós achamos: “Se confirma como mais um tropeço vítima das tantas possibilidades que carrega, incapaz de percorrer – ou mesmo escolher – por um dos caminhos que lhes são apresentados. Muito barulho por nada, enfim”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Adão Negro

Black Adam, EUA, 2022

Ação/Aventura/Fantasia, 124 minutos

De Jaume Collet-Serra

Com Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Aldis Hodge, Noah Centineo, Marwan Kenzari, Viola Davis, Henry Winkler, Henry Cavill

Sinopse: Adão Negro é uma entidade que há 5 mil anos recebeu os poderes ilimitados dos deuses egípcios. Depois de muito tempo, ele é finalmente libertado de sua tumba terrena e se dispõe a levar ao mundo o seu senso singular de justiça.

Nota do Papo de Cinema: 5/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 3,7/10

Nota do IMDb: 6,3/10

Nota do Rotten Tomatoes: 39%

Nota do Metacritic: 41/100

Orçamento: US$ 195 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 392 milhões

O que nós achamos: “É uma montanha-russa com tantos altos quanto baixos, que diverte de modo despreocupado os menos exigentes, assim como também deverá provocar algumas ondas de irritação entre os fãs mais atentos aos detalhes”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Pacificador

Peacemaker, EUA, 2022

Ação/Aventura/Fantasia, 45 minutos

De James Gunn

Com John Cena, Robert Patrick

Sinopse: Um sujeito que se diz obcecado pela paz. E para mantê-la, ele não medirá esforços e nem evitará matar quantas pessoas for preciso. Esse homem controverso é convocado pelo governo para acabar com uma potencial ameaça.

Nota do IMDb: 8,2/10

Nota do Rotten Tomatoes: 94%

O Esquadrão Suicida

The Suicide Squad, EUA, 2021

Ação/Aventura/Fantasia, 132 minutos

De James Gunn

Com Margot Robbie, Joel Kinnaman, Taika Waititi, Idris Elba, Michael Rooker, Alice Braga, Viola Davis, Jai Courtney, John Cena

Sinopse: Belle Reve é a penitenciária norte-americana mais perigosa de todas, por isso mesmo conhecida como inferno. Nela está encarcerados os piores bandidos e vilões. Para sair dali alguns deles estão dispostos a fazer parte de uma força tarefa suicida em missão a remota ilha Corto Maltese.

Nota do Papo de Cinema: 6/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 6,2/10

Nota do IMDb: 7,2/10

Nota do Rotten Tomatoes: 90%

Nota do Metacritic: 72/100

Premiações: indicado a Melhor Filme de Super-Herói, Ator em Filme de Super-Herói (Cena e Elba) e Atriz em Filme de Super-Herói (Margot) no Critics Choice Super Awards 2022

Orçamento: US$ 185 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 168 milhões

O que nós achamos: “Gunn deixa claro carecer de uma supervisão em sua abordagem a esta fantasia em excesso, da qual nada parece ser suficiente para gerar momentos de real tensão ou adrenalina”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Liga da Justiça de Zack Snyder

Zack Snyder’s Justice League, EUA, 2021

Ação/Aventura/Fantasia, 242 minutos

De Zack Snyder

Com Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Robin Wright, Connie Nielsen, Amy Adams, Henry Cavill, Diane Lane, Billy Crudup, J. K. Simmons, Ciarán Hinds, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, David Thewlis, Amber Heard, Taylor James, Joe Manganiello

Sinopse: Bruce Wayne convoca Diane Prince para combater um inimigo terrível. Inspirado pelo altruísmo do Super Homem, o alterego do Homem Morcego busca recrutar todos que puderem lutar contra o destino catastrófico que se aproxima. Aquaman, Ciborgue, e Flash felizmente entram para o time.

Nota Papo de Cinema: 7/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 5,8/10

Nota IMDb: 8/10

Nota Rotten Tomatoes: 71%

Nota Metacritic: 54/100

Orçamento: US$ 300 milhões

O que nós achamos: “Snyder dá um ganho significativo à aventura, à conjunção de fatores que levam a Terra a sofrer a investida do ser com descomunal sede de destruição, mas o todo segue fragilizado pela insuficiente densidade das pessoas”. Confira na íntegra a crítica de Marcelo Muller

Mulher-Maravilha 1984

Wonder Woman 1984, EUA, 2020

Ação/Aventura/Fantasia, 151 minutos

De Patty Jenkins

Com Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Pedro Pascal, Kristen Wiig, Robin Wright

Sinopse: No ano de 1984, um excêntrico vilão descobre um artefato que realiza desejos, mas que cobra seus preços para isso. Barbara Minerva, por exemplo, querendo ser uma Mulher-Maravilha, se torna a Mulher Leopardo. Já Diana terá de encarar a inesperada perda parcial de seus poderes.

Nota Papo de Cinema: 4/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 4,8/10

Nota IMDb: 5,4/10

Nota Rotten Tomatoes: 58%

Nota Metacritic: 60/100

Premiações: indicado a Melhor Efeitos Visuais no Critics Choice Awards 2021

Orçamento: US$ 200 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 169,6 milhões

O que nós achamos: “As cenas de ação passam longe de ser apoteóticas, especialmente por conta da maneira como a realizadora privilegia acrobacias próximas ao puro exibicionismo em detrimento de uma lógica de façanhas físicas incomuns”. Confira na íntegra a crítica de Marcelo Muller

Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, EUA, 2020

Ação/Aventura/Fantasia, 109 minutos

De Cathy Yan

Com Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett, Rosie Perez, Ewan McGregor, Chris Messina

Sinopse: Depois de terminar sua relação com o Coringa, Arlequina se une com novas amigas para salvar uma menina.

Nota do Papo de Cinema: 6/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 5,2/10

Nota do IMDb: 6/10

Nota do Rotten Tomatoes: 78%

Nota do Metacritic: 60/100

Premiações: indicado a Melhores Efeitos Visuais e Atriz em Filme de Comédia ou Musical (Margot) no Satellite Awards 2021

Orçamento: US$ 84 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 205 milhões

O que nós achamos: “A narração de Arlequina, que acompanha a história do início ao fim, chega a ser excessiva em alguns momentos”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Shazam!

Shazam!, EUA, 2019

Ação/Aventura/Fantasia, 133 minutos

De David F. Sandberg

Com Zachary Levi, Djimon Hounsou, Mark Strong, Adam Brody

Sinopse: Billy Batson tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar num super-herói adulto. Ao gritar a palavra SHAZAM!, o adolescente vira essa poderosa versão de si mesmo para se divertir e testar suas habilidades. Contudo, ele precisa aprender a controlar seus poderes para enfrentar o malvado Dr. Thaddeus Sivana.

Nota do Papo de Cinema: 6/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 6,5/10

Nota do IMDb: 7/10

Nota do Rotten Tomatoes: 90%

Nota do Metacritic: 71/100

Premiações: indicado a Melhor Herói (Zachary) e Performance Cômica (Zachary) no MTV Movie + TV Awards 2019

Orçamento: US$ 100 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 367 milhões

O que nós achamos: “Ingênuo em suas ameaças e previsível na maior parte do tempo, conquista pelo carisma dos protagonistas”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Aquaman

Aquaman, EUA, 2018

Ação/Aventura/Fantasia, 105 minutos

De James Wan

Com Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Djimon Hounsou

Sinopse: Arthur Curry, mais conhecido como Aquaman, ainda é um homem solitário, mas quando começa uma jornada ao lado de Mera em busca de algo muito importante para o futuro de Atlantis, ele aprende que não pode resolver tudo sozinho.

Nota do Papo de Cinema: 3/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 5,7/10

Nota do IMDb: 6,8/10

Nota do Rotten Tomatoes: 65%

Nota do Metacritic: 55/100

Premiações: indicado a Melhor Cena de Beijo (entre Momoa e Amber) no MTV Movie + TV Awards 2019

Orçamento: US$ 160 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 1,1 bilhão

O que nós achamos: “Vai além do tedioso, confirmando-se como um exercício de ego desnecessário que mais joga contra do que a favor da causa”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Liga da Justiça

Justice League, EUA/Canadá/Reino Unido, 2017

Ação/Aventura/Fantasia, 120 minutos

De Zack Snyder

Com Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Robin Wright, Connie Nielsen, Amy Adams, Henry Cavill, Diane Lane, Billy Crudup, J. K. Simmons, Ciarán Hinds, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg, David Thewlis, Amber Heard, Taylor James, Joe Manganiello

Sinopse: Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman, Bruce Wayne convoca sua nova aliada, Diana Prince, para o combate contra um inimigo ainda maior que foi recém-despertado. Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam recrutar com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação de uma liga de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman, Cyborg e Flash – poderá ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.

Nota Papo de Cinema: 8/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 6,4/10

Nota IMDb: 6,1/10

Nota Rotten Tomatoes: 39%

Nota Metacritic: 54/100

Orçamento: US$ 300 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 657,9 milhões

O que nós achamos: “As expectativas estão cada vez mais altas. E o curso a seguir, mesmo após um ou outro deslize, está de volta no caminho certo. Basta seguir para o alto, e avante”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Mulher-Maravilha

Wonder Woman, EUA/China, 2017

Ação/Aventura/Fantasia, 141 minutos

De Patty Jenkins

Com Gal Gadot, Chris Pine, Danny Huston, Robin Wright, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Ewen Bremner

Sinopse: Treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como a Princesa das Amazonas. Quando o piloto de guerra Steve Trevor se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para restaurar a paz, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.

Nota Papo de Cinema: 7/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 7,1/10

Nota IMDb: 7,4/10

Nota Rotten Tomatoes: 93%

Nota Metacritic: 76/100

Premiações: premiado como Melhor Filme de Ação no Critics Choice Awards 2018

Orçamento: US$ 149 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 822,8 milhões

Premiações: premiado como Melhor Filme de Ação e indicado a Melhor Efeitos Visuais e Figurino no Critics Choice Awards 2018;

O que nós achamos: “Pretere considerável parcela de seus predicados expressivos em função da grandiloquência desencadeada pelos efeitos especiais, cuja abundância está a serviço do espetáculo”. Confira na íntegra a crítica de Marcelo Muller

Esquadrão Suicida

Suicide Squad, EUA, 2016

Ação/Aventura/Fantasia, 130 minutos

De David Ayer

Com Margot Robbie, Will Smith, Cara Delevingne, Ben Affleck, Scott Eastwood, Jared Leto, Jai Courtney, Joel Kinnaman, Viola Davis, Common, Jay Hernandez, Ezra Miller, David Harbour

Sinopse: Com a ideia de ter uma carta na manga caso super-seres como o Super Homem decidam se voltar contra a humanidade, os Estados Unidos criam uma unidade de resposta toda formada por detentos de segurança máxima que tenham dons especiais – eles irão trabalhar em troca de anos descontados das suas penas. E quando um incidente precisa que alguém interfira sem que o governo seja implicado, o tal Esquadrão Suicida é enviado para o local. Nele estão antigos vilões derrotados pelo Batman, e que agora precisam se unir e serem eles mesmos os heróis por um dia.

Nota do Papo de Cinema: 5/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 3,7/10

Nota do IMDb: 5,9/10

Nota do Rotten Tomatoes: 90%

Nota do Metacritic: 72/100

Premiações: premiado como Melhor Maquiagem & Cabelos no Oscar 2017

Orçamento: US$ 175 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 746 milhões

O que nós achamos: É mais um passo em falso da DC Comics na tela grande, comprovando o quão atrás está em relação a sua rival Marvel”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

Batman vs Superman: A Origem da Justiça

Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA, 2016

Ação/Aventura/Fantasia, 151 minutos

De Zack Snyder

Com Henry Cavill, Ben Affleck, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Jeffrey Dean Morgan, Jeremy Irons, Laurence Fishburne, Holly Hunter, Michael Shannon, Diane Lane, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Scoot McNairy, Kevin Costner

Sinopse: O implacável vigilante de Gotham City, preocupado com as ações de um super-herói com poderes quase divinos e sem restrições, enfrenta o mais adorado salvador de Metrópolis, enquanto todos se questionam sobre o tipo de herói que o mundo realmente precisa. E com Batman e Superman em guerra um com o outro, surge uma nova ameaça, colocando a humanidade sob um risco maior do que jamais conheceu.

Nota Papo de Cinema: 8/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 5,8/10

Nota IMDb: 6,4/10

Nota Rotten Tomatoes: 29%

Nota Metacritic: 44/100

Premiações: indicado a Melhor Atriz em Filme de Ação (Gal Gadot) no Critics Choice Awards 2016

Orçamento: US$ 250 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 873,6 milhões

O que nós achamos: “Trata-se, em última instância, de um filme noir, uma trama de suspense sobre detetives decididos a solucionar mistérios e descobrir segredos, inebriados pela aparição surpresa de uma femme fatale para admirador nenhum botar defeito”. Confira na íntegra a crítica de Robledo Milani

O Homem de Aço

Man of Steel, EUA/Canadá/Inglaterra, 2013

De Zack Snyder

Com Henry Cavill, Amy Adams, Russell Crowe, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane, Laurence Fishburne, Ayelet Zurer

Sinopse: Com a destruição de Krypton, Kal-El é enviado pelos pais Jor-El e Lara para a Terra. Encontrado no Kansas pelo casal Martha e Jonathan, é criado como humano, até começar a desenvolver poderes especiais ainda na infância. Sua condição, no entanto, é revelada quando um outro sobrevivente de Krypton, o General Zod, o encontra.

Nota do Papo de Cinema: 7/10

Grade Crítica do Papo de Cinema (média): 6,5/10

Nota do IMDb: 7,2/10

Nota do Rotten Tomatoes: 56%

Nota do Metacritic: 55/100

Premiações: indicado ao BAFTA de Melhor Filme Infantil (Kids Vote) em 2013

Orçamento: US$ 225 milhões

Bilheteria Mundial: US$ 668 milhões

O que nós achamos: “Entre méritos e deméritos, é um bom restart para a franquia.”Confira na íntegra a crítica de Marcelo Müller