¿Porqué la sudoración puede salvarte la vida? – Salud y Bienestar

La sudoración, a menudo, se considera como algo incómodo o molesto, algo desagradable que las personas intentan evitar y disimular. Sin embargo, este proceso natural es muy importante y ocurre por buenas razones. Además de regular la temperatura corporal, la sudoración ayuda a mantener la homeostasis, al eliminar productos de desecho y toxinas.1

La sudoración también se puede utilizar de forma terapéutica para favorecer el bienestar y disminuir las enfermedades crónicas.2 Si no suda de forma adecuada, ya sea que sude demasiado o muy poco, podría ser un síntoma de algún problema de salud, lo cual es otra evidencia de su gran importancia.

Por qué sudan los humanos

La sudoración, también conocida como transpiración, es la liberación de líquido a través de las glándulas sudoríparas, las cuales son entre 2 y 4 millones. Durante la pubertad, las glándulas sudoríparas se vuelven más activas, mientras que las glándulas de los hombres tienden a producir más sudor que las de las mujeres.3

Como método de termorregulación para ayudar a mantener el cuerpo fresco, la sudoración aumenta si la temperatura sube o si hace ejercicio. Sin embargo, también podría sudar si está enojado, estresado, ansioso o asustado. Algunos trastornos médicos, como el cáncer y los niveles bajos de azúcar en la sangre, también podrían provocar sudoración, al igual que la menopausia y la fiebre.

Algunos medicamentos, como la hormona tiroidea y la morfina, también podrían hacerlo sudar, al igual que beber alcohol o bebidas con cafeína y comer alimentos picantes, algo que se le conoce como sudoración gustativa.4

Cuando la temperatura corporal sube, las glándulas sudoríparas liberan agua en la superficie de la piel, la cual se evapora con rapidez, lo que a su vez enfría la piel y la sangre que se encuentra debajo. De acuerdo con investigadores del Centro Médico de la Universidad de Mississippi, “esta es la forma más efectiva de termorregulación en los humanos”. 5 Además de enfriar el cuerpo, la sudoración también tiene “importantes funciones homeostáticas”, tales como las siguientes:6

Eliminar el exceso de micronutrientes del cuerpo

Eliminar productos de desecho producidos por el metabolismo

Eliminar toxinas

Ayudar a tratar enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, respiratorias y articulares

Riesgos de la sudoración excesiva o inadecuada

Su cuerpo necesita sudar de forma adecuada, de lo contrario, podrían desarrollarse diversas enfermedades. La hiperhidrosis es el término médico para la sudoración excesiva, la cual podría afectar a cerca de 15. 8 millones de adultos en Estados Unidos. 7

La hiperhidrosis podría influir en la autoestima y en las relaciones sociales y profesionales. Además, muchas personas que sufren esta condición informan que les afecta en el trabajo, la escuela, la sociedad y en la salud emocional. Casi la mitad (48 %) menciona que su calidad de vida es mala o muy mala como resultado de la hiperhidrosis.

Este trastorno también podría provocar deshidratación e infecciones de la piel.8 También podría tener una relación con enfermedades sistémicas, ya que los trastornos de la sudoración podrían ser un signo de una disfunción del sistema nervioso autónomo, en particular del sistema nervioso simpático.9

La hipohidrosis, que es una sudoración inadecuada, y la anhidrosis patológica, una incapacidad para sudar, también podrían afectar la salud y provocar sequedad en la piel, agotamiento por el calor, insolación y muerte.10

La sudoración podría ayudar a prevenir y aliviar enfermedades crónicas

En la medicina tradicional persa, la sudoración se utiliza para prevenir y tratar enfermedades.11 De acuerdo con una revisión que se publicó en la revista Galen Medical Journal:12

“La revisión de manuscritos médicos históricos indica que los científicos de la medicina tradicional persa (MP) han mencionado múltiples métodos para el tratamiento de enfermedades. Uno de ellos es la sudoración, que tiene una función esencial tanto en la prevención como en el tratamiento de enfermedades.

Los médicos de la MP estaban muy conscientes de los beneficios de la sudoración y creían que podría ayudar a eliminar los productos de desecho, mantener la salud del cuerpo y regular la temperatura corporal.

Según los principios de la MP, cualquier problema con la excreción de productos de desecho del metabolismo y la alimentación podría provocar enfermedades; por lo tanto, desde hace muchos siglos, se han utilizado diversos métodos de sudoración e incluso hierbas diaforéticas para mantener la salud y como método terapéutico”.

De hecho, desde los baños romanos y las saunas escandinavas, hasta las cabañas de sudar, culturas de todo el mundo han adoptado la sudoración para beneficiar la salud. Investigadores que escriben en el Journal of Environmental and Public Health explicaron lo siguiente:13

“Desde hace muchos años, la sudoración inducida por el calor o el ejercicio ha sido considerada por grupos de todo el mundo como un tratamiento de ‘limpieza’… La sudoración tiene la capacidad, y merece consideración, para ayudar a eliminar elementos tóxicos del cuerpo.

… Se ha observado que la sudoración no sólo promueve la excreción de los elementos tóxicos que se contemplan en este artículo, sino que también podría aumentar la excreción de múltiples sustancias tóxicas, como se observó en los trabajadores de rescate de Nueva York, o en particular en los retardantes de fuego y el bisfenol-A… Es necesario realizar más investigaciones sobre el potencial de la sudoración como mecanismo terapéutico para excretar toxinas”.

Los investigadores encontraron las siguientes funciones del sudor en la desintoxicación:

El sudor podría ser una vía importante de excreción de cadmio, cuando una persona se expone a niveles elevados

La sudoración inducida por la sauna podría ayudar a eliminar trazas de metales tóxicos

La sudoración debería ser el tratamiento inicial y preferente de los pacientes con niveles altos de mercurio en la orina.

Las glándulas sudoríparas también secretan péptidos antimicrobianos que ayudan a limitar el crecimiento de diversos microbios en la piel, lo que podría ayudar a disminuir la infección o la dermatitis atópica. También se cree que el péptido antimicrobiano dermicidina, el cual se crea por las glándulas sudoríparas, influye en la respuesta del sistema inmunológico innato contra infecciones y lesiones. 14

Muchas toxinas podrían excretarse de forma más efectiva a través del sudor

Debido a que el sudor es 99 % agua, algunas personas creen que no tiene una función importante en la desintoxicación. La revista Temperature indica que “la función de la sudoración para eliminar productos de desecho y sustancias tóxicas parece ser menor en comparación con otras vías de excreción, como los riñones y el tracto gastrointestinal”.15

Sin embargo, las investigaciones demuestran que las toxinas se excretan a través del sudor. De acuerdo con una investigación en la revista Archives of Environmental Contamination and Toxicology:16

“Muchos elementos tóxicos podrían excretarse de forma más efectiva a través del sudor. Algunos elementos tóxicos, que podrían estar almacenados en los tejidos y que se identificaron con facilidad en la transpiración de algunos participantes, no se encontraron en su suero. La sudoración inducida podría ser un método esencial para la eliminación de muchos elementos tóxicos”.

Por ejemplo, las concentraciones de los metales pesados ??níquel, plomo y cromo podrían llegar a ser de 10 a 30 veces mayores en el sudor que en la sangre y la orina.17 La revista International Journal of Environmental Research and Public Health, también indica que “durante mucho tiempo, los fisiólogos han considerado la sudoración como un método efectivo y seguro de desintoxicación, y los metales pesados ??se excretan a través del sudor para disminuir sus niveles”.18

Este estudio encontró que los niveles de níquel, plomo, cobre y arsénico en el sudor eran mayores cuando la sudoración se inducía a través del ejercicio dinámico en comparación con el uso de la sauna, aunque los niveles de mercurio eran los mismos sin importar el método que se utilizara para inducir la sudoración.19

Otra revisión sistemática encontró que, en las personas con una exposición o carga corporal mayor de arsénico, cadmio, plomo y mercurio, “el sudor tenía más concentraciones que el plasma y la orina, y la excreción a través de la piel podría igualar o superar la excreción por la orina… La sudoración debería ser contemplada para la desintoxicación de elementos tóxicos”.20

El bisfenol A es otro contaminante químico que a menudo se detecta en el sudor, incluso, en algunos casos, aunque no se encuentre BPA en muestras de suero u orina. 21

Beneficios del uso de la sauna

La sudoración inducida por el uso de la sauna podría tener muchos beneficios, incluyendo beneficios para el corazón, el sistema respiratorio, las articulaciones, el dolor crónico y el cerebro.22 Un mecanismo de este efecto podría tener una relación con el hecho de que el calor genera estrés al corazón y al cuerpo de la misma manera que lo hace el ejercicio.23 Sin embargo, la sudoración también forma parte de los efectos terapéuticos de los baños de sauna.

Investigadores de Finlandia, donde el uso de la sauna es común, descubrieron que los hombres que usaban la sauna de cuatro a siete veces por semana, durante un promedio de 15 minutos, tenían un riesgo 66 % menor de desarrollar demencia y 65 % menor de alzhéimer, en comparación con los que la usaban sólo una vez a la semana.24

La terapia Waon, una forma de tratamiento con sauna seca que calienta todo el cuerpo, también podría beneficiar la salud del corazón, incluso en personas con insuficiencia cardíaca crónica.25 Otra investigación que se publicó en la revista JAMA Internal Medicine reveló que los hombres que usaban la sauna de calor seco estilo finlandés siete veces por semana, disminuyeron en un 50 % su riesgo de muerte por problemas cardíacos fatales, en comparación con los que la usaban una vez a la semana.26

Estos resultados se mantuvieron incluso después de considerar factores de confusión, como fumar, la presión arterial y los niveles de triglicéridos. En cuanto al tiempo, los beneficios mayores se registraron en las personas que sudaron durante 19 minutos o más en cada sesión.

El estudio indicó que “el baño de sauna provoca sudoración en la piel, pérdida de líquido y un aumento en la frecuencia cardíaca, que son respuestas fisiológicas a la temperatura cálida… Nuestros resultados sugieren que el baño de sauna es un hábito de salud recomendable”.27

Cómo inducir la sudoración

Una forma de inducir la sudoración es a través del uso regular de la sauna, pero no es la única. Cualquier tipo de ejercicio intenso generará sudoración, al igual que hacer ejercicio en temperaturas cálidas o dentro de una habitación con calefacción, como en el Bikram yoga. Si decide utilizar la sauna para sudar, existen varias opciones, incluyendo la sauna finlandesa, las saunas de infrarrojo lejano y saunas de infrarrojo cercano.

La diferencia entre las saunas de infrarrojos y la sauna finlandesa tradicional es que la finlandesa calienta de afuera hacia adentro, mientras que las de infrarrojos calientan de adentro hacia afuera. Las saunas de infrarrojo cercano tienen beneficios adicionales, ya que penetran los tejidos de forma más efectiva y en longitudes de onda que el agua no absorbe.

El rango del infrarrojo cercano influye en su salud ya que interactúa con los cromóforos, que son moléculas que absorben la luz que se encuentran en las mitocondrias y en las moléculas de agua. La luz infrarroja cercana también tiene propiedades curativas y reparadoras que ayudan a mejorar otras funciones biológicas.

Cabe recalcar que, si suda mucho, también perderá líquidos y electrolitos importantes. Por lo tanto, asegúrese de beber mucha agua y reponer sus electrolitos. Tomar agua de coco es una forma natural de reponer los electrolitos. También puede mezclar un cuarto de cucharadita de sal del Himalaya con un galón (3.78 litros) de agua pura filtrada para reponer los electrolitos.

Autor: Joseph Mercola.

Fuentes y Referencias

