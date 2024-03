All 2024 NFL free agency signings

Team by team, we take a look at all the deals and signings in the signing period of the new league year

The entire period of negotiations and agreements in free agency nflAnd while many teams have entered the market by opening their checkbooks in search of starter players, many others have taken a cautious approach with regard to talent supply.

We present the agreements and signatures of each of the 32 teams, and where appropriate, also the reporter. espn If information is disclosed, it reported the movement, as well as the length and value of each contract. Trades are not included, as they are made for players under contract, not free agents.

correspondent of nfl nation In espn They keep you updated about all the recruitments of 32 teams NFL:

Follow all the movements of 2024 NFL free agency. espn illustration

Note: Remember to return to this page and press Refresh to make sure you are seeing the most up-to-date version.

AFC East

OT Dion Dawkins (3 years, $60.5 million/Alaina Getzenberg); S Taylor Rapp (3 years, $14.5 million/Getzenberg); A.J. From Epenesa (2 years/Getzenberg); CB Cam Lewis (2 yrs, 4 MoD); QB Mitch Trubisky (2 years/Getzenberg); G David Edwards (2 years); TE Quinton Morris (1 year/Getzenberg); P Matt Hack (1 year)

DE Shaquille Barrett (1 year, 9 MoD); LB Jordan Brooks (3 years, 30 MDD/Shafter); C Aaron Brewer (3 years/Marcel Louis-Jacques); TE Jonnu Smith (2 years, 10 MD/Adam Schefter); CB Nick Needham (2 years); LB Anthony Walker (1st year/Shafter); OL Robert Jones 1 year/Shafter); S Jordan Poyer (1 year)

QB Jacoby Brissett (Fowler); RB Antonio Gibson (3 years, 11.25 MDD/Mike Reis); WR Kendrick Bourne (3 years, 33 MoD); TE Hunter Henry (3 yrs/rec); TE Austin Hooper (1 yr, 3 MDD/Rec)

QB Tyrod Taylor (2 years/Rich Simin); G John Simpson (2 years, 18 MDD/Cimini); DT Javon Kinlaw (1st year/Shafer); PK Greg Zuerlein (2 years, $8.4 million); S. Chuck Clark (1 year/Simini); CB Isaiah Oliver (1st year/Simini)

afc north

RB Derrick Henry (2 years, 16 MDD/Schefter); DT Justin Madubuike (4 years, 98 MDD); LB Malik Harrison (1 year/Shafer);

S Geno Stone (2 years, 15 MDD/Shafter, Fowler); RB Zack Moss (2 years, 8 million); TE Drew Sample (3 years/onward); TE Mike Gesicki (1 year, $3.25 million/Ben Baby); LB Akeem Davis-Gaither (1 yr., 3 md/baby); RB Trayvon Williams (1 y/o); G Cody Ford (1 year/child)

OF Za’Darius Smith (2 years/Jake Trotter); LB Jordan Hicks (2 years, 8 MD/Shafter); DT Maurice Hurst (1 year, 3.2 MDD/Schefter); RB Nyheim Hines (1 year, $3.5 million/Schefter); OT Hakeem Adeniji (1 year/trotter); DT Shelby Harris; G Michael Dunn (trotter); QB Jameis Winston (1st year/Trotter)

QB Russell Wilson (1 year, 1.2 MDL/Schefter); LB Patrick Queen (3 years, 41 MDD/Marcus Spears); P Cameron Johnson (Brooke Pryor)

AFC South

Danielle Hunter (2 years, 49 MdD/Schefter); TE Dalton Schultz (3 years, 36 MDD/ESPN); DE Denico Autry (2 years, 20 MDD/DJ Bien-Aime); LB Aziz Al-Shayer (3 years, $34 million/Bien-Aimy); WR Noah Brown (1 yr./Bien-Aime); CB Jeff Okudah (1.6MdD); P Tommy Townsend (2 years, 6 MDD/Shafter); DT Foloranso Fatukasi (1 year/Bien-Aime); CB Lonnie Johnson Jr. (1 yr., 2 MD/Bien-Aime); CB Desmond King (1 year/Bien-Aime); PK Kaimei Fairbairn (3 years, $15.9 million/bien-aime)

WR Michael Pittman Jr. (3 years, 71.5 MDD/Shafter); CB Kenny Moore II (3 years, $30 million); DT Raekwon Davis (2 years, 14 MDD/Schefter); DT Grover Stewart (3 years, 39 MDD/Shafter); LB Zaire Franklin (3 years, 31.26 MDD/Shafter); OF Tyquan Lewis (2 yrs/Stephen Holder)

WR Gabriel Davis (3 years, 39 MDD/Schefter); C Mitch Morse (2 years, $10.5 million/Michael DiRocco); G Ezra Cleveland (3 years, 24 MdD/DiRocco); S Darnell Savage (3 years/DiRocco); CB Ronald Darby (2 years/Diroco); WR Devin DuVernay (2 yrs/Dirocco); OT Blake Hance (2 years/Diroco); DT Jeremiah Ledbetter (3 years/Diroco); S. Daniel Thomas (Diroco); RB D’Ernest Johnson (1 year/Dirocco); LS Morgan Cox (1 year/Davenport)

RB Tony Pollard (3 years, 24 MDD/Schefter); C Lloyd Cushenberry (4 years, $50 million/Turon Davenport); CB Chidobe Auzie (3 years, 25.5/Fowler); LB Kenneth Murray Jr. (2 years, 18 MoD/Davenport)

AFC West

S Brandon Jones (3 years/Fowler); PK Wil Lutz (Shafter); Manager Malcolm Roach (Jeff Legwold)

DT Chris Jones (5 years, $95 million); LB Drew Tranquill (3 years, 19 MDD/Adam Teicher); S. Deon Bush (1 year/teacher); TE Irv Smith Jr. (1 year/teacher)

DT Christian Wilkins (4 years, 110 MDD/Schefter); QB Gardner Minshew (2 years, 25 MD/Paul Gutierrez); RB Ameer Abdullah (Gutierrez); C Andre James (Gutierrez)

RB Gus Edwards (2 yrs/Shafter); S Alohi Gilman (2 yrs, 11 MD/Chris Rimm); TE Will Dissley (3 yrs/rim)

nfc east

LS Trent Sieg (1 year/Todd Archer)

RB Devin Singletary (3 years, 19.5 MDL/Shafter, Fowler); G John Runyan (3 years, $30 million); G Germain Elyumunor (2 years, 14 million); QB Drew Lock (1st year/Jordan Raanan); ST Gunner Olszewski (1 y/o); LS Casey Kreiter (1 y/o); LB Carter Coughlin (1 y/o); S Jalen Mills (1st year/Shafter)

RB Saquon Barkley (3 years, $37.75 million/Shafter); DE Bryce Huff (3 years, 51.1 MDD/Shafter); LB Jack Baun (1 yr./Shafter); CB CJ Gardner-Johnson (3 years, 33 MoD); WR DeVante Parker (1 year, 4.69 MDL); OF Brandon Graham (1 year/Tim McManus); G Matt Hennessey (1 year/McManus)

QB Marcus Mariota (1 year, 6 MDD/Schefter); RB Austin Ekeler (2 years, 11.43 MDD/Shafter); LB Frankie Luvu (3 years, $36 million/agent); DE Dorance Armstrong (3 years, 45 MD/Fowler); C Tyler Biadasz (3 years, $30 million/ESPN); TE Zach Ertz (1 year, 5 MoD/John Keim); Dante Fowler Jr. (Keem); DE Clellin Ferrell (1 y/o); PK Brandon McManus (1 year, 3.6 MDD/KM); G Nick Allegretti (3 years, 16 MDD/KIM); LS Tyler Ott (3 yrs/km)

nfc north

CB Jaylon Johnson (4 years, 76 MDD/Schefter); RB D’Andre Swift (3 years, 24 MDD/Schefter); S Kevin Byard (2 years, 15 MDD/ESPN); TE Gerald Everett (2 years, 12 MDD/Fowler, Schefter); LS Patrick Scales (1st yr/Courtney Cronin); S. Jonathan Owens (2 years/Cronin)

G Grahame Glasgow (3 years, 20 MDD/Shefter); CB Amik Robertson (2 years, 9.25 MDD/Fowler); RB Xonovan Knight; DE Marcus Davenport (1 year/Eric Woodyard); OL Dan Skipper (1 year/Fowler)

RB Josh Jacobs (4 years, 48 ​​MDD/Schefter); S Xavier McKinney (4 years, 68 million); ST Keysean Nixon (Rob Demowski); CB Corey Ballentine (Demowski); TE Tyler Davis (Demowski)

RB Aaron Jones (1, 7 MDD); OF Jonathan Greenard (4 years, 76 MDD); LB Andrew Van Ginkel (2 years, $20 million); QB Sam Darnold (1 year/ESPN); OT David Quesenberry (1 year/Kevin Seifert); G Blake Brandel (3 years, 7 MDD/Seifert); TE Johnny Mundt (1 year, $2.5 million/Seifert); WR Brandon Powell (1 year/Shafter)

nfc south

QB Kirk Cousins ​​(4 years, 180 MDL); WR Darnell Mooney (3 years, 39 MoD); TE Charlie Woerner (3y12, MDD); LB Nate Landman (1 year, 985k/Michael Rothstein); C Ryan Newzil (Rothstein)

G Robert Hunt (5 years, 100 MDD/Shafter); G Damien Lewis (4 yrs, 53 MDD/David Newton); DT A’Shawn Robinson (3 years, $22.5 million/newton); LB Josey Jewell (3 years, $22.5 million/newton); CB Troy Hill (1 yr./Newton); LS JJ Johnson (1 year/Newton)

LB Willie Gay (1st year/Katherine Terrell); FB Xander Horvath

QB Baker Mayfield (3 years, $100 million); WR Mike Evans (2 years, 52 MD); RB Chase Edmonds (1 year/Shafer); PK Chase McLaughlin (Jenna Laine); LB Lavonte David (1 year, 10 MDD/line); DT Greg Goins (1 year, 3.5 MDD/line)

NFC West

DT Bilal Nichols (3 years, 21 MDD/Shafter); P Blake Gillikin (2 yrs/Josh Weinfuss); LB Mack Wilson Sr. (3 years/Wenfuss); G Tristan Colon (1 year, 1.75 MDD/venfs); DT LJ Collier (1 year); LB Chris Barnes (1 year/Wenfus)

CB Darius Williams (3 years/Sarah Barshop); G Jonah Jackson (3 years, 51 MDD/ESPN); G Kevin Dotson (3 years, 48 ​​MDD/Shafter); TE Colby Parkinson (3 years, 22.5 MDD/Shafter)

LB Leonard Floyd (2 years, 24 MoD); DE Yetur Gross-Matos (2 years/Nick Wagner); DT Jordan Elliott (2 years, 10 MDD/Wagner); S.George Odum (2 years/Wagner); QB Brandon Allen (1st year/Wagner)

DE Leonard Williams (3 years, 64.5 MDL/Fowler); TE Noah Fant (2 years, 21 MoD); TE Pharaoh Brown (1 year, 3.2 MDD/Fowler)