El problema de los desayunos en Espaa: “Es la comida que peor hacemos”

Nada preocupa ms hoy da a los padres que iniciar a sus hijos en una alimentacin sana desde que son pequeos, una misin que se vuelve difcil en muchas ocasiones debido a la falta de tiempo y las muchas obligaciones diarias.

En este sentido, hay un alimento que nunca falla para asegurar una dieta equilibrada: la fruta. Rica en macronutrientes (protenas, grasas, carbohidratos y fibra) y micronutrientes (minerales y vitaminas), consumir al menos 400 gramos al da frutas y hortalizas -o lo que es lo mismo, las famosas cinco raciones diarias- garantiza una dieta saludable a cualquier edad de la vida, y especialmente, para los ms pequeos, un momento en que el su cuerpo est en pleno desarrollo.

Pero no siempre es fcil conseguir que los nios tomen frutas y verduras. Qu podemos hacer para que tengan ms prioridad en la dieta? Melisa Gmez, dietista nutricionista especialista en Pediatra y creadora de Nutrikids, y Yolanda Velaz, enfermera de Pediatra y del Trabajo y fundadora de la plataforma Nadie como mam, comparten su punto de vista en el marco del programa para incentivar el consumo de frutas y hortalizas frescas que ha desarrollado Pltano de Canarias. “Se han llevado a cabo diferentes investigaciones para conocer cul es la mejor estrategia”, afirma Melisa Gmez. “En una de ellas, se ofreca a los nios una caja entera llena de frutas y si el nio se animaba a probar alguna, reciba una recompensa (en este caso eran unas pegatinas). Las conclusiones preliminares afirmaron que los nios estaban ms dispuestos a probar. La dificultad reside en que no sabemos si es slo por la recompensa”. En cualquier caso, “queda por resolver qu estrategias son tiles para mantener el hbito en el tiempo”.

Lo mejor para el desayuno y la merienda: fruta

Lo que s est claro que funciona es “la disponibilidad“, es decir, que la fruta est colocada siempre en fruteros, a la vista. “Al verla tienes mucho ms fcil comerte una pieza en cualquier momento”, asegura Gmez. “Estar atentos a ofrecer es algo muy bsico, pero que no se hace tanto; en la prctica, nos rendimos pronto, a la tercera negativa del nio. Cuando son pequeos lo tenemos muy presente, pero a medida que van creciendo, nos relajamos. Pero la mejor merienda que podemos ofrecer, e incluso el mejor desayuno, es simplemente tomar fruta”.

Yolanda Velaz insiste tambin en este punto: “Tenemos un problemn en Espaa con los desayunos, es la comida que peor hacemos. Lo hacemos mal nosotros y, por supuesto, lo trasladamos a nuestros hijos. ‘Es la comida ms importante del da’, me dicen las madres. Y yo les pregunto, ‘Y qu le has dado, una caja llena de chuchereales?’ As es como llamamos nosotros a los cereales. No son la opcin. Me canso de decirles a los padres que tienen que educarse primero y corregir los defectos antes de empezar a educar a los peques”.

Juega en contra la idea errnea de que la fruta no es suficiente para cubrir una merienda o un desayuno completo, cuando estn ms indicadas que, por ejemplo, la habitual tostada de pan. “sta aporta slo carbohidratos, pero una fruta tiene esos mismos carbohidratos y, adems, vitaminas, fibra y una cantidad de cualidades muy recomendables que, curiosamente, no se ven al mismo nivel”, apunta Velaz y aconseja llevar la fruta a los parques para la merienda. “Son el lugar ideal. Ofrcela, y si la rechaza, quiz otros si la quieran y cuando l vea que otro la est disfrutando, a los cinco minutos la querr tambin”.

Melisa Gmez, dietista nutricionista especialista en Pediatra.

Predicar con el ejemplo

Tambin es fundamental dar ejemplo: “los padres tenemos que hacer aquello que esperamos que hagan ellos”, concluye Melisa Gmez. Un argumento que refuerza Yolanda Velaz: “En mi casa tanto mi hermano como yo hemos comido siempre mucha fruta y verdura. Creo que el motivo ha sido que hemos tenido muy accesibles ambos platos. Y cuando digo accesible me refiero a visible, fcil y listo para comer”.

El entorno juega un papel fundamental. “Si cuando comes algo tienes un buen momento y buenas sensaciones, vas a asociarlo a algo positivo, te va a traer buenos recuerdos. Por eso, siempre decimos que es imprescindible que haya un ambiente cordial alrededor de la comida, aunque el nio rechace el alimento”, afirma Velaz, quien adems, hace hincapi en que no es necesario prohibir las cosas poco sanas, ya que esto puede hacer que se incremente su inters por ellas. “Es mejor dejar que las tomen, pero como algo excepcional, no tener la nevera llena de ellas. En la rutina no debe haber determinadas cosas, y para eso es mejor que no estn en casa, porque si no las hay, tampoco te entran ganas de comerlas. En mi casa no hay bollos. En su lugar, hacemos bizcochos o, por ejemplo, galletas con canela y pltano. Si estas cosas las haces t, ya sabes lo que has echado y lo que no, y adems ellos han participado en todo ese momento de la elaboracin”.

Conseguir una buena rutina de alimentacin saludable para los nios es posible. Todo es ponerse. Implicarlos e integrar la fruta en su da a da como algo divertido y apetitoso. Como postre, como parte del desayuno o como tentempi. Adems… hay algo ms prctico que meter un pltano en la mochila del cole? En una sola pieza de fruta, fcil de pelar y comer, tu hijo obtiene el 17% de la cantidad diaria de vitamina C que necesita, el 22% de B6, el 17% del manganeso, el 15% del potasio y el 8% del magnesio, adems de fibra y la cantidad de carbohidratos que cualquier nio necesita… para darlo todo y ms en el recreo.