Gurú de las Diagonales: Rumores de cambio en Miami, Dallas y Philadelphia

Las derrotas de los Dolphins, los Cowboys y los Eagles en la Ronda de Comodines dejan aires de cambio en esos equipos.

MIAMI — La Ronda de Comodines dejó mucha tela por cortar.

Específicamente en tres ciudades, donde hace un par de meses había expectativas muy altas, que terminaron en decepción y eliminación prematura.

El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa (1), se sienta en la banca durante la segunda mitad del partido de la Ronda de Comodines de la NFL contra los Buffalo Bills, el domingo 7 de enero de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Photo/Wilfredo Lee

Empecemos por Miami, que estaba en el asiento del conductor para ganar la AFC Este, solo para luego perder cuatro de sus últimos seis partidos, razón por la cual los Miami Dolphins siguen sin ganar un partido de playoffs desde el año 2000.

Y si bien es cierto que la defensiva tuvo demasiadas lesiones importantes, especialmente entre los cazamariscales, todos los reflectores apuntan al mariscal Tua Tagovailoa.

Tagovailoa tenía como una de sus metas principales terminar la temporada saludable, y fue apenas uno de los únicos seis quarterbacks en ser titular en todos los partidos esta temporada.

Sus números fueron realmente buenos, a tal punto que fue seleccionado al Pro Bowl; lideró a la NFL en yardas por aire y terminó tercero en porcentaje de pases completados.

Pero la realidad es que los números nunca cuentan una historia completa, y la ofensiva de Miami, que terminó como la más prolífera de la NFL en estadísticas, nunca mostró su mejor versión cuando enfrentaron a equipos con récord ganador.

Eso incluye el partido ante los Kansas City Chiefs en Kansas City. Está claro que las condiciones eran hostiles, fue el cuarto juego más frío en la historia de la liga; aun así, los Dolphins y Tagovailoa dejaron mucho que desear.

Tagovailoa completó apenas 20 de 39 pases para 199 yardas con un touchdown y una intercepción. Completó apenas el 51.3 por ciento de sus pases, la marca más baja en la temporada.

A la vez, la ofensiva anotó apenas siete puntos, después de promediar 29.2 durante la campaña. Apenas concretaron 1 de 12 terceros intentos y no pudieron manejar bien la presión de Kansas City.

Está claro que al no ser físicamente dotado como, por ejemplo, Josh Allen, Tagovailoa tiene menos capacidad de improvisación y tiene menos margen de error cuando la jugada se rompe.

A aquellos que piden a gritos la salida de Tagovailoa, les digo que bajen un poco los ánimos porque Tua va a ser el titular de Miami la próxima temporada.

Ahora bien, lo que sí sucedió con el mal cierre de temporada, es que quizás modifique la estrategia contractual de los Dolphins para con Tagovailoa.

Miami hizo uso de la opción de quinto año de Tagovailoa, que le pagará poco más de 23 millones de dólares la próxima temporada.

El equipo de Tagovailoa quisiera una extensión a largo plazo, tal como las recibieron mariscales que fueron elegidos en su mismo draft; Justin Herbert, Joe Burrow y Jalen Hurts firmaron extensiones que rodearon en promedio los 260 millones de dólares.

Sin embargo, Tagovailoa tendrá que ganarse esa extensión la próxima temporada.

¿Cómo podría hacerlo?

Ganando, o al menos mostrando su mejor versión en, partidos de playoffs.

Tagovailoa no merece ser reemplazado, pero con los Dolphins pasados en el tope salarial, y otras situaciones contractuales que deben ser atendidas, como Christian Wilkins, Connor Williams y Andrew Van Ginkel, Tua deberá esperar.

De haber mostrado una mejor versión ante los Buffalo Bills o Kansas City, estoy seguro que estuviésemos teniendo otra conversación.

Dallas es otra de las ciudades donde se piden cambios a gritos, especialmente cuando se trata del entrenador en jefe Mike McCarthy.

En lo personal, no haría ningún tipo de cambio, mas allá de que entiendo que debe ser frustrante para los fanáticos de los Dallas Cowboys no poder quitarse esa etiqueta de ser un muy buen equipo, pero fracasar en playoffs.

Por supuesto que la contundente derrota ante los Green Bay Packers en la Ronda de Comodines, ante quienes no lucieron preparados, no ayuda a la causa de McCarthy.

Sin embargo, la realidad es que los Cowboys han ganado 12 partidos en tres temporadas consecutivas.

McCarthy empezó a llamar las jugadas esta temporada, y Dak Prescott tuvo el mejor año de su carrera.

En otras palabras, hay que poner paños fríos a la situación, y si la próxima temporada se ve involución, entonces quizás sí pueda pensarse en dar vuelta la página.

En mis ojos, ahora sería prematuro.

Jason Kelce #62 de los Philadelphia Eagles habla con el entrenador en jefe Nick Sirianni durante el último cuarto del partido de la ronda de comodines de la NFL contra los Tampa Bay Buccaneers en el estadio Raymond James el 15 de enero de 2024 en Tampa. Kevin Sabitus/Getty Images

Mientras tanto, en Philadelphia el colapso fue épico.

Siendo sinceros, incluso cuando los Philadelphia Eagles estaban ganando, no lucían tan sólidos como la temporada pasada.

Habiendo dicho eso, Philadelphia perdió seis de los últimos siete partidos, y no metieron ni las manos ante los Tampa Bay Buccaneers, ante quienes, entre otras cosas, fallaron una infinidad de tackles; no mostraron ni corazón, ni preparación ni disposición.

Al mismo tiempo, la línea ofensiva nunca pudo identificar las cargas ni proteger a Jalen Hurts, quien yo insisto, estaba más lesionado de lo que nos decía.

Es evidente que algo se rompió en ese vestidor, y se empezó a ver una cara distinta cuando Matt Patricia fue nombrado como el coordinador defensivo.

La ofensiva tampoco hizo su parte, dado que nunca encontró su identidad.

Piensen que con Shane Steichen llamando las jugadas, Philadelphia tiene un récord de 21-6, mientras que con Nick Sirianni o Brian Johnson llamando las jugadas, el equipo tiene un registro de 13-11.

Aun más importante es el hecho de que los Eagles perdieron su identidad.

No hay dudas de que echan de menos a Steichen, y no tengo dudas de que habrá cambios entre los coordinadores, pero Sirianni ha hecho más cosas bien que mal y se ha ganado el derecho para intentar solucionar estos problemas en la próxima temporada.

En otras palabras, a juzgar por las situaciones en Miami, Dallas y Philadelphia, las feas derrotas en playoffs significan algo y alteran algunos planes, pero no son absolutos ni requieren de una operación de raíz.

*Los equipos locales están en segundo término

Houston Texans en Baltimore Ravens

Favorito: Ravens por 9 y medio

Los Ravens han sido uno de los equipos más solidos durante toda la temporada, y cerraron la temporada ganando seis de sus últimos siete partidos. Baltimore se enfrentó y venció a Houston en la primera jornada de la campaña. Claro está que ha pasado mucho tiempo desde entonces, que fue el primer partido como profesional de C.J. Stroud, pero varias de las mismas tendencias permanecen. Los Ravens terminaron como líderes en el departamento de capturas, y los Texans suelen atacar verticalmente con Stroud, por lo cual algo tendrá que ceder en ese duelo de fortalezas.A la vez, del otro costado del ovoide, a Lamar Jackson y a Baltimore le costó correr ante Houston, y los Texans terminaron la temporada como el segundo mejor equipo en la NFL en cuanto a promedio de yardas permitidas por acarreo; la defensiva de los Texans es muy fuerte por esa vía y buscará contener a Jackson dentro del bolsillo de protección.

Por un lado, creo que a Baltimore le costará anotar puntos, pero lo mismo pienso de Houston. Estoy fascinado con el temple que muestra Stroud en el bolsillo y por su eficacia a la hora de ser vertical, pero la defensiva de Baltimore es fenomenal en los tres niveles, y será un reto enorme para el novato. Ahora bien, los Texans vienen de dominar a la gran defensiva de Cleveland, por lo cual los Ravens tendrán que tomar sus recaudos. Houston es de verdad y ha llegado aquí para quedarse. No estoy listo para decir que sorprenderán al mundo este sábado, pero sí estoy en condiciones de decir que la línea es demasiado alta.

Pronóstico: Ravens 23-20

Green Bay Packers en San Francisco 49ers

Favorito: 49ers por 10 y medio

Jordan Love sigue ilusionando a los fanáticos de los Packers con cada partido que pasa, y ha sido uno de los mariscales más precisos de la NFL en las últimas seis semanas. Hablando de precisión en sus pases, Brock Purdy terminó con el segundo mejor porcentaje de pases completados en la temporada regular, y quiere tomarse revancha, después de una postemporada pasada, en la cual se lesionó el codo en el inicio del Campeonato de la NFC. Mas allá de la evolución de Love, lo más sorpresivo para los Packers, fue la labor que realizó su defensiva ante un ataque de Dallas, que había sido letal jugando como local durante todo el año. No obstante, este emparejamiento particular no luce favorable para Green Bay, considerando que los 49ers hacen la mayoría del daño por tierra de la mano de Christian McCaffrey, y esa fortaleza coincide con una debilidad de Green Bay, que terminó ranqueada 27 a la hora de detener el ataque terrestre esta campaña.

Del otro lado del espectro, la defensiva de los 49ers buscará presionar a Love, quien tiene una oportunidad definitiva de dar un golpe sobre la mesa, en un partido en el cual no muchos le dan posibilidades a los Packers. Ciertamente Aaron Jones deberá tener un papel protagónico, dado que es el jugador más explosivo del ataque de Green Bay, y le proveería balance a la ofensiva, para ayudar a la protección de Love, que es un mariscal en el cual creo más allá de lo que pase este sábado. En la NFL, todo es emparejamientos, y este duelo particular es bravo para los Packers ante un descansado y saludable equipo de San Francisco.

Pronóstico: 49ers 34-17

Tampa Bay Buccaneers en Detroit Lions

Favorito: Lions por 6 y medio

Los Lions ganaron su primer partido de playoffs en 32 años, y ahora buscan ganar dos encuentros en la misma postemporada por primera vez desde 1957. Detroit ya enfrentó y venció a los Buccaneers en la temporada regular, y en aquel encuentro Tampa Bay no tuvo antídoto para el ataque aéreo de Detroit. Sin embargo, este es otro equipo, y los Buccaneers han ganado seis de sus últimos siete partidos. Siendo sinceros, no lucieron bien en la última jornada de temporada regular ante los Panthers, pero fueron agresivos y contundentes ante los Eagles. Baker Mayfield está jugando el mejor fútbol americano de su carrera, y el sistema ofensivo de Dave Canales luce cada vez más aceitado.

Rachaad White debe ser protagonista por tierra para Tampa Bay si quieren tener posibilidades de ganar. Sobre todo, porque mas allá de que los Lions no siempre han logrado ejercer presión sobre el mariscal rival, Aidan Hutchinson está jugando en un nivel superlativo; ha tenido múltiples capturas en tres partidos seguidos. En otras palabras, si no puede correr, será una jornada larga para Mayfeld. Detroit es un equipo muy físico que buscará atacar por tierra con David Montgomery y Jahmyr Gibbs, pero ahí tendrá un duelo de fortalezas ante la defensiva de Tampa Bay. No obstante, por aire, sí creo que los Lions pueden volver a encontrar espacios y definir el partido por esa vía.

Pronóstico: Lions 27-21

Kansas City Chiefs en Buffalo Bills

Favorito: Bills por 2 y medio

La principal curiosidad de este duelazo es que será el primer partido en la carrera de Patrick Mahomes en playoffs en condición de visitante. Todos recuerdan aquel clásico instantáneo en el cual los Chiefs ganaron con 13 segundos en el reloj, pero estos dos rivales se enfrentaron en Kansas City hace seis semanas, y los Bills se llevaron ese apretado duelo. Mahomes ha rendido bien de visitante en su carrera, pero Buffalo es uno de los lugares más difíciles para visitar en toda la NFL. Josh Allen es uno de los jugadores más talentosas de la liga, y su techo es tan o más alto que el de cualquiera. Viene de anotar un touchdown por tierra de 52 yardas, y la ofensiva de Buffalo encontró mayor balance y menos riesgos innecesarios en el último tercio de la temporada. Si Allen limita los errores, ciertamente Buffalo tiene grandes posibilidades de ganar.

Por su parte, Kansas City lució realmente bien ante Miami, y una vez más fue la defensiva la punta de lanza, como a lo largo de toda la campaña. Los esquineros de los Chiefs fueron muy físicos con Tyreek Hill, y seguramente harán lo mismo con Stefon Diggs. En ataque, Patrick Mahomes siempre le da una posibilidad a Chiefs, y a pesar de la mala temporada de Travis Kelce, el novato receptor Abierto Rashee Rice está emergiendo frente a nuestros ojos. Isiah Pacheco corre con mucha determinación, y es crucial dadas las irregularidades que ha mostrado Kansas City por aire. El principal problema para Buffalo es que las lesiones a la defensiva se siguen acumulando.

Pronóstico: Chiefs 24-21

POWER 2

Como siempre digo, nunca es bueno jugar todos los partidos. En otras palabras, hay algunos que es mejor dejar pasar. Por eso, decidí añadir esta sección, para dar a conocer mis dos equipos favoritos con línea de apuesta en playoffs. Son bienvenidas las opiniones, ya que la idea es sumar un atributo que sea beneficioso para los lectores. El orden de los equipos no es casual y los pronósticos no afectan a las estadísticas totales.

KANSAS CITY CHIEFS +2.5 SAN FRANCISCO 49ERS -10.5

OVER/UNDER

A pedido de varios de los lectores, incluimos un partido de altas y de bajas para cada semana.

SAN FRANCISCO 49ERS-GREEN BAY PACKERS OVER 49.5 PUNTOS KANSAS CITY CHIEFS-BUFFALO BILLS UNDER 46.5 PUNTOS

Con Línea de Apuesta:

152-126

Sin Línea de Apuesta:

167-111

Altas y Bajas:

21-17

