María Teresa Ilari: la doctora del mar

Médica, activista, escritora, amante de las terapias alternativas no invasivas para combatir las enfermedades, conferenciante, impulsora de 80 dispensarios marinos en Nicaragua donde se reparte de forma gratuita agua de mar recogida de la misma playa y por las propias autoridades sanitarias, catalana donde cursó sus estudios de medicina, es una discípula de las enseñanzas de René Quintón y de los grandes beneficios del mar. Más tarde se trasladó a Nicaragua donde se especializó en medicina interna. Trabaja en la Clínica Santo Domingo-Managua y desde el año 2003, prescribe agua de mar sin filtrar a sus pacientes.

En Nicaragua existe la Ley 774 en la que está permitida la utilización de medicina natural, incluida la terapia marina donde se permite beber agua de mar para tratar enfermedades y el ciudadano puede elegir entre la medicina tradicional o la natural sin coste alguno.

María Teresa Ilari recomienda a sus pacientes tomar un chopito de mar todos los días incluso para los que están sanos.1 parte de agua de mar y tres de agua dulce. Es una gran luchadora por la defensa de la medicina alternativa y el trato con ella siempre es cordial, dispuesta a responder todas las dudas y a colaborar en la difusión de los beneficios del agua de mar. Con una sonrisa permanente, sus conferencias impactan y su experiencia, hacen que sus afirmaciones sean más rotundas, más penetrantes y sinceras, más lógicas y sencillas de comprender.

En youtube, buscando su nombre, se pueden ver numerosas intervenciones y charlas. Es invitada en numerosos países para compartir su experiencia y en su mensaje siempre está René Quintón que hace un siglo dio una lección a la humanidad sobre los beneficios del agua del mar.

María Teresa es una científica de élite, una gran mujer que debe ser reconocida mundialmente por su gran labor en la lucha a favor de la medicina natural y en difundir las propiedades curativas de la sopa marina.

Sus palabras nos transmiten esperanza, energía, ilusión y como no, ganas de vivir y sentir la alegría de la amistad. Una médica que rompe los esquemas y que nos abre los ojos a otra realidad.

ENTREVISTA A MARIA TERESA ILARI

1.- René Quinton, un sabio científico, abrió dispensarios marinos en París y otras ciudades, salvando la vida de miles, muchos niños desahuciados, inyectando agua de mar, hasta el punto que estuvo avalada por las Autoridades sanitarias en la Farmacopea Francesa, durante un tiempo. ¿Por qué crees que Francia ha olvidado a este gran personaje que en vida fue tan importante y que salvó muchas vidas humanas?

El resultado de los estudios de Quinton fue la incorporación del AGUA DE MAR como PLASMA DE QUINTON en la medicina francesa durante más de 50 años hasta que las políticas sanitarias de esterilización en la Unión Europea la sacaron de la circulación, en 1982. Hoy continúan los Laboratorios Quinton en España, y otros en Europa, Asia y América.

Laureano Domínguez, periodista de investigación colombiano, rescató, con el apoyo incondicional de la Fundación Aquamaris(1) la obra de René Quinton para el mundo.

Su obra quedó en el olvido, porque prevaleció el enfoque de Louis Pasteur, quien plantea que el patógeno es la causa de las enfermedades, y que hay que atacarlo con sueros y antibióticos. Sin embargo, sabemos desde las medicinas alternativas y terapias complementarias, como la Homeopatía y la Homotoxicología, que el terreno o medio interno es lo más importante. Claude Bernard, coetáneo de Pasteur, planteaba que un medio interno fuerte y equilibrado impide el surgimiento de las enfermedades. A lo que Quinton agregó que se puede reforzar el medio interno con el agua de mar, que es donde surgió la vida en el planeta Tierra, y que nuestras células son como los pececitos de una pecera, que, al ser alimentada con agua de mar, se impide la degeneración y enfermedades de los pececillos, que son nuestras células.

La medicina occidental mayoritaria ha seguido el enfoque de Pasteur, quien en su lecho de muerte reconoció que Bernard tenía razón, que lo importante es el terreno y no el patógeno. Han prevalecido los intereses mercantiles de la industria farmacéutica y del gran capital, que además son quienes prioritariamente financian a la OMS. A partir de allí ya podemos deducir cuán serviles a este sistema capitalista son las decisiones y mandatos de la Organización Mundial de la Salud, lesivos para el género humano y para la vida.

2.- Dado el gran beneficio del agua de mar incluso tomándola directamente con las debidas precauciones de ser recogida en lugares limpios, ¿a qué se debe este secretismo de su beneficio?

Probablemente a los intereses mercantiles de la medicina occidental. Porque hay decenas de estudios publicados en revistas científicas que avalan la inocuidad del agua de mar y su poder curativo y energizante.(i)

3.- Cómo médica, trabajas en un hospital donde a su vez se reparte agua de mar recogida de la playa y distribuida por las Autoridades. ¿Por qué en Nicaragua se permite y sin embargo en ningún otro país está permitido?

Soy médica especialista en Medicina Interna y ahora no trabajo en un hospital (como lo hice en el pasado), sino en la Clínica Santo Domingo, que es una clínica muy humilde de la parroquia del mismo nombre en Managua.

El agua de mar se recoge en la misma orilla de una playa limpia del Océano Pacífico a unos 100 km de Managua. Es trasladada gratuitamente en camiones cisterna contratados y pagados por el Ministerio de Transporte de Nicaragua. De esta manera se puede ofrecer gratuitamente el agua de mar a la población.

Nicaragua aprobó en 2011 la Ley 774, de Medicina Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales de Nicaragua, que fue publicada en la Gaceta, diario oficial del Estado, en enero 2012. Esta Ley contempla diferentes medicinas y terapias llamadas alternativas y complementarias por la oficialidad, y obliga al Estado a ofrecer gratuitamente atención médica por estas vías naturales. Por tanto, el Ministerio de Salud Nicaragüense (MINSA) ha abierto 200 clínicas de medicina natural y de tratamiento del dolor en todo el país.

Por esta ley son legales en Nicaragua: la Talasoterapia (tratamientos con agua de mar), la Nueva Medicina Germánica del Dr. Hamer, la Homeopatía, el Reiki, etc. Terapias y Medicinas que en España son más bien perseguidas y hasta eliminadas de las universidades.

4.- Cuando llegué a conocer las propiedades del agua del mar, a René Quinton y su obra, y a todos vosotros, que ya trabajabais difundiendo el agua del mar, comencé a escribir artículos en las redes y periódicos que fueron recogidos por muchos medios e incluso formé el grupo OMDIMAR con muchos adeptos de muchos países y que ahora se llaman “Promotores del Agua del mar”. ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Crees que lo están difundiendo bien?

No puedo responder con veracidad a esta pregunta, ya que no los conozco directamente, ni he dado seguimiento a su trabajo, pero me da la impresión que algunos de ellos se dedican a comercializar el agua de mar en sus respectivos países, aunque de seguro algunos continúan con el proyecto social de su distribución gratuita.

5.- Cómo médica, ¿se siguen realizando informes sobre los beneficios del agua del mar? ¿Los sigues recomendando en el hospital donde trabajas?

Todos mis pacientes llevan la prescripción del agua de mar, entre otras ayudas terapéuticas, desde el año 2003, en que tuvimos la visita del periodista de investigación colombiano, Laureano Domínguez, que nos introdujo en este maravilloso complemento nutricional y terapéutico.

Adjunto al final de esta entrevista 30 estudios publicados en revistas científicas que he podido recopilar gracias a la Fundación Aquamaris, de Badalona, Catalunya, y al Dr. Wilmer Soler, de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia. Allí se reportan múltiples beneficios del agua de mar en diferentes patologías.

6.- Echo mucho de menos a Paco García Donas y ese tesón que tenía de combatir el hambre mediante oasis marinos. ¿Qué recuerdas de él? Para mí era un ser excepcional.

Paco García Donas fue un amigo entrañable, un filántropo preocupado por el triste fenómeno del hambre en el mundo, que tenía muy claro que se podían salvar a millones de niños de morir por desnutrición con el agua de mar y la salicornia, que se podía cultivar y cosechar en los oasis marinos.

Él organizó y financió congresos para dar a conocer este maravilloso remedio nutricional, invitando a diferentes ONGs(2) para que conocieran las bases científicas que avalan el poder curativo y nutricional del agua de mar, y pudieran implementarlo de forma casi gratuita en los países donde ejercen influencia y pretenden erradicar el hambre. Pero ¡Oh! sorpresa, ninguna de estas ONGs asistió. Sospecho que gran parte de su dinero se queda en las oficinas y no llega realmente a los pobres para paliar el hambre.

7.- ¿Sigues en contacto con los que en su día luchamos para difundir las propiedades curativas del agua del mar?

Algunos me escriben a veces y me piden charlas online, pero la mayoría no sé si estarán activos. He perdido el contacto, aunque los tengo en internet. Centenares de nuevos interesados en el tema me contactan e imparto charlas cuando me las piden.

8.- Realizaste un estudio sobre la población infantil en Nicaragua en varios colegios, en los que a ciertos niños se les daba un vaso de agua de mar a diario. Algunos estaban desnutridos. ¿Cuál fue el resultado? ¿Se hizo público?

La Dra. Victoria Vendrell, catalana residente en Nicaragua, hizo el estudio sobre el efecto del agua de mar en la recuperación nutricional de niños de varias comunidades pobres al norte del país. Yo solamente apoyé en lo científico y en el financiamiento, que procedía de la Fundación Aquamaris y del mismo Paco García Donas.

Se les dio medio litro de agua de mar diariamente en las escuelas, con el visto bueno del ministerio de educación y de salud. Los niños eran pesados y tallados mensualmente por las enfermeras de los centros de salud. En Nicaragua prácticamente no existe la desnutrición aguda por las ayudas gubernamentales a los sectores más desfavorecidos. Lo que se trató en ese estudio es la desnutrición crónica, niños bajitos, por las políticas de anteriores administraciones. La mayor parte de estos niños normalizaron su talla en los 5 meses que duró el estudio. El único caso de desnutrición aguda y crónica en un niño de 10 años, también se normalizó. En comparación con otra comunidad de similares características socioeconómicas en la cual no se intervino, los resultados fueron muy positivos, ya que los niños de la comunidad control, empeoraron.

Un subproducto del estudio, constatado por los profesores de las escuelas, fue que los niños que tomaban agua de mar rendían más en sus estudios, mejoraron el aprendizaje y la concentración en clase. Entonces los profesores nos pidieron agua de mar extra para los niños más atrasados, aunque no estuvieran desnutridos, ni en la muestra del estudio.

9.- Ahora hay empresas que venden el agua del mar en España e incluso, una de ellas con la que García Donas y yo estuvimos reunidos, que se llama “Loctoduero”, en su etiqueta pone “agua de mar para cocinar y mucho más”. La venden muy barata y sobre todo para aquellas personas que no tienen disponibilidad de estar cerca del mar. La de Lactoduero es muy barata, litro y medio por un 1,50 euro. ¿Qué te parece?

Tal vez porque vivo en un país en vías de desarrollo, prefiero animar la recogida directa del agua de mar en las playas limpias, sin cloacas ni ríos cerca, y el traslado de la misma financiado por organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, iglesias, alcaldías, o por parte del mismo gobierno, como ocurre en Nicaragua, por el ministerio de transporte. Podríamos agregar las donaciones de las empresas con responsabilidad social empresarial.

El agua de mar envasada industrialmente pasa por procesos de microfiltración, mediante los cuales se pierde el plancton, que constituye el caldo marino, con su pequeño aporte de hidratos de carbono, proteínas, grasas y ADN. De hecho, nos explicaba el Dr. Ángel Gracia, que las ballenas misticetas, tan enormes, se alimentan solamente del plancton marino al filtrar toneladas de agua de mar en sus barbas. Volvamos a recordar aquí la importancia de que las ONGs se fijen y promuevan el agua de mar no filtrada para los países donde demasiados niños mueren de hambre por desnutrición.

He atendido pacientes de Canadá que se trasladan cada X meses a las playas lejanas, a 2000 km de sus ciudades, para abastecerse del agua de mar. ¡En el estado español, las playas no están tan lejos!

10.- Bajo tu punto de vista médico… ¿es bueno que tomemos un vaso diario de agua de mar?

Es bueno que tomemos agua de mar diario, si la tenemos asequible. Una persona sana, con una buena alimentación, orgánica y equilibrada, puede no necesitar un vaso completo, con una dosis de 50 a 100 ml puede ser suficiente para un aporte mineral y para un efecto energizante. En el caso de un enfermo, se puede precisar de un cuarto de litro a medio litro diario, diluida en 3 partes más de agua dulce. Pero según la tolerancia y necesidad de cada paciente, ya que en la ancestral medicina ayurvédica tenemos el sabio precepto de “no comer sin hambre, ni beber sin sed.”

11.- Por lo que yo sé, nunca te has dedicado a escribir un libro hablando de las maravillas y beneficios del agua del mar. Sé que no tienes mucho tiempo. Pero sin duda sería una gran obra en beneficio de la humanidad. ¿Tienes intención de escribirlo?

Soy coautora del libro de la fundación Aquamaris: EL AGUA DE MAR MEDIO ORGÁNICO, junto con la Dra. Alejandra Rodríguez de Argentina, y el Lcdo. Mariano Arnal, vicepresidente de la Fundación Aquamaris. Fue publicado en el 2017, y fue la base para el programa del ministerio de salud en las clínicas de medicina natural de Nicaragua, reflejado en la “Guía para el uso terapéutico del agua de mar en las clínicas de medicina natural y terapias complementarias” del Ministerio del Poder Ciudadano para la salud.

12.- ¿Aún continúa el dispensario marino en tu clínica? Sé que había una monja que lo distribuía a diferentes lugares y entendí que había fallecido. ¿Se continúa repartiendo a todo aquel que lo necesite?

La hermana Julie Marciacq, impulsora de los dispensarios de medicina natural en los barrios y sectores más desfavorecidos de Managua y otras regiones del país, que después fueron dispensarios marinos, y coordinadora de la red de Medicina Natural de la ONG Cantera, está viva, pero debido a su avanzada edad, retirada en una casa de su comunidad religiosa, las hermanas de san José, en Estados Unidos de América.

En la Clínica Santo Domingo, donde yo trabajo, se ubica el principal dispensario marino de Nicaragua, ya que gracias a la ayuda de la Fundación Aquamaris y a la empresa socialmente responsable, en aquella época Amanco, tiene una capacidad de almacenamiento de agua de mar de más de 6 mil litros. Y gracias a la colaboración solidaria del ministerio de transporte nicaragüense, se sigue distribuyendo hoy en día gratuitamente a todo poblador que la pide.

13.- Yo sigo tomando periódicamente agua de la mar recogida de la playa, al final de los espigones mar adentro y hundiendo la garrafa de 5 litros a medio metro de la superficie para llenarla. La empleo muchas veces para cocinar en el arroz, en purés, etc. y también para cuando tengo el estómago pesado o tengo ardores ¿Lo recomiendas?

¡Por supuesto que la recomiendo! Por poca cantidad que se tome ya ejerce su efecto benéfico y terapéutico. En mi casa también toda la comida la cocinamos con agua de mar; queda más sabrosa y más nutritiva.

14.- ¿Cuál crees que fue mi labor en la difusión del agua del mar por las redes?

Creo que en aquella época fue muy importante para impulsar su consumo en muchos países, en beneficio de la población a la que se pudo acceder con los representantes que lograste captar en cada país.

15.- Sé con toda seguridad, que los que hemos creído en René Quinton, en los beneficios de la sopa marina, siempre para nosotros será un conocimiento único que muchos otros no tienen o creen que es una falsedad. ¿Cómo lo ves?

Las personas que han podido acceder a este conocimiento de las bondades del agua de mar son afortunadas, sobre todo si lo aplican en su vida diaria. En general se convierten en multiplicadores de esta información en lo que yo llamo boca a boca.

Cuando divulgamos esta información, creo que debemos hacerlo con desapego de los resultados. “Cuando el alumno está listo aparece el Maestro”. Debido a la desinformación y censura que prima en esta especie de ”matrix” en la que vivimos, la mayoría de la población no está preparada para comprender -ni le interesa- conocimientos novedosos que podrían ayudarles en su día a día. Pero todo tiene su momento, y después de la farsa y engaño de los últimos años a nivel masivo, liderada por la OMS y los intereses farmacéuticos, se está produciendo el fenómeno del despertar de la humanidad, plasmada en los grupos y asociaciones de Médicos por la Verdad en el mundo, y en la abundante información en los medios de divulgación alternativos en redes paralelas no censuradas.

16.- Otro gran amigo que se marchó ha sido Ángel Gracia. Una persona excelente. Cuantos recuerdos.

Sí. En Nicaragua hizo mucho bien, ya que cuando nos visitó, impartió varias charlas en los sectores de ganaderos orgánicos para promover el agua de mar para consumo del ganado, en la Universidad Nacional Agraria (UNA), en el departamento de Salud Animal y Medicina Veterinaria, y hasta dio una charla en una ONG, que fue inaugurada por la viceministra de salud, en aquel entonces, y que después fuera ministra de salud. La divulgación que hizo en los medios de información y redes sociales era impresionante. Desbordaba energía, gracias según decía él, al medio litro de agua de mar que tomaba cada día. Fue un ejemplo vivo del poder del agua de mar en nuestros cuerpos.

17.- A todos mis entrevistados les pregunto por mi otra faceta, en la defensa de los grandes simios, la protección de su hábitat y conseguir sus derechos básicos. ¿Qué te parece?

Mis hijos y yo somos acérrimos defensores de nuestros hermanos los animales, hasta el punto que mi hijo es rescatista de animales, y mi hija también colabora con las organizaciones que los protegen. Y congruentes con esta visión y compromiso ético en favor de nuestros “hermanitos” de vida, mi hija y yo somos vegetarianas, para no contribuir a la masacre de animales, que impregna en las carnes que ciertos humanos consumen, la violencia contra el reino animal, y el terror y el miedo que sufre el animal al ser sacrificado.

Por tanto, te felicito por tu labor y entusiasmo para proteger la vida y derechos de los grandes simios. Todos los humanos deberíamos desarrollar esa sensibilidad, cuidar mejor a nuestras mascotas, amarlas, y promover el respeto por la vida de nuestros hermanos los animales.

18.- España tiene la obligación ahora de legislar una Ley de grandes simios. ¿Cómo lo ves?

No me fío mucho de los legisladores, ni de un sistema etiquetado como democrático, pero que en realidad no lo es, porque al final se observa que hay medidas contra sus propios pobladores, falta de libertad, manipulación mediática y censura a lo que no interesa al gran capital. Por tanto, si se promueve una legislación de este tipo, pero se descuida al género humano, el resultado es incompleto. Debemos luchar para que no prevalezcan los intereses mercantiles, ni la corrupción en las sociedades en las que vivimos.

19- En esta última pregunta puedes decir lo que quieras, si he olvidado algo importante que quieras comentar o bien lanzar un mensaje a las generaciones futuras, a la humanidad.

Felicitarte por tu esfuerzo en divulgar temas para el despertar de la humanidad, y en defensa de los animales.

El mensaje para los jóvenes y las generaciones futuras sería: que indaguen más a fondo sobre lo que ocurre en el mundo; que no se queden con la versión oficial de los temas importantes para la vida; que profundicen sobre todo en lo que es censurado por no responder a los intereses de las élites; que no se dejen arrebatar su humanidad por el transhumanismo, las máquinas y la inteligencia artificial, que pueden tener eficacia técnica, pero no tienen la capacidad de amor que caracteriza o debe prevalecer en el género humano; que no se dejen inocular cualquier producto de moda, que al final se ha demostrado científicamente que es dañino; que no se depriman por cómo está el mundo, ya que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propio mundo desde la solidaridad, el amor, la compasión por los más débiles e ignorantes, la hermandad, y vivir en un mundo ideal no alcanzable por la fría “matrix”.

Entre todos los despiertos podemos constituir una masa crítica que cambie los derroteros de la humanidad y erradique las guerras, el hambre y todo lo que no merecemos en este paraíso, que nos fue legado, que es nuestro planeta Tierra. Podemos construir comunidades autosostenibles, tal como proponía Gandhi, en el medio rural, alejados de las grandes ciudades que muy a menudo nos deshumanizan. ¡Podemos! Tenemos el poder de crear un mundo mejor. Tenemos este poder. ¡No nos lo dejemos arrebatar!

(1) Situada a la orilla del mar Mediterráneo en Badalona, todavía hoy en día entrega agua de mar a sus socios, y desde principios de la década del año 2000 ha apoyado las investigaciones del Dr. Wilmer Soler, catedrático actualmente jubilado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Medellín, Colombia, y el programa de dispensarios marinos de Nicaragua.

(2) Intermon- Oxfam, Médicos sin Fronteras, y otras que no recuerdo ahora.

