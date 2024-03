Adis a las guardias de 24h, quin le quita al mdico ms de 800 euros de su nmina mensual?

Guardias mdicas s o guardias mdicas no? Existir, las guardias tienen que existir. O, al menos, un modelo que garantice la atencin continuada, porque la asistencia sanitaria permanente al enfermo es requisito inherente a la profesin mdica. Otra cosa es cmo se presta esa atencin, cmo se organiza el trabajo, con cuntos efectivos… y cmo se retribuye. Rebobinemos, pues. Hay alternativa a la guardia mdica de 24 horas? Puede asumir el SNS esa alternativa organizativa y econmicamente?

Tan extempornea fue la afirmacin de la ministra de Sanidad, Mnica Garca, de que su intencin era acabar con las guardias de 24 horas esta legislatura, “que ya son varias las CCAA que le han dicho que pise el freno y no se lance. El asunto tiene tanta enjundia que, solo mencionarlo, eriza el vello de los consejeros”, afirma Vicente Matas, ex vocal nacional de la Organizacin Mdica Colegial (OMC) y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Mdico de Granada (Simeg).

A qu viene tanta agitacin autonmica? A que son los consejeros -recuerda Matas- quienes pagan al mdico, y no saben si sus arcas aguantaran el desembolso necesario para articular una alternativa viable a la guardia de 24 horas. De entrada, hacen falta muchos ms mdicos (“habra que incrementar las plantillas en una tercera parte”, aventura Matas), para abrazar un sistema de turnos similar al del personal de Enfermera y garantizar la plena cobertura.

En segundo lugar, hay que articular un modelo alternativo de retribucin que compense la prdida salarial derivada de acabar con las guardias, y que sufrague, a la vez, el nuevo sistema de turnos (pluses de nocturnidad y turnicidad, retribuciones extra de fin de semana y festivo). “En Enfermera, el concepto guardia solo existe en primaria; en hospitales, hacen su jornada ordinaria, en turnos de maana, tarde o noche, y cobran un plus por nocturnidad y/o festividad”, recuerda el coordinador del Centro de Estudios.

En el caso de los mdicos -prosigue, didctico, Matas-, “la hora de guardia es, por concepto, equiparable a la hora extraordinaria de otros sectores”, porque se hace despus de la jornada ordinaria (en turnos de 17 horas), y en festivos y fines de semana las 24 horas. Ah se acabaron las similitudes, aade Matas, “porque las horas de guardia son obligatorias para la mayora de los mdicos, no tienen el lmite de las 80 horas al ao de las extraordinarias y se retribuyen muy por debajo de estas”. La hora extraordinaria se paga, generalmente, al 175% de la ordinaria en cualquier sector, y la de guardia est por debajo del precio de la hora ordinaria.

Son “obligatorias para la mayora de los mdicos”, dice Matas. Salvo que hayan cumplido ya los 55 aos de edad, matiza Toms Toranzo, presidente nacional de CESM, porque, en ese caso, son voluntarias en todas las comunidades. En teora. Segn el dirigente del sindicato con ms peso entre los mdicos espaoles, esa voluntariedad es lo primero que no se cumple: “Ni la voluntariedad ni el compromiso de ofrecer al mdico que decide no hacer guardias mdulos compensatorios (y voluntarios) de actividad, para evitar la prdida retributiva que implica no hacerlas”.

Porque las guardias son una parte sustancial de la nmina del mdico. “Le ayudan a pagar la hipoteca, los estudios de los hijos, llenar la nevera… esas cosas. Suprimirlas supondra una prdida muy cuantiosa…, e inasumible, si no se aumenta sustancialmente el salario base“, resume grficamente el ex vocal de la OMC.

CMO SE RESUELVE EL COMPLEJO ‘SUDOKU’?

Dilucidar qu porcentaje de la nmina mensual suponen exactamente las guardias no es tarea fcil, por la enorme variabilidad retributiva entre autonomas, la disparidad en el nmero de guardias por especialidades y servicios, y las diferencias salariales que marcan la trayectoria profesional del mdico.

Aun as, el Centro de Estudios que dirige Matas lo ha intentado, basndose en un perfil profesional medio: facultativo en el ecuador de su carrera, 40 aos o ms de edad, plaza en propiedad, cinco trienios, cobra el 2 nivel de carrera profesional y hace guardias. Concretamente, 50 horas mensuales de guardia: 24 de ellas en festivo y en sbado (guardias de 24 horas, por tanto) y las 26 horas restantes en da laborable. Con este molde y las retribuciones oficiales de los 18 servicios de salud en 2023, es posible calibrar cunto dinero representan aproximadamente las guardias en un ecosistema salarial tan dispar como el sanitario.

En 2023, un mdico-tipo con las caractersticas sociolaborales que plantea el Centro de Estudios que dirige Matas cobraba una media de 3.277 euros netos mensuales, sin guardias, y su salario suba exactamente 831 euros netos al mes, con 50 horas mensuales de guardia. Dicho de otra forma, las guardias representan el 20,22% del salario neto mensual de un especialista.

Esa diferencia de ms de 800 euros netos entre hacer guardias y no hacerlas se mantiene (euro arriba, euro abajo) a lo largo de toda la carrera profesional del mdico, y es mucho mayor si se usa como referencia el salario bruto mensual (1.439 euros de diferencia, en el caso de un facultativo en el ecuador de su carrera).

Al cabo de todo un ao de trabajo, un especialista que haga 50 horas mensuales de guardia cobra 9.676 euros netos ms (17.188 brutos) que otro colega que no haga ninguna.

La diferencia salarial de ms de 800 euros netos mensuales es, adems, a la baja, porque “hay muchos mdicos que hacen bastantes ms horas de guardia en un mes que las 50 que hemos tomado como referencia, sobre todo en determinadas especialidades, servicios y centros”, subraya Matas.

En un ao, un mdico que haga 50 horas de guardia al mes ganara 9.676 euros netos ms que otro que no haga ninguna

Por eso, y porque no todas las autonomas pagan lo mismo por hacer una guardia: bienvenidos a uno de los ejemplos ms flagrantes de desigualdad retributiva en el sector sanitario…, y hay muchos. En 2023, un mdico del SNS cobraba 15,41 euros netos de media por hora de guardia en da laborable (27,26 brutos), pero no es lo mismo hacer una guardia en Ceuta y Melilla o Murcia (18,96 y 17,01 euros netos por hora de guardia, respectivamente) que hacerla en Canarias, la comunidad que peor pag a sus mdicos en 2023 por este concepto (12,23 euros netos la hora).

En da festivo, la media del SNS fue de 16,87 euros netos (29,89 brutos la hora), el mximo lo marc, de nuevo, Ceuta y Melilla, con 19,43 netos, y el mnimo se lo qued Madrid (13,99). En definitiva, aun siendo importante en todo el SNS, una hipottica supresin de las guardias sera ms gravosa para los especialistas de Ceuta y Melilla o Murcia que para los de Canarias o Madrid.

De las palabras de Vicente Matas se deduce que tanto la Administracin central como las CCAA tambin tienen motivos para ser reticentes al cambio. El coordinador del Centro de Estudios del Simeg argumenta que el modelo de guardias le viene muy bien al SNS… y al Ministerio de Hacienda. Al primero, “porque garantiza la continuidad asistencial, la accesibilidad y su sostenibilidad con horas de trabajo adicionales y obligatorias que se pagan por debajo de la hora ordinaria, y que, en general, no cuentan como tiempo trabajado: computa igual una jornada de 7 horas que otra de 24“. A las arcas pblicas tambin le vienen fenomenal, porque las guardias “son ingresos que, generalmente, estn por encima de la base mxima de cotizacin y no computan en la seguridad social. Ahora bien, al mdico le suben 2 o 3 puntos la retencin del IRPF de toda la nmina y Hacienda se lleva prcticamente el 45% del importe bruto de la hora de guardia“, aade Matas.

Puede, entonces, el SNS suprimir las guardias de 24 horas y plantear un modelo alternativo que garantice la atencin continuada y no suponga merma retributiva para el mdico? Puede hacerlo, adems, esta legislatura, como plantea la ministra? La respuesta de Toranzo es meridiana: “Con los recursos humanos y la financiacin que tiene actualmente el SNS, es inviable”.

El matiz viene despus: “Hace falta un anlisis serio y muy concienzudo. Por CCAA, por reas dentro de cada comunidad, por centros de salud, hospitales, servicios y especialidades. Hablamos de un modelo que garantice la asistencia 24 horas, con plena cobertura de todos los horarios, una organizacin ms racional, y que no se traduzca en prdida retributiva, y eso no se hace en una legislatura. Si le van a cambiar de nombre a la guardia, pero el mdico tiene que hacer las mismas horas, no sirve de nada”.

UN ADIS A LAS GUARDIAS INMEDIATO: NO, PERO S EN UNA LEGISLATURA

Sergio Garca Vicente, miembro de la junta directiva de la Asociacin Economa de la Salud (AES), apostilla que “de hoy para maana, imposible, pero en una legislatura es factible: la informacin la tenemos y el foro para hacerlo, tambin. Se llama Consejo Interterritorial (CI) y no lo estamos usando polticamente. Ese es el escenario para hacer una previsin ajustada, una planificacin coordinada y una ejecucin eficaz“.

Y todos esos sintagmas se resumen, segn l, en un principio bsico: valorar la cartera de servicios que tienes en cada sitio y dilucidar qu te hace falta en realidad. En suma, organizar.

“Si mi hijo se cae y sufre un trauma craneoenceflico, tengo claro que querra llevarlo al Hospital Nio Jess, si vivo en Madrid; al Sant Joan de Du, si estoy en Barcelona, o a La Fe, si vivo en Valencia. A ningn otro. En estos casos, no parece ms sensato concentrar los recursos y a los especialistasen esos centros que dispersarlos en otros hospitales de la misma autonoma cuya demanda asistencial es menor?”, se pregunta.

Como deca Toranzo, eso implica analizar caso por caso, pero Garca Vicente insiste en que “tenemos los datos y la posibilidad de acceder a ellos rpidamente, tenemos la herramienta legislativa (la Ley General de Sanidad) y tenemos el foro para hacerlo (el CI). Solo falta la voluntad poltica y vencer las reticencias, que las hay, de sindicatos, sociedades, organizaciones profesionales…”.

Tamara Contreras, la intensivista de Menorca que ha impulsado una campaa en Change.org para acabar con las guardias de 24 horas, que ha cosechado ya ms de 80.000 firmas y que llev a la ministra a entrar al trapo de este tema, coincide con el economista de la Salud en el captulo reticencias, y las baja incluso ms a ras de suelo, porque asegura que su bsqueda de apoyos le ha granjeado ya el recelo de muchos colegas, “por la posible prdida retributiva, claro, pero tambin por una inercia heredada. Tengo 42 aos y llevo muchos escuchando el mismo discurso: esto siempre ha sido as y no va a cambiar, de forma que creces con ello y acabas interiorizndolo como si fuera un dogma”.

Afortunadamente, aade, “las nuevas generaciones de especialistas no estn dispuestas a seguir con este ritmo de vida, sustentan su rechazo a las jornadas maratonianas con estudios de peligrosidad basados en la evidencia cientfica y, cada vez ms, eligen la especialidad que van a cursar en el MIR en base a su vocacin, pero tambin a la calidad de vida estimada”.

Garca Vicente, fellowship en el Baylor College of Medicine (Houston), cree que la prueba ms evidente de las reticencias al cambio (polticas y/o profesionales) es que no se deja respirar a las alternativas que se han ensayado en Espaa a nivel meso, “o que se abortan cuando cambia el color poltico, sea cual sea”.

Cita el ejemplo del Hospital General de Valencia, “que instaur en su da una organizacin laboral con turnos mdicos de 12 horas. La experiencia era buena, funcionaba y la gente estaba contenta, pero en 2016, despus del cambio de gobierno en la comunidad, se suprimi. Cmo vamos a calibrar la viabilidad de una alternativa al actual sistema de organizacin del trabajo si el histrico que tenemos para hacerlo no va ms all de los 4 aos que dura una legislatura o, a lo sumo, de los 8 aos que suman dos?”.

EL SECRETO EST EN LA FLEXIBILIDAD

La mentalidad de las nuevas generaciones, a que haca referencia Contreras, y la “imparable” feminizacin de las profesiones mdica y enfermera implican, segn Garca Vicente, flexibilidad organizativa, “para el sistema, pero tambin para los profesionales que ejercen en l. Ese es un debate, directamente relacionado con la organizacin del trabajo, que no terminamos de abordar en serio y que, como nos descuidemos, va a terminar por arrollarnos”.

“Hay maternidades que no llegan a 200 partos al ao. No es mejor concentrar a los especialistas donde hagan falta?”

Hay maternidades, dice, que no llegan a 200 partos al ao, “cuando, a lo mejor, en un rea limtrofe, hay otro hospital que no da abasto con los recursos humanos que tiene. No resulta ms lgico focalizar los recursos en este ltimo? Tiene sentido que un cardilogo, un neurlogo o un reumatlogo entren en la rueda de guardias de fin de semana en centros con poca demanda asistencial, o es ms racional que se desplacen a otros centros que necesitan refuerzos y se organicen all los turnos?”.

Desde su formacin de base como mdico de Familia, Garca Vicente entiende perfectamente el miedo del especialista a ver mermar su nmina si las guardias desaparecen, y no elude el debate: ms que aumentar el salario base, plantea que “los pluses de nocturnidad, turnicidad e, incluso, de fin de semana aumenten en una cuanta lo suficientemente significativa para que al mdico le compense trabajar a turnos”.

La promotora de la recogida de firmas entiende las dudas que puede suscitar la revisin del modelo actual, pero “esas dudas no pueden ser excusa para la inaccin. Muchos pases de nuestro entorno ya han adoptado un sistema de turnos, y funciona, y aqu ni siquiera hemos empezado a analizar en serio alternativas viables a un modelo que tiene ms de medio siglo de vida y est obsoleto. Si logramos, al menos, que se haga un anlisis pormenorizado de las necesidades y recursos comunidad por comunidad, habremos dado el primer paso”, concluye la intensivista.