Bancolombia Capital apunta a sumar US$650 millones en activos bajo administración

Juan Felipe Giraldo, CEO de Bancolombia Capital, reveló los planes que tiene la oficina del Grupo Bancolombia, con sede en Miami, y que ofrece una opción alternativa para invertir en mercados internacionales. Giraldo destacó la posibilidad para los clientes de delegar la gestión de su portafolio a un manager externo.

Entre los objetivos a corto y largo plazo, mencionó la meta de cerrar el año con al menos US$650 millones en activos bajo administración, mientras que a largo plazo aspiran alcanzar hitos significativos como los US$1.000 millones y US$2.000 millones en un horizonte de cinco años.

¿Cuáles son los servicios que ofrece Bancolombia Capital?

Surge como la oferta de Bancolombia en Estados Unidos para la asesoría de nuestros clientes en la gestión de sus portafolios internacionales . Son dos compañías, un broker dealer y un investment advisor, que funcionan en Miami desde 2022.

Mediante estas compañías lo que nosotros hacemos es dar servicio a nuestros clientes de más altos patrimonios que tienen una conciencia de la importancia de diversificar geográficamente y que han escogido gestionar buena parte de sus inversiones en los mercados internacionales.

¿Qué pueden adquirir esos clientes?

En resumen, tradicionalmente, acciones, bonos, ETF, fondos mutuos. También tenemos la posibilidad de que los clientes, en lugar de participar activamente con su asesor en la escogencia de esos activos a los cuales quieren acceder, puedan entregar en delegación su portafolio de inversión para que no sea una interacción con ese asesor la que determine cómo es que se debe mover ese portafolio, sino que sea una una gestión que se entrega a un manager externo para que él sea quien determine la locación. Es toda una gama absolutamente amplia de posibilidades que están tanto en los mercados públicos como en los privados.

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de operación de la oficina en Miami?

Es un balance muy positivo en términos de crecimiento. Durante 2022, vimos una compañía que se multiplicó por tres en el volumen administrado y que esperamos en 2024 duplicar ese volumen que alcanzamos en diciembre pasado. Es una acogida interesante de parte de los clientes que cada vez entienden más la necesidad de estar mirando otras geografías, no solamente por temas de diversificación geográfica, sino también por rentabilidad.

El año pasado tuvo unos retornos absolutamente interesantes en la mayoría de los activos que ofrecíamos a nuestros clientes y si bien Bancolombia Capital es un intermediario, y como cualquier intermediario financiero no promete una rentabilidad, los números que vimos fueron atractivos, desde la tasa libre de riesgo en los Tesoros, que estuvo cerca de 4,5%-5%, dependiendo el momento del año y del plazo del título, hasta rentabilidades en acciones americanas de doble dígito de 25%. El balance es bien positivo en términos de acogida y en términos de buenos resultados para los clientes.

¿Cómo es el perfil del cliente que se acerca a Bancolombia Capital?

Los caracterizaría como unos clientes de banca privada. Usualmente, los clientes de banca privada tienen una posibilidad de gestionar portafolios de volumen altos. De ahí que nosotros hayamos establecido una cifra de US$500.000 como un monto para acceder a Bancolombia Capital .

Muchos de ellos son personas naturales, bien sea que invierten a título personal o a través de sus compañías, y que, por ejemplo, han tenido eventos de liquidez que quieren conservar ese dinero en otra jurisdicción y quieren conformar un portafolio de inversión o personas que tradicionalmente han conformado un portafolio de inversión y desean sacar un pedazo de eso que tienen expuesto a los activos locales y lo quieren llevar activos internacionales. Además, patrimonios familiares que tienen una intención de trascender hacia segundas generaciones y que están en el exterior.

Compañías, también, por ejemplo que tienen una posibilidad de inversión de recursos en el mediano o en el largo plazo, en la medida en que incorporan fondos de inversión que buscan ser reservas para futuras adquisiciones, por ejemplo, también podrían ser eventualmente clientes de Bancolombia Capital. De manera que no diría que hay una tipología única, pero convergen muchas necesidades de gestión de portafolio en las posibilidades.

¿Ustedes prestan asesoría tributaria a la hora de realizar las inversiones?

Las normas en Estados Unidos no permiten que tengamos ese alcance de asesoría tributaria, siempre nuestro consejo es que el cliente determine su condición impositiva con un experto que, conociendo el más mínimo detalle de la situación de cada uno, sea el que diga cómo debe ser la tributación.

¿Entre los clientes solo tienen ciudadanos colombianos?

No, la licencia no limita a que haya una atención exclusivamente a un cliente o a otro. De hecho, nuestras licencias nos permiten atender americanos y extranjeros y dentro de los extranjeros no hay ninguna diferenciación a que deban o no ser colombianos. Claramente, durante nuestros primeros años de operación, una muy buena parte de los clientes de Bancolombia Capital efectivamente son colombianos o americanos, pero tienen alguna conexión con Colombia.

¿Realmente ha subido el número de personas que han llevado su dinero al extranjero?

La gente ha entendido que la diversificación internacional no es un asunto puntual y no puede ser un asunto que responda a una situación coyuntural del país, claro que eso ha ayudado, pero, por ejemplo, Bancolombia empezó con una conciencia hacia los clientes de la importancia de diversificar.

Cuando mirábamos de los activos que el Grupo Bancolombia tiene de los clientes, y que estaban expuestos a los mercados internacionales, más o menos hace unos 7-8 años, la cifra era que los clientes tenían aproximadamente 97% en Colombia, expuesto a mercado local, y 3% expuesto al mercado internacional.

Hoy esa cifra, después de mostrar las bondades de la diversificación, de las rentabilidades que también años como el anterior han traído a los clientes, se toma más conciencia y ya ese número es cercano a 90% en el mercado local, 10% en el mercado internacional. Entonces, la diversificación no es un asunto del gobierno de turno, ni es un asunto de la geografía en la que esté cualquier inversionista.

¿Este año hacia dónde le están apuntando las inversiones?

En inversiones, no debería haber una fórmula única, ni una respuesta única, porque esas consideraciones dependen mucho de la situación de cada cliente, pero, y haciendo el disclaimer de que cada inversión tiene que ser consultada con el asesor específico de cada cliente y que esto no es una asesoría financiera, uno ve un consenso en que la mayoría de los analistas convergen a pensar en que las tasas de interés han de bajar .

Ahora, la discusión tal vez no es si lo hace o no lo hace, sino cuándo lo hace y si efectivamente ese consenso de mercado tiene razón, pues los activos de renta fija se espera que puedan tener una valorización importante, porque ante una circunstancia futura esperada de menor inflación y de más laxitud en la política monetaria, las personas que eventualmente compren activos de renta fija hoy, van a disfrutar de unas tasas de interés mucho más altas de las que van a tener en ese entonces, o unas valorizaciones en los activos de renta fija que compren desde hoy.

Hay positivismo, también, por ejemplo en mercados como el de acciones, mucho se habla si con la subida del año pasado, ya lo que se viene es un declive y si los múltiplos de las compañías son adecuados para entrar o no. La mayoría de los analistas convergen en, de pronto, no estimar un año como el pasado, aunque tampoco nadie estimaba un año como el pasado así de positivo.

¿Es bueno estar expuesto a Estados Unidos con la volatilidad que se espera por eventos como las elecciones?

Las elecciones son muy importantes y tienen una influencia clave, eso no hay discusión , pero creo que en el mundo de hoy, de la incertidumbre que todos los mercados experimentan, ese puede ser solo uno de varios factores. Puede ser un factor influyente, pero las decisiones de la Fed son factores absolutamente influyentes; los datos de crecimiento; los datos de desempleo; los datos de inflación; las circunstancias geopolíticas por las que atraviesa el mundo.

No lo miraría de manera binaria de decir si hay elecciones entonces no estemos expuestos, porque al final si uno pudiera aislar el efecto de una continuidad, de un cambio en un gobierno como el de Estados Unidos, ese no es el único factor que influencia los portafolios. Cuando uno evalúa las métricas de comportamiento de los mercados en general y el de Estados Unidos, si bien es cierto las elecciones provocan ciertos comportamientos, no hay una disrupción especial en el mercado en este tipo de acontecimientos. Entonces, no lo aislaría, no dejaría de estar en el mercado porque vengan o no elecciones.

¿Cuáles son las metas de activos bajo administración que tienen?

Hemos pensado cerrar este año con al menos US$650 millones de los clientes y, por supuesto, los hitos relevantes de los US$1.000 millones, US$2.000 millones, también están en nuestro horizonte de cinco años. Estamos seguros de que el potencial de los clientes de Grupo Bancolombia y de los no clientes, que al ver que estamos teniendo esta opción en Estados Unidos, van a interesarse en esta gestión de portafolios. Nos hace estar muy positivos frente a alcanzar esos números.

¿Una persona que cumpla con el perfil cómo puede acceder al servicio?

Puede a través de su asesor financiero de Valores Bancolombia acceder a los servicios de Bancolombia Capital, porque firmamos un contrato de corresponsalía en Colombia que permite acceder a la oferta del exterior a través de Valores Bancolombia. Tenemos también la posibilidad de atender los clientes de manera directa en Estados Unidos con asesores financieros que tenemos desde Miami y que gestionan también directamente cuentas que deseen tener una atención directa.

¿Cuál es esa importancia de diversificar las inversiones teniendo exposición al extranjero?

Muchos colombianos durante muchos años han estado muy orientados a activos locales, activos que conocen: las acciones de Colombia, la deuda privada, la deuda pública colombiana, los fondos de inversión colectiva, pero nuestros mercados tienen retos retos en liquidez, retos en activos. Cuando uno compara los tamaños de nuestros mercados, con los de los mercados internacionales o con la variedad que ofrecen en términos del tipo de compañías, los sectores a los que se enfocan las regiones geográficas a las que se están exponiendo resulta necesario empezar a mirar afuera.

A mí me llama mucho la atención cifras como que los ingresos de una compañía como Apple son prácticamente equivalentes al tamaño de la economía colombiana. ¿Será que en ese tamaño de la economía colombiana yo encuentro una variedad suficiente y adecuada para las inversiones que tengo y será que estar solamente concentrado en los activos que me brinda el mercado es lo que tengo que hacer?

Efectivamente tener una exposición a dólares, y no todo a pesos o tener como te digo exposición a otras compañías, redunda siempre en beneficio de los clientes. De manera que creo absolutamente viable que los clientes lo empiezan a mirar más.

El mercado de capitales global es 5.000 veces en tamaño el mercado de capitales colombiano. Por ejemplo, en Colombia hay 20 especies que cotizan activamente en bolsa, en Estados Unidos hay más de 3.000 que cotizan activamente. Creo que el sesgo hacia lo local nos tiene que llamar cada vez más la atención, porque si bien es cierto tenemos unos mercados y tenemos unos instrumentos y hay unas posibilidades, estos números te logran mostrar cómo internacionalmente el tamaño y la variedad aportan, y la distancia entre las posibilidades locales y las internacionales son gigantescas.

Me hablaba al inicio que tenía una oferta también en mercados privados…

Parte de los activos que tenemos en Bancolombia Capital son los activos de mercados privados, los que se han llamado productos alternativos, que no son para todo el mundo, requieren una sofisticación y unas condiciones de liquidez especiales. Los activos en mercados privados han venido siendo muy apetecidos por los clientes de banca privada, estoy hablando de crédito privado o de lo que se llama private equity, o de lo que es real estate.

Me llamó mucho la atención un dato que dio Blackstone donde decía que, en el mundo, de las compañías que venden más de US$100 millones al año 90% son privadas, entonces las posibilidades de inversión tradicionales también en esos mercados internacionales han estado mucho más orientadas a las compañías públicas, pero cuando uno ve que los tamaños son como te digo, uno también se tiene que preguntar no solamente si invierto en Colombia vs. el exterior, sino cuando estoy en el exterior si también empiezo a incorporar en mi portafolio solamente mercados públicos o si también debo considerar mercados privados. Como te digo, no es para todo el mundo, son condiciones de liquidez especiales.