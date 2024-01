Gurú de las Diagonales: Un “lunes de despidos” cargado, análisis de vacantes y potenciales candidatos

Fue un “lunes de despidos” acontecido, y como al final de cada temporada, analizamos y damos nuestros candidatos favoritos para las distintas vacantes.

MIAMI — Hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas, pero el “lunes de despidos” se ha convertido en una constante en el fútbol americano de la NFL.

Tristemente muchos entrenadores pierden su trabajo, y las franquicias que se quedaron cortos de la gloria ya empiezan a pensar en el futuro.

Mike Vrabel es uno de los entrenadores en jefe de la NFL recién despedidos que el Gurú de las Diagonales predice volverá a ser contratado por otro equipo muy pronto. AP Photo/George Walker IV

Y en esta columna, al final de cada campaña, es tradición analizar las decisiones tomadas por las distintas franquicias, y pensar en los candidatos idóneos para cada una de las vacantes.

LOS ANGELES CHARGERS

Los Angeles Chargers se adelantaron en el comienzo de su búsqueda, luego de despedir tanto a su entrenador en jefe Brandon Staley como a su gerente general Tom Telesco.

Aunque algunos alegarían que en lugar de adelantarse, se tardaron demasiado, y desperdiciaron otro año de un plantel con mucho talento que carece de liderazgo e identidad.

Luego de la desastrosa derrota en playoffs el año pasado ante los Jacksonville Jaguars, tras ir ganando por 27 puntos, muchos creían que era el momento indicado para despedir a Staley, y coincido.

Sin embargo, más vale tarde que nunca. Los Chargers son, por lejos, el trabajo más atractivo disponible, si tenemos en cuenta que tienen a un mariscal franquicia en Justin Herbert, una defensiva con mucho talento que no ha ni rascado su techo, y piezas en ataque más interesantes, aunque deben sumar más velocidad a la ofensiva.

Por supuesto, también está el detalle no menor de vivir en la ciudad de Los Ángeles. A los Chargers les gustaría gozar de una mayor ventaja de localía, dado que todavía no tienen tanto arraigo en la ciudad, pero eso le quita atractivo al trabajo.

Si me preguntan a mí, esta es la manera indicada de hacer un cambio, contratando gerente general y entrenador en jefe en la misma temporada baja, para así poder genuinamente trabajar al unísono.

El corredor Austin Ekeler será agente libre, e imagino a los Chargers dando vuelta la página. Keenan Allen, Mike Williams, Joey Bosa y Khalil Mack tienen impactos jugosos en el tope salarial, y seguramente Los Angeles tendrá que tomar algunas decisiones difíciles.

Por lo pronto, mi prioridad número 1 en el draft sería buscar mayor velocidad en ese ataque, que no es tan explosivo como parece y debería ser.

MI CANDIDATO PRINCIPAL: Ben Johnson

Si bien hay mucho ruido alrededor de Jim Harbaugh, quien aportaría una presencia de respeto y una identidad más física, la realidad es que los Chargers debe contratar una mente ofensiva brillante, que pueda maximizar el talento de Herbert. Ese hombre es Ben Johnson, actual coordinador ofensivo de los Detroit Lions.

CAROLINA PANTHERS

Selecciones Editoriales 2 Relacionado

Del trabajo más atractivo, pasamos probablemente al menos atractivo en esta temporada baja.

Difícil tener un peor año que los Carolina Panthers, que tuvieron el peor récord de la NFL, pero no podrán disfrutar de la primera selección del draft en un año que tiene una clase muy talentosa de mariscales.

Como si fuera poco, Bryce Young no mostró la evolución que se esperaba, aunque siendo justos con él, parece difícil poder dar una evaluación fidedigna, teniendo en cuenta la mala protección que tuvo, y la carencia de talento a su alrededor a la ofensiva.

Yo sigo pensando que la defensiva tiene mucho talento, pese a no haber rendido al nivel que se esperaba de ellos.

Los Panthers despidieron a Frank Reich el 27 de noviembre, y ya evalúan sus potenciales candidatos hace tiempo. No obstante, Carolina no es un mercado grande, y rara vez pueden conseguir su primera opción.

Tampoco es un mercado que atrae muchos agentes libres de primera línea, y sin tanto capital de draft, se visualiza una ecuación complicada en el corto plazo.

MI CANDIDATO PRINCIPAL: Bobby Slowik

Si bien ha sonado el nombre de Dan Quinn, quien conoce muy bien la división de su paso por los Atlanta Falcons, como siempre digo, la principal responsabilidad es maximizar la capacidad de tu primera selección del draft, Bryce Young. Para eso necesitas una mente ofensiva, y teniendo cuenta el trabajo que Bobby Slowik hizo con C.J. Stroud en los Houston Texans, me parece un candidato obvio en Carolina.

WASHINGTON COMMANDERS

Con el despido de Ron Rivera, de raíces mexicanas y puertorriqueñas, por los Washington Commanders, ya no quedan entrenadores en jefe hispanos en la NFL. ¿Acaso el mexicoestadounidense Dave Canales será el próximo? AP Photo/Mark Schiefelbein

El despido de Ron Rivera parecía un secreto a voces, tras la salida del coordinador defensivo Jack Del Rio en noviembre, que fue un chivo expiatorio para una franquicia que ha decepcionado.

El nuevo dueño de los Washington Commanders, Josh Harris, había expresado su frustración públicamente, y está claro que quiere imponerle su propia impronta al equipo.

Es un trabajo difícil de evaluar porque, en muchos aspectos, están en una zona gris. Sam Howell ha mostrado cosas interesantes, pero no estoy seguro si sea suficiente como para pensar que es la respuesta a futuro. A la vez, el equipo ha jugado mejor cuando Jacoby Brissett ha estado detrás de centro.

Y si bien creo que Brissett merece otra oportunidad como titular en la NFL, Washington no puede dejar de elegir a un mariscal en el draft.

Se suponía que el frente defensivo estaba llamado a ser uno de los mejores de la NFL por muchos años, pero cambiaron a dos de sus linieros estelares en plena temporada.

Sin embargo, con una selección alta en el draft, y un nuevo dueño que aparenta ser competente, y está determinado a provocar un cambio positivo, la vacante en Washington es al menos intrigante.

MI CANDIDATO PRINCIPAL: Mike Vrabel

Si bien imaginaba a Harris, un dueño que se apoya en la sabermetría, yendo por un entrenador joven, Mike Vrabel es demasiado buena opción para dejarlo pasar. Aporta estabilidad inmediata en las laterales.

ATLANTA FALCONS

Sigue por ESPN la acción de los playoffs de la NFL. Lunes 15 de enero / RONDA DE COMODINES

• Eagles en Buccaneers, 8:00 p.m. ET por ESPN Deportes MÁS: Calendario | Posiciones Suscríbete ahora a ESPN+ para revivir los mejores juegos de la NFL, series originales y mucho más.

El dueño de los Atlanta Falcons, Arthur Blank, había dicho que quería ver cómo terminaba la temporada antes de tomar una decisión.

La campaña no terminó bien para Atlanta, y el resultado es hasta previsible. Arthur Smith hizo una apuesta grande por el mariscal Desmond Ridder, que claramente no funcionó, y digamos que sus planes de juego han sido por lo menos curiosos, si tomamos en cuenta lo poco que ha involucrado a Bijan Robinson y Kyle Pitts.

Sí voy a decir que Atlanta tiene algunas piezas interesantes, siempre y cuando puedan conseguir al mariscal indicado. Y cuidado que pudiesen tocar la puerta de Justin Fields, dado que creo que los Chicago Bears darán vuelta la página, y Fields le agregaría una explosividad necesaria a los Falcons.

A la defensiva le falta un cazamariscales de nivel, pero aún así, terminaron ranqueados entre los primeros 10 por primera vez en años.

Se sabía que la reconstrucción iba a tomar tiempo en Atlanta, pero el producto en la cancha no era explosivo, y parecía no estar a la altura de esta época, por lo cual coincido con la decisión de ir en otra dirección.

El gerente general Terry Fontenot mantendría su trabajo, y será interesante ver en qué dirección se inclina.

MI CANDIDATO PRINCIPAL: Frank Smith

Entiendo que muchos apuntarán a que Frank Smith no llama las jugadas ofensivas de los Miami Dolphins, pero tampoco lo hacía Mike McDaniel en los San Francisco 49ers, y está claro que tiene el “know-how” para transformar a la ofensiva de Atlanta, y por sobre todas las cosas, maximizar el talento de Bijan Robinson, y el mariscal por el cual se decidan.

LAS VEGAS RAIDERS

Josh McDaniels fue despedido después de las señales evidentes de que el vestidor de Las Vegas Raiders estaba roto y sus jugadores habían perdido confianza en él.

Desde entonces, Antonio Pierce asumió y le dio otra firmeza en el costado defensivo, y una unión diferente que fue evidente para terminar con un récord de 5-3.

¿Tienen al mariscal del futuro en el plantel?

Yo lo dudo, dado que no creo que Aidan O´Connell sea la respuesta, pero los Raiders tienen talento y si hay una buena temporada baja para reforzar la posición más importante, es esta.

MI CANDIDATO PRINCIPAL: Antonio Pierce

Espero que el dueño Mark Davis no cometa el mismo error, cuando decidió no renovarle a Rich Bisaccia, pero a Davis le gustan los nombres rutilantes, y eso convierte en una opción a Jim Harbaugh, que tiene pasado en los Raiders, y hambre de NFL, sobre todo después de haber conseguido el logro máximo con su alma máter, Michigan.

TENNESSEE TITANS

Definitivamente, el despido más sorpresivo llegó en Tennessee.

No hay dudas de que el futuro reciente no le ha sonreído a los Tennessee Titans; tienen el segundo peor récord de la NFL en los últimos 25 partidos.

Sin embargo, uno pudiese alegar que los Titans nunca tuvieron a un mariscal franquicia durante la dirección de Mike Vrabel, y el entrenador en jefe aun así se ha probado en el pasado.

A juzgar por el comunicado que emitieron los Titans, que quizás estén en puerta de una pequeña reconstrucción, el despido de Vrabel tiene más que ver con una cuestión de estilos.

Vrabel claramente tenía el respeto del vestidor, y por eso jugaron con intensidad y frustraron las posibilidades de Jacksonville en la última semana de temporada regular.

No obstante, es de la “vieja escuela”, y los Titans quieren abrazarse al futuro y ser un equipo más entretenido, y que pueda aspirar a tener un techo más alto.

Veremos si esta osada movida le funciona o no los Titans, pero me los imagino yendo por un entrenador de tinte ofensivo.

MI CANDIDATO PRINCIPAL: Dave Canales

Dave Canales maximizó el talento que tenía en Tampa Bay y la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers mostró una cara distinta en la segunda mitad de temporada. Es una apuesta, pero Tennessee quiere cambiar drásticamente de dirección. Canales se sumaría a la lista de entrenadores de ascendencia hispana en la historia de la NFL.

*Los equipos locales están en segundo término

Cleveland Browns en Houston Texans

Favorito: Browns por 2 y medio

No deja de maravillarme lo logrado por los Texans tras clasificar a playoffs, a pesar de tener a un entrenador en jefe novato en DeMeco Ryans y a un mariscal novato en C.J. Stroud. Houston tuvo un sinfín de lesiones en la línea ofensiva, y parecieron nunca sentirlo, porque Stroud es una estrella. No es normal que un novato se sienta tan cómodo navegando el bolsillo y atacando verticalmente en su primera temporada. Este sábado tendrá un duelo muy complicado ante una de las mejores defensivas de la NFL, y Cleveland se dio el lujo de descansar a varios de sus titulares en la última semana de temporada regular. A la vez, la ofensiva de los Browns cambió la cara tras la llegada de Joe Flacco, quien siempre lanzó y sigue lanzando uno de los pases a lo profundo más preciosos de la liga. Pero si Houston va a ganar este partido en casa, Devin Singletary va a tener que ser protagonista, porque esa defensiva de Cleveland es algo más vulnerable por tierra. Por su parte, a los Browns les costará correr más ante una defensiva de los Texans, que terminó segunda en la NFL en yardas por acarreo permitidas. Entiendo que los Texans son locales, y genuinamente creo que Stroud ya está formando su estrella hace rato y llegó aquí para quedarse, pero los Browns son uno de los equipos más solidos y más subestimados de la NFL. Su estilo de juego “viaja” en condición de visitante, y considero que Cleveland será un rival peligroso para cualquiera.

Pronóstico: Browns 23-17

Miami Dolphins en Kansas City Chiefs

Favorito: Chiefs por 3 y medio

Los Dolphins tenían la AFC Este en su falda, y dejaron escapar una oportunidad dorada. ¿El premio? Visitar a Kansas CIty en un sábado de temperaturas gélidas. Como si fuese poco, las lesiones han tocado la puerta de Miami en el peor momento. La defensiva prácticamente no tiene cazamariscales aunque acaban de firmar a Justin Houston, pero tienen a Bradley Chubb, Jaelan Phillips y Andrew Van Ginkel fuera para este duelo y tampoco jugaría el esquinero Xavien Howard. Está claro que el ataque de Kansas City luce mucho más vulnerable que en años anteriores, pero Patrick Mahomes le hace daño a cualquiera con tiempo; me lo imagino utilizando mucho sus piernas. Los Dolphins tendrán, por más curioso que suene, que intentar limitar a Isiah Pacheco por tierra, y forzar a Mahomes y ese cuerpo de receptores cuestionable, a ganar el partido por aire. La ofensiva de los Dolphins también ha sido un problema a la hora de enfrentar a equipos de niveles, aunque esta semana estarían de regreso tanto Raheem Mostert como Jaylen Waddle. Miami va a atacar primordialmente por tierra, porque allí la defensiva de los Chiefs muestra algunas deficiencias, pero a fin de cuentas Tua Tagovailoa tendrá que aparecer en momentos importantes si los Dolphins pretenden ganar su primer partido de playoffs desde el año 2000. No hay dudas que uno confía más en Mahomes y en los Chiefs jugando en casa, más allá de que este año no hayan mostrado su mejor versión. Existe el morbo de Tyreek Hill enfrentando a su ex equipo, y me imagino un partido cerrado, pero los Chiefs ya han estado en esta situación antes y han probado estar a la altura.

Pronóstico: Chiefs 23-20

Pittsburgh Steelers en Buffalo Bills

Favorito: Bills por 10 y medio

Los Bills han ganado cinco partidos consecutivos para cerrar la temporada regular, pero en mis ojos, siguen siendo demasiado inconstantes como para considerarlos grandes candidatos. Pittsburgh, por su parte, viene de jugar sus mejores dos partidos de la temporada para finalizar la campaña. En parte porque volvieron a sus raíces, y el ataque terrestre, de la mano de Najee Harris y Jaylen Warren, está funcionando de maravillas recientemente. Buffalo va a poblar la caja, pero será una interesante batalla física; la defensiva de Buffalo ha permitido 4.6 yardas por acarreo. Mason Rudolph le ha agregado otra dimensión al ataque de Pittsburgh, pero si retiene el ovoide, el frente defensivo de Buffalo será una pesadilla para él. Josh Allen saben que enfrentará a una física defensiva de Pittsburgh, y tiene que lograr limitar las pérdidas de balón; por supuesto que ayuda si pueden correr el ovoide con James Cook. La baja de T.J. Watt para los Steelers será más que sensible para el equipo de Mike Tomlin. Buffalo es uno de los estadios más difíciles para jugar, y si bien creo que los Bills sortearán este obstáculo, me imagino un partido mucho más parejo de lo que estipula la línea de apuesta.

Pronóstico: Bills 20-16

Green Bay Packers en Dallas Cowboys

Favorito: Cowboys por 7 y medio

Los fanáticos de los Packers tienen razones de sobra para sentirse optimistas de cara al futuro, dada la evolución que ha mostrado tanto Jordan Love, como el joven grupo de receptores abiertos de Green Bay. No obstante, la clave de este encuentro pasa por el lado opuesto del ovoide. La defensiva de los Packers ha sido una invitación, y la ofensiva de los Cowboys ha lucido imparable jugando en su casa. CeeDee Lamb ha tenido una temporada consagratoria, y ha sido probablemente el mejor año de la carrera de Dak Prescott. Lo curioso es que a Dallas le ha costado correr este año, pero no será necesario ante esa defensiva de Green Bay, que es una invitación. De todos los emaprejamientos de esta Ronda de Comodín, es en este partido donde veo la mayor diferencia entre una fortaleza y una debilidad rival en un emparejamiento directamente enfrentado; en este caso, ofensiva de Dallas ante defensiva de Green Bay. Ahora bien, si los Packers quieren soñar, Aaron Jones tiene que ser protagonista, y el reloj de posesión debe favorecer a Green Bay. Los Packers tienen poco margen de error en este duelo particular.

Pronóstico: Cowboys 34-23

Los Angeles Rams en Detroit Lions

Favorito: Lions por 3 y medio

Otro partido que tiene cierto morbo por ambos bandos, dado que será el regreso de Matthew Stafford a Detroit, mientras que Jared Goff estará enfrentando al equipo que lo dejó ir. La defensiva de los Lions ha hecho un gran trabajo ante el ataque terrestre esta temporada, permitiendo apenas 3.7 yardas por acarreo, y allí estará el duelo fundamental de este partido, dado que no muchos corredores terminaron mejor la temporada que Kyren Williams. Los Rams buscarán establecer el ataque terrestre, y quien gane esa batalla probablemente se llevará este partido. En el caso de Los Angeles, eso abririría el play-action para Stafford, quien tiene objetivos de sobra a disposición para distribuir la riqueza con Cooper Kupp y Puka Nacua. Los Lions también intentarán establecer el ataque terrestre, porque esa es su principal identidad. Sean McVay conoce a Goff a la perfección, e intentará incomodarlo. En duda está el ala cerrada Sam LaPorta, quien ha sido una pieza vital para los Lions. La defensiva de los Rams tiene algunas deficiencias, y seguramente intentarán forzar a Goff a ganar el partido por aire. Vengo diciendo hace unas semanas que los Rams son el equipo que nadie quiere enfrentar en estos playoffs, y lo sostengo esta semana. Bravo emparejamiento para Detroit.

Pronóstico: Rams 27-24

Philadelphia Eagles en Tampa Bay Buccaneers

Favorito: Eagles por 2 y medio

Difícil terminar la temporada peor que lo ha hecho Philadelphia; a tal punto que se especula que podría haber algunos cambios en el staff de los Eagles si las cosas no salen bien esta semana. En lo personal, si bien no confío tanto en estos Eagles como el año pasado, considero que este es un buen emparejamiento para Philadelphia. Si los Eagles logran limitar el impacto que pueda tener Rachaad White por tierra, y fuerzan a Baker Mayfield a ganar el partido por aire, Philadelphia debiese poder anotar los suficientes puntos como para ganar este partido. A los Eagles les costará correr ante los Bucs, y es por eso que creo que Philadelphia debe agregar la tercera dimensión este lunes. Entiendo que no ha estado saludable esta temporada, pero no hay mañana, y seguramente Jalen Hurts utilizará más sus piernas este partido. A la vez, debiese encontrar algunos huecos en la secundaria de Tampa Bay por aire. Los Eagles deben tener memoria a corto plazo, y dejar atrás lo pasado, dado que todos arrancan de cero en playoffs. Talento no le falta a Philadelphia, y quizás un triunfo ante el equipo más débil de estos playoffs les inyecte un poco de confianza.

Pronóstico: Eagles 24-13

POWER 2

Como siempre digo, nunca es bueno jugar todos los partidos. En otras palabras, hay algunos que es mejor dejar pasar. Por eso, decidí añadir esta sección, para dar a conocer mis dos equipos favoritos con línea de apuesta en playoffs. Son bienvenidas las opiniones, ya que la idea es sumar un atributo que sea beneficioso para los lectores. El orden de los equipos no es casual y los pronósticos no afectan a las estadísticas totales.

DALLAS COWBOYS LOS ANGELES RAMS

OVER/UNDER

A pedido de varios de los lectores, incluimos un partido de altas y de bajas para cada semana.

ALTAS DE BILLS-STEELERS (36 y medio) BAJAS DE EAGLES-BUCCANEERS (44 y medio)

Con Línea de Apuesta:

151-121

Sin Línea de Apuesta:

165-107

Altas y Bajas:

19-17

Opiniones o comentarios: Vía Twitter/Instagram/Facebook @SebastianMCESPN — por favor lee este aviso legal antes de enviar tu comentario.