Imágenes revelan el daño ocasionado por el Tren Maya en dos cavernas de la Riviera Maya | Noticias de México El Imparcial / Mexico / Tren Maya Expertos señalan que se trata de un ecocidio Aktun T’uyul con 12 perforaciones para pilas de concreto y acero (que eventualmente se van a corroer y contaminarán el agua).

Foto: Guillermo DChristy Ciudad de México.- Ambientalistas y expertos en tratamiento de agua han alzado la voz ante las impactantes imágenes que revelan el daño ambiental ocasionado por la construcción del Tren Maya en los cenotes Oppenheimer y Manitas, ubicados en la zona de la Riviera Maya, entre Playa del Carmen y Tulum. Las imágenes, difundidas en redes sociales, contradicen las afirmaciones de las autoridades, quienes previamente habían negado los impactos ambientales del proyecto. Según el ingeniero Guillermo D. Christy, consultor en tratamiento de agua e integrante de la agrupación de ciencia ciudadana “Cenotes Urbanos”, las imágenes documentan la construcción de varios pilotes de concreto y acero, los cuales atraviesan el sistema de cavernas, antes consideradas las más bellas del mundo. El ingeniero explicó que los pilotes de concreto tienen una profundidad aproximada de 25 metros y perforan directamente a través de las cavernas, poniendo en riesgo la integridad geológica y afectando el acuífero. Existe la preocupación de que el acero presente en estos pilotes se corroa, liberando residuos de hierro en el agua subterránea. Esta situación plantea interrogantes sobre las posibles repercusiones para la salud del acuífero y, en última instancia, para quienes dependen de él. Se estima que más de 10 millones de árboles fueron derribados en la zona de construcción del Tren Maya, y más de 122 cavernas y cenotes han sido afectados hasta la fecha. La construcción del tren también ha incumplido normativas locales, contraviniendo el reglamento de cuevas y cavernas del municipio de Solidaridad. Sumado al daño ecológico, el especialista reveló que en el interior de estas cuevas se encontraron pinturas rupestres de los antiguos mayas; sin embargo, al parecer, las autoridades y especialistas que realizan las obras del Tren Maya no se percataron de ello, destruyendo formaciones con más de 800 mil años de antigüedad. A pesar de las denuncias y la documentación presentada, la respuesta de las autoridades ha sido lenta y poco clara. Se han realizado denuncias formales, pero la lentitud del sistema legal ha generado frustración entre los activistas ambientales. Además, la falta de respuesta por parte del Gobierno Federal ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y la responsabilidad ambiental en este proyecto. Organizaciones internacionales han expresado preocupación, pero su intervención está condicionada a que se agoten las instancias legales locales. Tal vez te interese: Tras fallas, Tren Maya reanuda venta de boletos en nueva plataforma digital

