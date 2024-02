La tecnología de los reactores de nueva generación podría impulsar un renacimiento nuclear, y EE.UU. apuesta por ella

(CNN) — Frente a la costa siberiana, no lejos de Alaska, un buque ruso lleva cuatro años atracado en el puerto. El Akademik Lomonosov, la primera central nuclear flotante del mundo, envía energía a unas 200.000 personas en tierra utilizando tecnología nuclear de última generación: pequeños reactores modulares.



Esta tecnología también se utiliza bajo el nivel del mar. Decenas de submarinos estadounidenses que acechan en las profundidades de los océanos del mundo son propulsados por SMR, como se conoce a los reactores compactos.

Los SMR, más pequeños y menos costosos de construir que los reactores tradicionales a gran escala, se están convirtiendo rápidamente en la próxima gran esperanza de un renacimiento nuclear en un momento en que el mundo lucha por reducir los combustibles fósiles. Y Estados Unidos, Rusia y China se disputan el dominio para construirlos y venderlos.

El Gobierno de Biden y las empresas estadounidenses están invirtiendo miles de millones de dólares en los SMR en un intento de hacer negocio y ganar influencia mundial. China es líder en tecnología y construcción nuclear, y Rusia fabrica casi todo el combustible para SMR del mundo. Estados Unidos se está poniendo al día en ambos campos.

No es ningún misterio por qué Estados Unidos quiere entrar en el mercado. Ya perdió la carrera de la energía eólica y solar frente a China, que ahora suministra la mayor parte de los paneles solares y turbinas eólicas del mundo. El gran problema: EE.UU. no ha conseguido poner en funcionamiento comercialmente un SMR en tierra.

Los SMR son potencialmente un enorme mercado global que podría aportar dinero y empleos a EE.UU., que está tratando de vender flotas enteras de reactores a los países, en lugar de las centrales a gran escala hechas a medida que notoriamente se salen del presupuesto y están muy por encima de los plazos de entrega.

Aunque los SMR proporcionan menos energía, un tercio de la de una central tradicional, necesitan menos espacio y pueden construirse en más lugares. Se componen de piezas pequeñas que pueden entregarse y montarse fácilmente in situ, como una central nuclear en un empaque pequeño.

La mayoría de los países están intentando descarbonizar rápidamente sus sistemas energéticos para hacer frente a la crisis climática. Las energías eólica y la solar proporcionan ya al menos el 12% de la energía mundial, y en algunos lugares, como la Unión Europea, proporcionan más que los combustibles fósiles. Pero cada vez es más urgente sanear nuestros sistemas energéticos a medida que los fenómenos meteorológicos extremos causan estragos en el planeta y persisten los problemas con las energías renovables.

Para algunos expertos, la energía nuclear, en todas sus formas, grandes o pequeñas, tiene un importante papel que desempeñar en esa transición. La Agencia Internacional de la Energía, que esbozó lo que muchos expertos consideran el plan más realista del mundo para la descarbonización, ve necesario duplicar con creces la energía nuclear de aquí a 2050.

“No hay duda de que se está produciendo una gran carrera”, afirma Josh Freed, que dirige el Programa de Clima y Energía del grupo de reflexión Third Way. “China y Rusia tienen más acuerdos para construir todo tipo de reactores en el extranjero que Estados Unidos. Eso es lo que EE.UU. necesita para ponerse al día”.

Estados Unidos apunta a los vecinos de Rusia y China

Estados Unidos intenta vender la tecnología de los SMR a países que nunca han utilizado la energía nuclear en su historia. Para convencerlos de que los SMR son una buena opción, tendrán que insistir mucho en la seguridad.

En todo el mundo, la construcción de centrales nucleares convencionales cayó en picada tras la fusión de Chernobyl en 1986, y volvió a caer tras el desastre de Fukushima en Japón en 2011, según muestran los datos del Informe sobre la Situación de la Industria Nuclear Mundial. Poco después empezaron a repuntar, pero los nuevos proyectos se concentraron sobre todo en China.

La mayor parte del mundo se ha mostrado reticente a la energía nuclear durante la última década.

Pero, según la AIE, se avecina un renacimiento nuclear. La organización predice que la generación mundial de energía nuclear alcanzará un máximo histórico en 2025. Esto se debe a que varias centrales nucleares tradicionales de Japón que se pusieron en pausa tras Fukushima se volverán a poner en marcha en breve, y a que comenzarán a funcionar nuevos reactores en China, India, Corea del Sur y Europa.

Parece que los temores de décadas sobre la seguridad de la energía nuclear empiezan a desvanecerse, y la gente, o sus gobiernos al menos, sopesan los beneficios frente a los riesgos, incluido el problema del almacenamiento de residuos radiactivos, que pueden seguir siendo peligrosos durante miles de años. Esto podría crear un mercado más hospitalario para los países que quieran exportar los SMR.

Si los SMR contribuyen a aumentar la popularidad de la energía nuclear, podrían convertirse en una poderosa forma de abordar el cambio climático. La energía nuclear, en general, no emite contaminación por carbono que calienta el planeta cuando se utiliza y genera más energía por metro cuadrado de uso del suelo que cualquier combustible fósil o renovable, según un análisis de Our World in Data.

En las conversaciones sobre el clima de la COP28, celebradas en Dubai en diciembre, Estados Unidos lideró un compromiso para triplicar la capacidad mundial de energía nuclear, que ya han suscrito 25 países. Y el Gobierno estadounidense destinó US$ 72 millones a su programa internacional de SMR, conocido como FIRST, para proporcionar a los países todo un conjunto de herramientas, desde talleres hasta estudios de ingeniería y viabilidad, que les faciliten todo lo necesario para adquirir una flota de SMR fabricada en Estados Unidos.

Pero el dinero viene en forma de préstamos de instituciones financieras estatales, como el Banco de Exportación e Importación y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo, que han ofrecido US$ 3.000 y 1.000 millones, respectivamente. Esos fondos se han destinado a dos SMR en Polonia diseñados por GE Hitachi Nuclear Energy, una sociedad estadounidense-japonesa con sede en Carolina del Norte.

Las empresas estadounidenses y norteamericanas también están teniendo éxito en el sudeste asiático, una región en la que muchos países están tratando de aflojar sus lazos con China, así como en Europa central y oriental, donde algunas naciones que dependen del gas ruso están tratando de reducir su dependencia de la cada vez más hostil nación de Vladimir Putin.

Estos esfuerzos podrían amenazar las ambiciones de Rusia en el extranjero. Rusia ya ha construido o diseñado centrales nucleares, del tipo tradicional, para China, India, Bangladesh, Turquía, Eslovaquia, Egipto e Irán. Rusia también está cortejando países con la Akademik Lomonosov en Siberia. El CEO de la empresa nuclear estatal rusa declaró el año pasado que decenas de países habían manifestado su interés por los SMR flotantes de fabricación rusa.

Rusia tiene otra ventaja: su empresa nuclear estatal suministra casi toda la demanda mundial de combustible para SMR, el uranio enriquecido conocido como HALEU.

Pero Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros, están invirtiendo en su propia producción de combustible. Esto es esencial: dos proyectos de demostración de SMR, uno de X-energy en Washington y otro de TerraPower de Bill Gates en Wyoming, recibieron ayudas públicas para entrar en funcionamiento en 2028. Para ello necesitarán combustible.

China no construye muchas centrales nucleares en el extranjero, pero como único país que tiene un SMR en funcionamiento en tierra firme, está en buena posición para hacerse con una gran parte del mercado.

Es muy difícil para las empresas estadounidenses de energía nuclear competir con las de países como Rusia y China, que tienen empresas estatales que no tienen que demostrar que su energía es económica.

“Nuestros proveedores de energía nuclear compiten con el gas natural barato de Estados Unidos”, afirma Kirsten Cutler, Estratega Principal de Innovación en Energía Nuclear del Departamento de Estado de EE.UU. “En el extranjero, compiten contra entidades respaldadas por autoritarismos que ejercen mucha presión política y ofrecen paquetes de acuerdos”.

Pero Cutler señala que los acuerdos nucleares crean relaciones de décadas con otros países que requieren confianza y se benefician de la estabilidad.

“¿Con quién vas a tener esa relación? Los países reconocen los riesgos de trabajar con proveedores respaldados por autoritarismos y buscan socios que refuercen su independencia y su seguridad energética”, afirma Cutler. “No son decisiones triviales. Son decisiones realmente importantes a 50 o 100 años a futuro, y buscan a Estados Unidos”.

Demostrar la fuerza diplomática

Si Estados Unidos pretende demostrar que puede suministrar un SMR, no es descabellado esperar que la tecnología sea económicamente viable, pero ha probado ser una empresa difícil.

En 2020, el diseño del SMR de NuScale, con sede en Oregon, fue el primero del país en obtener la aprobación reglamentaria. Sin embargo, en noviembre de 2023 anunció que abandonaba un proyecto de demostración con sede en Idaho que podría haber dado paso a la próxima oleada de SMR. Sus costos casi se habían duplicado, lo que significaba que el proyecto no habría sido capaz de generar energía a un precio que la gente esté dispuesta a pagar.

Al igual que las centrales nucleares a gran escala, el principal problema de NuScale eran los altos costos, ya que los ya caros suministros de construcción convergían con las ajustadas cadenas de suministro, la inflación y las altas tasas de interés.

Fue un golpe duro para el argumento de que los SMR serían más baratos y rápidos de construir que los reactores tradicionales.

“No cabe duda de que esto reduce la expectación en el extranjero”, afirma John Parsons, profesor del MIT y economista financiero especializado en energía nuclear. “El hecho de que EE.UU. esté ahí fuera haciéndolo realidad supone una gran diferencia en el marketing. Así, la gente interesada en la energía nuclear lo tiene más fácil en su país”.

En una declaración de noviembre, NuScale expresó su confianza en poder mantener y encontrar otros clientes para su energía dentro y fuera del país.

EE.UU. también intenta probar su influencia en los círculos diplomáticos para ganar esta carrera.

El enviado estadounidense para el clima, John Kerry, fue uno de los mayores defensores de la energía nuclear en la cumbre climática COP28. Y según un análisis de la consultora climática InfluenceMap, Estados Unidos fue el único país extranjero que presionó a la Unión Europea para que incluyera la energía nuclear en su lista oficial de fuentes de energía que el bloque considera “verdes” y, por tanto, susceptibles de recibir financiación central. El Departamento de Estado dijo que no comenta las actividades diplomáticas cuando se le pidió que confirmara sus actividades de presión.

Aunque la industria nuclear estadounidense lucha con los presupuestos y los plazos, su enfoque riguroso de los proyectos puede tener alguna recompensa.

Los aliados europeos, por ejemplo, confían en la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC, por sus siglas en inglés), sobre todo en lo que respecta a las normas de seguridad, según Freed, de la Tercera Vía. Si un SMR obtiene la licencia de la NRC y se construye en Estados Unidos, “obtiene el sello dorado” de la aprobación de otros países, añadió.

Pero si Estados Unidos quiere que la energía nuclear de los SMR sea realmente viable desde el punto de vista económico, tendrá que revisar su producción de combustibles fósiles.

“El objetivo es producir electricidad más barata que las centrales de carbón y gas”, dijo Parsons. Estas centrales de combustibles fósiles son “terriblemente sencillas y baratas de explotar, solo que son sucias”, añadió.

Aunque se produzca un despegue espectacular de la industria estadounidense de los SMR, aún tardará años en ampliarse. Según Mohammed Hamdaoui, vicepresidente de energías renovables y energía de la empresa de investigación Rystad Energy, probablemente haya que esperar hasta finales de esta década para saber si es viable.

Y eso es un problema: el consenso científico es que el mundo necesita reducir drásticamente la contaminación por carbono esta década para evitar un cambio climático catastrófico.

“No creo que vaya a tener un papel importante en la combinación energética hasta la segunda parte de la próxima década”, afirma Hamdaoui. “Va a llevar tiempo”.