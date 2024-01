Qu es la medicina Ayurveda, cmo funciona y cul es el peligro que pocos conocen

En esta noticia Qu es el Ayurveda

Para qu sirve realmente la medicina Ayurveda

Antes de la medicina cientfica moderna, existieron diversos intentos por parte de las culturas del mundo de entender la salud del cuerpo humano. Diversas culturas y sociedades desarrollaron su propia concepcin del cuerpo humano y del origen de las enfermedades y las dolencias. Una de las medicinas alternativas ms antiguas y extendidas es la “Ayurveda” (conocida tambin como medicina ayurvdica). Es una forma de medicina tradicional originaria del sur de Asia, particularmente en la India.

Con el tiempo, la prctica se extendi por el resto del mundo. Segn la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), las tcnicas ya son utilizadas en pases como Estados Unidos, Australia, Francia y Canad. Este estilo de medicina se hace presente a travs de la acupuntura, tcnica teraputica china; el yoga, la meditacin o el consumo de medicinas tradicionales.

Qu es el Ayurveda

El origen de esta prctica se remonta a la antigedad, en particular a varios textos ayurvdicos, de hecho el Ayurveda como prctica tiene unos dos mil aos, aunque se especula que podra ser incluso ms antiguo. Ayurveda es una combinacin de dos palabras snscritas: “ayur”, que significa “vida”, y “veda”, que significa “conocimiento”. Es decir que la la tcnica se traduce literalmente como “conocimiento de la vida“.

La Ayurveda es una milenaria tcnica teraputica oriental que gana adeptos en todo el mundo. Fuente: Archivo

Oficialmente, el Ayurveda no tratara solamente las enfermedades, sino que pone el foco en los cambios en el estilo de vida que ayuden a prevenir enfermedades, intentado buscar un equilibrio corporal, mental y espiritual. La teora de esta medicina alternativa es que atacar los sntomas no es suficiente y se debera ir hacia la raz del problema. Segn la Ayurveda, las personas estamos formados por cinco elementos: agua, tierra, fuego, espacio y aire. La combinacin de estos elementos genera tres energas o fuerzas vitales distintas: el Vata dosha , compuesto de espacio y aire; el Kapha dosha , compuesto de agua y tierra; y, por ltimo, el Pitta dosha , compuesto de fuego y agua.

Para “equilibrar estos elementos”, se puede recurrir a prcticas como la meditacin, el yoga o la ingesta de medicinas a base de plantas.

Confirman los efectos secundarios de cada vacuna de Covid-19 y esta es la peor de todas

Emigrar: este pas le ofrece a los jubilados seguridad, pensin en dlares y playas increbles

Para qu sirve realmente la medicina Ayurveda

Debido al propio mtodo de trabajo de esta medicina tradicional, es difcil verificar su utilidad y sus beneficios. Muchos de los estudios que se intentan llevar a cabo para comprobar la efectividad de estos tratamientos no poseen el rigor necesario para arrojar datos confiables (por ejemplo, los experimentos sufren problemas con la aleatorizacin, reducido tamao de la muestra o controles inadecuados).

En efecto, lo que se ha puesto a prueba de la medicina ayurvdica no dio buenos resultados. As fue el caso para los tratamientos ayurvdicos para enfermedades cardiovasculares o hipertensin. En este sentido, el centro de investigacin Cancer Research de Inglaterra afirma que no hay evidencia de que la ayurveda ayude a tratar el cncer. Al ser una practica no regulada, sucede que las medicinas ayurvdicas contienen sustancias txicas o que interactan de forma perjudicial con los medicamentos probados contra el cncer.

A pesar de esto, algunos estudios encontraron que varias de las plantas usadas en la medicina Ayurveda tienen efectos mdicos reales y probados. De hecho, varias de estas plantas luego fueron utilizadas para sintetizar productos de la medicina cientfica clsica.