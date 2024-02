Resumen semanal del blog 12-02 a 20-02 – Gestión y Economía de la Salud

Dr. Carlos Alberto Díaz.

Salud sin rumbo ni estrategia. El mercado en salud no produce ni distribuye. Presta y cobra. Comenzamos la semana reafirmando en una editorial la intención de instalar por parte del gobierno que la libre elección en el sistema de salud, entre las obras sociales nacionales y los prepagos, opción de los financiadores de salud le daría al sistema una mejor calidad en servicios para los pacientes, consolidando el modelo de segmentación del sistema de salud en función a su capacidad de pago no en cuanto a las necesidades, la intención de quitar la intermediación y que las personas no tengan que permanecer en el seguro de salud vinculado a su actividad, sino que se pueden transferir los aportes y las contribuciones a una de las entidades de medicina prepaga que este inscriptas en el registro. Estas como contrapartida, todo lo que reciben, deben imputarlo como ingreso para la salud, transferir el 20% y no gastar más del 8% en su administración. Esto deberá afirmarse con las regulaciones. Lo que si es cierto que la incorporación de las entidades de medicina prepaga no está asegurada. Que se esta asistiendo a una crisis de sustentabilidad por el financiamiento, debido al atraso salarial, por ello este editorial transcurrió solicitando que se consideren aspectos que hacen a incluir a los que están más enfermos que sufrirán una selección adversa al riesgo.

Health 4.0 Innovaciones en tecnología sanitarias. Donde se enumeran y explican las 25 innovaciones en los sistemas de salud año 2024. Son:

Procesamiento del lenguaje natural en bots de chat mejorados. Software de gestión de enfermedades crónicas. Aplicación de la inteligencia artificial en la atención preventiva del cáncer. Cirugía robótica para procedimientos mínimamente invasivos. Computación cuántica para el descubrimiento de fármacos. Genómica para comprender los factores genéticos de las enfermedades. Terapéutica digital para el tratamiento de trastornos de salud mental. Realidad aumentada para educación médica y planificación quirúrgica. Bioimpresión para ingeniería de tejidos. Técnicas de imágenes avanzada para resonancia magnética, PET, tomografía computada. Microfluidos para aplicaciones de laboratorio en un chip. Biología sintética para terapia génica. Terapia con células madre para medicina regenerativa. Tecnología portátil para monitorear los signos vitales y los niveles de actividad. Blogchain para almacenamiento seguro de datos médicos. Nanotecnología para la administración dirigida de fármacos. Metabolómica para el diagnóstico de enfermedades. Patología digital para diagnósticos más rápidos y precisos. Salud circadiana. Evitar y centrarse en el agotamiento médico. Soluciones de participación del paciente. Aumentar la utilización de la telemedicina. Implantes inteligentes.

Medicina de precisión para planes de tratamientos personalizados. Impresión 3 D para prótesis y guías quirúrgicas.

Los análisis predictivos de la inteligencia artificial pueden transformar la atención del paciente.

Conclusión: Es innegable que la IA está transformando la atención al paciente a través de la analítica predictiva y los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. Desde la detección temprana de enfermedades hasta los planes de tratamiento personalizados y los flujos de trabajo optimizados, la IA está revolucionando la prestación de atención médica. A medida que el campo continúa evolucionando, abordar los desafíos y las consideraciones éticas será esencial para aprovechar todo el potencial de la IA para mejorar los resultados de los pacientes, mejorar la eficiencia de los sistemas de atención médica y dar forma al futuro de la prestación de atención médica.

Costo efectividad de la terapia con balón intragástrico.

En conclusión, los hallazgos de este estudio sugieren que ofrecer PIGB como tratamiento de primera línea a todos los pacientes con obesidad mórbida antes de la cirugía bariátrica genera ahorros de costos y mejores resultados de salud en comparación con la cirugía bariátrica sola. Además, para los pacientes que carecen de acceso o no desean someterse a una cirugía bariátrica, el tratamiento con PIGB solo es rentable en comparación con ningún tratamiento.

La medicina estética un mercado que crece exponencialmente.

Se espera que el mercado mundial de la medicina estética crezca en los próximos años, impulsado por la creciente demanda de procedimientos cosméticos y avances tecnológicos.

El Quirófano del Futuro (FOR) es una infraestructura de investigación y una clínica universitaria integrada desarrollada a partir de una colaboración multidisciplinaria entre el Hospital St. Olav de Noruega,Nota10 la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU),Nota11 y el instituto de investigación independiente y sin fines de lucro SINTEF.Nota12 Las tres entidades desarrollaron las bases de la infraestructura en términos de

propuestas de financiamiento, contenido científico, logística y otros entre

2003 y 2005. Del 2006 al 2012 se han desarrollado dos quirófanos para cirugía

laparoscópica y enfermedades vasculares cercanos al quirófano existente.

Debido a la omnipresencia digital de las nuevas tecnologías, es fundamental comprender los mecanismos de los procesos organizacionales, las

plataformas multilaterales, las aplicaciones de atención médica y las redes

sociales, ya que tienen el potencial de conducir hacia un diseño, gestión e

implementación efectivos de la información de salud digital. sistemas. Además,

creemos que la materialización de esta oportunidad depende del compromiso de

los actores involucrados en este proceso. Es importante investigar temas

en la intersección del trabajo, la tecnología y los sistemas de información y

para una audiencia académica más amplia, como la medicina, la informática y la

sociología del trabajo.

Este enfoque contribuirá a la comprensión del desarrollo de la tecnología de

IA en el lugar de trabajo y a la literatura sobre la creación de conocimiento

( 14 , 78 , 79 ). A

continuación, existe la necesidad de investigar los desafíos que enfrentan los

médicos con la introducción de la IA, como cuestionar qué vale la pena saber,

qué acciones son importantes para adquirir nuevos conocimientos y quién tiene

la autoridad para tomar decisiones. Esto proporcionará nuevos

conocimientos sobre cómo y por qué la IA está reconfigurando los límites

laborales de los profesionales de la salud y con importantes consecuencias para

sus jurisdicciones, habilidades, estatus y visibilidad. Por último, es

importante resaltar las formas en que se utilizan las herramientas de IA en el

trabajo médico, prestando igual atención a las acciones realizadas por los

médicos y sus interacciones sociales, así como a las máquinas que forman parte

del lugar de trabajo médico

La transformación digital del sector de la salud está impulsada por

múltiples mecanismos, como la transformación de la demanda de servicios de

salud de la población, los cambios en la relación entre pacientes y proveedores

de atención, el uso generalizado de tecnologías digitales y la aparición de

nuevas tecnologías que difieren significativamente respecto a los anteriores.

La digitalización de las rutas de atención, la mayor

interoperabilidad entre actores, la comunicación organizacional, las

herramientas y las organizaciones ofrecen nuevos modelos de gestión del

conocimiento, que pueden ser beneficiosos para el desempeño individual y la

eficiencia organizacional, pero también plantean varias preocupaciones

relacionadas con la privacidad, la seguridad y la responsabilidad.

Un entorno dinámico y digital de un ecosistema compuesto por

intereses a menudo contradictorios requiere una mejor comprensión de la lógica

y las oportunidades de una plétora de herramientas virtuales para adaptarlas a

las necesidades cotidianas.

La actividad de hacer coincidir las soluciones digitales con

necesidades específicas y dependientes del contexto compone el rompecabezas de

la gestión de los Sistemas de Información de Salud en los tiempos

actuales. Los principales objetivos se refieren a incrementar la calidad

de la prestación de servicios, empoderando al ciudadano-paciente que fomente un

ecosistema centrado en el paciente.

Que es un quirófano inteligente:

integración de un video en la cirugía mayor, reforzar la seguridad

del paciente, Soporte tele or. Con consultas a tiempo real con otros cirujanos

desde el quirófano. El equipo quirúrgico se extiende fuera del quirófano. En

cirugías complicadas o emergencias, esta función puede salvar vidas. La

educación a distancia también es posible con Tele-OR, lo que abre nuevas vías

para que los profesionales médicos aprendan y colaboren de forma remota, ya sea

en conferencias o escuelas internacionales.

Discusión y conclusión

La innovación en las prácticas quirúrgicas ha propiciado el avance de la especialidad y la optimización de la atención al paciente. La innovación tecnológica reciente ofrece el potencial de identificar factores que conducen a

una práctica quirúrgica óptima, evolucionando la educación quirúrgica e identificando la postura de la ciencia de datos en el campo. La investigación clínica preliminar y temprana destaca la utilidad potencial

de la tecnología quirúrgica, la inteligencia artificial y las aplicaciones de investigación que existen cuando se recopilan datos del quirófano, en particular el video operatorio.

Sin embargo, la progresión de este campo está estrechamente relacionada con la disponibilidad de bibliotecas de datos de alta calidad, en este caso, el vídeo quirúrgico. Existen conjuntos de datos disponibles públicamente para su uso por parte de las sociedades de investigación, como el conjunto de datos Cholec80 (52), aunque estos son limitados. Una revisión sistemática de los modelos de aprendizaje automático pone de manifiesto que para seleccionar algoritmos para etiquetar y procesar procedimientos más complejos, se requieren conjuntos de datos más extensos; Sin embargo, la mejora de la potencia de cálculo y los algoritmos puede facilitar esto (82). No obstante, el requisito de anotación y procesamiento manual sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de la visión artificial. Una solución escalable a esto sería el crowdsourcing a personal no especializado, aunque esto no se puede hacer para pasos más técnicos en los que sería necesario reclutar personal quirúrgico (83).

La recopilación de volúmenes suficientes de datos quirúrgicos puede ser problemática en el quirófano estándar, por lo que aún es necesario implementar una infraestructura para recopilar y compartir datos. Sin embargo, Maier-Hein et al. han detallado una extensa hoja de ruta identificando muchas barreras y sus soluciones para traducir los conceptos clínicos probados a la práctica quirúrgica, lo que hace evidente que la evolución de la práctica quirúrgica requerirá cambios culturales significativos entre las sociedades quirúrgicas y las poblaciones de pacientes para aumentar el conocimiento y la aceptabilidad de las soluciones digitales (83). Además, las consideraciones legales y éticas también siguen siendo un obstáculo con respecto a la recopilación y el uso de los datos de los pacientes.

Trasladar soluciones novedosas a la práctica clínica requerirá una colaboración interdisciplinaria masiva, estableciendo una hoja de ruta acordada para integrar la recopilación y el procesamiento de datos y la integración cuidadosa y el ensayo de soluciones digitales. Deben hacerse esfuerzos para aumentar la aceptabilidad de la grabación de vídeo en el quirófano, educando a las partes pertinentes sobre los beneficios futuros y facilitando las asociaciones entre los centros quirúrgicos y los proveedores de infraestructuras comerciales. Además, es pertinente continuar estableciendo y haciendo crecer las redes de colaboración de científicos de datos e investigadores quirúrgicos para aumentar la conciencia de los beneficios de compartir datos con el desarrollo de protocolos estandarizados y medidas de confidencialidad. Los cirujanos deben tener en cuenta los procedimientos éticos y legales que rodean la utilización de los datos de los pacientes y deben establecerse directrices exhaustivas para garantizar la protección de la confidencialidad de los pacientes.

El quirófano ha evolucionado a lo largo de las décadas. Con el advenimiento de la tecnología inteligente, el almacenamiento masivo de datos y la conectividad deben instalarse y capitalizarse a nivel mundial para beneficiar a los proveedores de salud y a los pacientes.

Pensamiento sistémico en el quirófano.

Conclusión:

Las organizaciones de salud son sistemas complejos, abiertos, disipativos y adaptativos, que se modifican en relación a las interrelaciones internas de los colectivos intervinientes, profesionales médicos y no médicos, directivos, enfermeros, administrativos, propietarios, pacientes, familiares y las representaciones de los mismos, de redes matriciales, en una organización adhocrática y que responde a las modificaciones del entorno incierto, volátil y ambiguo.

Son abiertas porque intercambian productos de atención, energía e información con los pacientes, con su entorno, abiertos al conocimiento y a la evolución tecnológica, abiertos al entorno poblacional, comunitario, y los requerimientos de los pacientes, se produce un intercambio de información en todos los momentos de verdad, mediante un proceso de atención donde hay configuraciones tangibles, apoyadas por una organización que no se ve donde están las actividades básicas de la cadena de valor que son intangibles, constituidas por la infraestructura del conocimiento, el talento humano, la logística, los procesos de compra y los sistemas de información. •Las actividades o modelos de prestación de servicios, en el sector que competimos son integrales e integradas, en equipos de trabajo multidisciplinarios, que conforman en una relación de agencia entre redes internas de “compradores-vendedores” , donde acompañan al paciente, a cada paciente, en un recorrido customizado o personalizado para “comprar” información, mantenimiento de la funcionalidad de la estructura y logística, por cuenta y orden de ellos, en una cesión de la iniciativa y el poder en función de una delegación mediada por la confianza que realizan los pacientes.

La actividad principal de la empresa es dar servicios prestaciones de salud a través del conocimiento, del entrenamiento, de las habilidades, del criterio, de la información, la actitud y la aptitud del equipo de salud y el trabajo en equipo. Ayudados por los servicios de apoyo, que nos permiten atender con eficiencia. Que en general en la servucción son intangibles para los usuarios, que es la preparación y la cultura por la seguridad del paciente.

Entender que el quirófano, no es un lugar aislado, no es un templo, pero que tiene procesos, procedimientos, reglas, normas, tecnoestructura, exigencias importantes, hacia el respeto, la disciplina, que los egos deben quedar colgados en las perchas del vestuario, que debe estar inserto en la organización hospitalaria, entendiendo que es un sector fundamental en la producción ya que muchos de los egresos son quirúrgicos, que la experiencia de la cirugía debe ser positiva para los pacientes y los que trabajan en el área.

El bloque quirúrgico es un entorno complejo, donde la atención suele tener limitaciones sistémicas, de aspecto normativo, económico, tecnológico y de procedimientos. Los problemas a gran escala siempre requieren enfoques sistémicos, que los equipos multidisciplinarios lo entienden, cooperen y se complementen.

La mejora en la cultura de seguridad ha dejado de ser opcional para convertirse en el centro de atención de nuestras organizaciones.