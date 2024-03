EN VIVO | Elecciones México 2024

Ciudad de México – Xóchitl Gálvez durante conferencia de prensa del 4 de marzo de 2024 durante su campaña presidencial / Foto: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images

“Mi estrategia de seguridad es diferente, no voy a seguir con la guerra contra el narco”, así lo afirmó Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Durante la conferencia de prensa Sin miedo a la verdad, Xóchitl Gálvez criticó a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, por proponer seguir con la estrategia de “abrazos no balazos” por otros seis años.

“La candidata quiere es seguir dándole abrazos a la mamá del Chapo Guzmán y yo no, la candidata quiere una estrategia de seguridad laxa con los delincuentes y yo voy a proteger a los ciudadanos, yo propongo fortalecer policías municipales y no seguir con la guerra contra el narco, conmigo los alumnos podrán ir a clases y no echarse pecho a tierra por las balaceras”, sentenció.

