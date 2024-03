TikTokers están robando fotos de médicos y enfermeras para vender pastillas y otros fármacos

Malinda Weekly salvó una vida la semana pasada. Como enfermera de la sala de emergencias en Chicago, ayudó a tratar a un hombre con un paro respiratorio y, a principios del mes pasado, participó en un código para un paciente ingresado de urgencia en el hospital con un paro cardíaco. Él también sobrevivió.

Pero según videos virales en TikTok, recientemente fue despedida y ahora está ocupada vendiendo píldoras y polvos médicamente cuestionables, desde nutrientes para vacas hasta estimulantes cerebrales, a muchos de los más de mil millones de usuarios de la plataforma.

“Después de trabajar 417 días como dietista, me despidieron aleatoriamente después de quedar embarazada. Así que aquí están los trucos de salud que no podía compartir con mis pacientes”, parece decir Weekly, en una selfie en el hospital, en una publicación de TikTok promocionando Miracle Moo, un suplemento de calostro bovino que se jacta de ser el “producto número uno más recomendado en TikTok.” También ha aparecido en páginas que promocionan un producto similar llamado WonderCow.

Pero Malinda Weekly es enfermera de urgencias, no dietista. Nunca la han despedido y no está embarazada. Nunca ha probado el calostro y ni siquiera sabe qué hacen los suplementos. Y nunca le ha dado permiso a Miracle Moo o WonderCow para usar su imagen para vender sus productos.

Ella es solo una de los muchos trabajadores médicos autorizados cuyos rostros y credenciales han sido arrancados de las redes sociales y reutilizados para vender suplementos dudosos e información errónea sobre la salud a los usuarios de TikTok en Estados Unidos y Europa, sin su conocimiento ni su permiso.

“¿Cómo le pagan a la gente por mi cara?” dijo Weekly, quien le dijo a Forbes que se siente atacada y violada, a pesar de que las fotos han sido eliminadas de sus redes sociales públicas. “La gente está siendo defraudada” y potencialmente puesta en peligro, añadió, porque con muchos suplementos, no hay manera de garantizar que lo que crees que está en el frasco sea en realidad lo que estás tomando. (Las investigaciones han demostrado que los suplementos a veces se mezclan con medicamentos prohibidos o no aprobados que no están en la etiqueta y pueden ser dañinos). Sin mencionar que la carrera y la reputación de Weekly están en juego.

“¿Qué pasa si alguien me ve en la sala de emergencias que compró el producto y luego le sucede algo y luego me culpa por ello?” dijo Weekly (también está iniciando su propio centro de bienestar, pero el principal suplemento que recomienda es la vitamina D). “Ya no tomo esta situación a la ligera”.

“¿Cómo es que TikTok permite esta mierda?” ella añadió. “Son una empresa de mil millones de dólares; necesitan resolverlo”.

El portavoz de TikTok, Mahsau Cullinane, dijo que la compañía está revisando el contenido y las cuentas y continuará eliminando cualquiera que viole las políticas de TikTok. Forbes utilizó la herramienta de informes de TikTok para marcar varias de estas publicaciones, incluso en Weekly, como “información errónea”, “comportamiento engañoso y spam” o “fraudes y estafas”. Al cabo de 30 minutos, respondieron que “no había infracción”.

Cullinane también dijo que TikTok tiene políticas estrictas para los suplementos y requiere que los vendedores envíen documentación de etiquetado de alimentos de EE. UU. antes de incluir estos productos en TikTok Shop.

El suplemento ‘bonanza’

Utilizar el prestigio de médicos y enfermeras para legitimar remedios para la salud o modas de bienestar no es nuevo. Pero las redes sociales han hecho que sea mucho más fácil comercializar afirmaciones descabelladas a audiencias mucho más allá de los millones que ven la televisión durante el día, y TikTok en particular ha logrado convertir lo que es viral en línea (incluidos los costosos medicamentos de venta libre que prometen solucionar sus problemas), en realidad, tendencias de vida que están impulsando la industria de suplementos de 30 mil millones de dólares en Estados Unidos.

La plataforma recientemente lanzó a la fama un oscuro compuesto llamado Berberine, lo que lo hizo ampliamente celebrado como “Ozempic de la naturaleza” y una alternativa más barata y accesible al zumbido medicamento para la diabetes que muchos ahora toman para perder peso (en realidad, Berberine ha demostrado hasta la fecha no tiene ningún efecto significativo sobre el peso y tiene efectos secundarios como estreñimiento y diarrea). TikTok también ha impulsado un aumento en las ventas de agua con clorofila (que promete una piel más brillante y un mejor aliento) y polvos verdes (que prometen menos hinchazón y un intestino más fuerte), pero allí también falta evidencia científica.

“Estas empresas que utilizan mis fotografías están estafando totalmente a la gente y comercializándolas para cosas en las que no pondría mi nombre”.

Enfermera de UCI Ashley Lorena Adkins

Al buscar en los 7 millones de publicaciones del poderoso hashtag “TikTok Made Me Buy It”, puedes encontrar súper polvos nutricionales, resina del Himalaya y suplementos desodorantes naturales entre los principales resultados. En TikTok Shop, los usuarios pueden buscar suplementos por “beneficios para la salud”, como metabolismo e inmunidad, y “grupo de edad”. Algunos de los suplementos más populares para los “jóvenes” de TikTok Shop son los polvos de creatina (comúnmente utilizados por los culturistas) y las llamadas píldoras de energía y concentración que afirman ser buenas alternativas al Adderall (Cullinane, el portavoz de TikTok, dijo que TikTok Shop está restringido a usuarios mayores de 18 años). Y aunque algunos aditivos pueden ser peligrosos, especialmente para los adolescentes y los más jóvenes, muchas de las marcas detrás de ellos se están beneficiando.

Forbes ha encontrado docenas de cuentas de TikTok (con cientos de miles de seguidores y decenas de millones de “me gusta”) que promocionan una variedad de suplementos y, a veces, afirmaciones de salud dudosas utilizando fotografías de redes sociales secuestradas de médicos, enfermeras y odontólogos reales. Además del calostro bovino, una leche rica en nutrientes que los animales producen después de dar a luz y que se ha convertido en polvos que prometen hacer maravillas para el intestino y el sistema inmunológico, incluyen los llamados nootrópicos, que afirman tener efectos positivos en el cerebro. y otras tinturas destinadas a estimular el crecimiento del cabello.

Todas las cuentas siguen un patrón similar: las publicaciones muestran a jóvenes trabajadoras médicas con batas, insignias de trabajo o estetoscopios, junto con afirmaciones provocativas de que acaban de ser despedidas y que ahora están aquí para divulgar los secretos de salud que se les había prohibido compartir. (Algunos critican a las grandes farmacéuticas; versiones más extremas muestran a personas en su lecho de muerte, conectadas a máquinas y declarando verdades médicas que desearían haber conocido antes). Lo que sigue son presentaciones de fotografías que mezclan consejos de salud genéricos con propuestas de un suplemento, que Se insta a los espectadores a comprar a través de TikTok Shop o Amazon a través de un enlace en la biografía. Las cuentas no revelan quién está detrás de ellas.

“Predico la práctica sanitaria y la atención sanitaria basada en la evidencia, y muchas de estas empresas que utilizan mis fotografías están estafando totalmente a la gente y comercializándolas para cosas en las que yo no pondría mi nombre”, dijo Ashley Lorena Adkins, enfermera de la UCI en Arizona. Una antigua foto de Instagram de Adkins en su último turno en el hospital antes de dar a luz a su segundo bebé ahora se utiliza para promocionar Miracle Moo y WonderCow en TikTok. (Ella informó las publicaciones a través de la aplicación y dice que “a veces las eliminan, pero la mayoría de las veces no”).

Vender este tipo de suplementos en Estados Unidos es una “bonanza”, afirmó el Dr. Pieter Cohen, profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard que supervisa el programa de investigación de suplementos de Cambridge Health Alliance. “Es un gran plan para aquellos que quieren vender algo que no les aporta nada”.

No busque más allá de TikTok Shop para encontrar la “píldora número uno para crecer en altura”, que cuesta casi 400 dólares por un año, o Amazon para comprar la bebida japonesa de colágeno de células madre que cuesta más de 2,000 por un paquete de doce. (Es un líquido “proveniente de regiones de aguas profundas” al servicio de “una silueta más delgada”).

“La razón por la cual los suplementos son el área perfecta para abordar, si desea engañar a los consumidores sobre los efectos de su producto en la salud, es que la ley protege la publicidad, básicamente haciendo que se pueda promocionar un suplemento como si tuviera un beneficio en la salud. humanos”, dijo Cohen. En los Estados Unidos, “no se necesita ninguna evidencia en ensayos clínicos, no se necesita evidencia de que ningún ingrediente de su suplemento funcione de esa manera y ciertamente no se necesita ninguna evidencia de que su suplemento haya sido probado alguna vez”.

Mientras las personas influyentes, las marcas o las cuentas de redes sociales eviten cierto lenguaje sobre las enfermedades, como prometer explícitamente que una pastilla las prevenirá o las curará, “los fabricantes o las personas que ofrecen suplementos (tienen) un camino muy largo para promocionarlos de la forma que deseen. .”

¿Quién está detrás de esto?

WonderCow es elaborado por la pareja de agricultores Rob y Erica Diepersloot, que poseen unas 17,000 vacas en California y Colorado. Una cuenta de TikTok que promociona el polvo de WonderCow (65 dólares) y la crema (35) en TikTok Shop, @wonderhealthmania, ha generado más de 5 millones de me gusta y ha creado una audiencia de más de 250,000 personas desde que comenzó a publicar las fotos robadas de las enfermeras en diciembre. (Se ha utilizado una estrategia similar en Facebook).

WonderCow y Miracle Moo no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios, incluso sobre si sus suplementos han sido probados. El marketing de ambos productos afirma que están respaldados por la ciencia y tienen resultados comprobados.

Shanil Beekarry, autor del libro electrónico “Cómo conseguir un six pack espectacular en un tiempo récord”, es el fundador de otra marca de suplementos que se promociona de esta manera en TikTok. Su empresa, JustFloow, fabrica un nootrópico llamado Genius Mind que “desbloqueará su ventaja mental” y es el “potenciador cerebral número uno en Amazon”, según una cuenta de TikTok. Forbes encontró más de una docena, con más de 2.5 millones de me gusta, promocionando el suplemento de salud cognitiva en publicaciones virales utilizando fotografías de la enfermera de urgencias Weekly, un higienista dental en Georgia y muchos más miembros del personal médico.

Beekarry dijo que su empresa no posee ni controla las cuentas de TikTok y que “seguimos comprometidos a ofrecer productos de alta calidad respaldados por investigaciones científicas”. Cuando se le pidió que indicara a Forbes esa investigación científica, dijo: “No podemos revelar más información en cumplimiento de acuerdos de confidencialidad”.

“Estábamos preocupados al enterarnos de las operaciones no autorizadas, del uso de fotografías personales de médicos y enfermeras con licencia en ciertas cuentas de TikTok que pueden estar asociadas con nuestra marca”, dijo el empresario con sede en Inglaterra por correo electrónico. “Si bien colaboramos con subredes de terceros con fines de marketing, nos esforzamos por garantizar el cumplimiento de las directrices éticas. Sin embargo, reconocemos que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunos casos pueden pasar desapercibidos”.

“Está tratando de contener el mar. Simplemente hay un tsunami de estas cosas”.

David Vladeck, ex director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC

Cohen, el profesor de Harvard que dirige la investigación sobre suplementos en Cambridge, dijo que los suplementos nootrópicos tienen pocos beneficios comprobados y que el calostro es un área de investigación científica activa donde se necesitan más estudios.

También dijo que una cantidad significativa de los ingredientes originales de la mayoría de los suplementos dietéticos en los Estados Unidos, en realidad provienen de China. “La industria quiere guardar silencio al respecto porque no creo que les guste la narrativa de que estos suplementos dietéticos en los estantes de nuestras tiendas como Walgreens y CVS y todo lo demás a menudo se basan en ingredientes de China”, dijo a Forbes, pero Ahí es donde regresa gran parte del dinero.

TikTok es propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance, y los expertos dicen que la plataforma podría ser una herramienta muy valiosa a medida que ByteDance ingresa al sector farmacéutico en los Estados Unidos, con el potencial de brindar a los desarrolladores de medicamentos chinos información sobre los problemas de salud de los estadounidenses y los suplementos que ofrecen. “Si pudieras encontrar una manera de vender productos que les resultaran atractivos”, dijo un experto a Forbes a principios de este año, “ciertamente puedes imaginar (construir) una industria farmacéutica sólida o un producto competitivo y luego publicitarlo en TikTok.”

‘Tratando de contener el mar’

Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos tiene la tarea de garantizar que las etiquetas de los suplementos sean precisas y veraces, una vez que las píldoras o los productos para la salud se publicitan en línea, entran en un salvaje oeste regulatorio, dijeron los expertos a Forbes.

En teoría, la publicidad en las redes sociales depende de la Comisión Federal de Comercio, y la agencia ha interpuesto acciones coercitivas contra los fabricantes de suplementos que venden afirmaciones de salud engañosas o engañosas en el pasado. Pero la agencia pequeña y con pocos recursos ha luchado por mantenerse al día con el mundo en auge y en rápido cambio de las personas influyentes en las redes sociales, y quién dice qué en una aplicación utilizada por 150 millones de estadounidenses.

“La gente intentará venderte cosas en TikTok, en las redes sociales, y afirmará que tienen una cura para todo. Pero no hay soluciones simples”.

TikToker Dr. Michael

“Está tratando de contener el mar”, dijo David Vladeck, ex director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “Hay simplemente un tsunami de estas cosas”.

Vladeck dijo que si bien es preocupante que estas publicaciones de TikTok sobre suplementos cuestionables parezcan provenir de personas con experiencia médica, es poco probable que los médicos y enfermeras cuyas fotos se utilizan incorrectamente tengan mucho éxito con acciones legales, y los daños serían modestos. (TikTok también está protegido: según la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, no se le puede considerar legalmente responsable de la mayor parte de lo que los usuarios publican en la plataforma).

A falta de que TikTok tome medidas enérgicas contra el problema, los TikTokers más exigentes, e incluso los médicos, aparentemente, están haciendo ellos mismos el trabajo de vigilancia y desacreditación.

“La gente intentará venderte cosas en TikTok, en las redes sociales, y afirmará que tienen una cura para todo, pero no hay soluciones simples”, dijo un TikToker llamado Dr. Michael en un video reciente que destaca cómo se ve la cara de un higienista dental en Georgia está siendo objeto de apropiación indebida. “Normalmente presento estudios y evidencias que respaldan lo que digo, pero para tanta mierda, realmente no lo necesito”.

“Si parece demasiado bueno para ser verdad”, añadió el Dr. Michael, “probablemente lo sea”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

